«Арсенал» опередил «Ливерпуль» и вышел на 1-е место в АПЛ. «Ман Сити» отстает от них на 1 очко
«Ливерпуль» уступил «Арсеналу» первое место в таблице АПЛ.
Команда Юргена Клоппа сегодня сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2) в 32-м туре. «Канониры» вчера разгромили «Брайтон» (3:0).
Обе команды набрали по 71 очку. Лондонцы находятся выше за счет лучшей разницы голов.
На третьем месте идет «Манчестер Сити» – 70 баллов. Замыкает четверку на данный момент «Астон Вилла» (60 очков).
P.s.: как болельщик Арсенала благодарен, и надеюсь от канониров такого отскока не случится 🙈
И вы все ЛЕГЕНДЫ.
Верю!!!
Дарвин человек настроение, Салах после травмы и КА совсем скис, Диас во всем хорош кроме как раз таки завершения, Гапко это просто чудо чудесное как он вообще оказался в Ливерпуле до сих пор загадка для меня, единственный кто может хладнокровно решать моменты это Жота, но вечно на травмах