«Арсенал» опередил «Ливерпуль» и вышел на 1-е место в АПЛ. «Ман Сити» отстает от них на 1 очко

Теги Ливерпуль Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Футбол

«Ливерпуль» уступил «Арсеналу» первое место в таблице АПЛ.

Команда Юргена Клоппа сегодня сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2) в 32-м туре. «Канониры» вчера разгромили «Брайтон» (3:0).

Обе команды набрали по 71 очку. Лондонцы находятся выше за счет лучшей разницы голов.

На третьем месте идет «Манчестер Сити» – 70 баллов. Замыкает четверку на данный момент «Астон Вилла» (60 очков).

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72 комментария
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Удивительно насколько Тен Хаг везучий тренер... С такой игрой от тотального позора его буквально отделяет каждый раз немыслимый фарт... Сколько таких матчей не поиграл МЮ где их буквально деклассируют , я уже и со счета сбился))
P.s.: как болельщик Арсенала благодарен, и надеюсь от канониров такого отскока не случится 🙈
+97
-7
+90
Для юнайтед подосрать Ливерпулю это дело чести, проиграть фулхэму, ноттингему, пэласу это пожалуйста, так уж они устроены исторически
+46
-4
+42
Glory, glory Man United!
+51
-10
+41
Разница разниц мячей у первого и шестого мест, конечно, зачётная.
+38
0
+38
Ответ Король Предголевых
Удивительно насколько Тен Хаг везучий тренер... С такой игрой от тотального позора его буквально отделяет каждый раз немыслимый фарт... Сколько таких матчей не поиграл МЮ где их буквально деклассируют , я уже и со счета сбился)) P.s.: как болельщик Арсенала благодарен, и надеюсь от канониров такого отскока не случится 🙈
С другой стороны, сколько матчей где их подвёл то чудо-воротчик, то Каземиро, то тот-же ван Биссака, так что я бы не сказал, что прям везучий
+29
-5
+24
Поздравляю болельщиков Арсенала
+25
-3
+22
7 матчей еще впереди. 21 очко разыгрывается. Хотелось бы чтобы Клопп красиво ушел, но то что создал Артета, в которого никто не верил в начале его тренерства хочется, чтобы тоже осталось достойным награды АПЛ. Пеп пусть отдыхает после прошлого топ-года)
+22
-3
+19
Впечатляет то, что все еще минусовой разницей мяча МЮ находится на 6 месте...
+18
0
+18
7 шагов парни.
И вы все ЛЕГЕНДЫ.
Верю!!!
+19
-2
+17
МЮ спонсор Ливерпульского залупла. Теперь официально
+18
-3
+15
У Сити самый лёгкий календарь на остаток сезон + большой положительный опыт в таких гонках за чемпионство. Сейчас как будто бы фаворитом гонки стал не Арсенал, а именно Сити.
+21
-7
+14
Ответ gerudes
Разница разниц мячей у первого и шестого мест, конечно, зачётная.
АХАХАХАХА, только сейчас обратил внимание)
+14
0
+14
Ответ Oskar Oskar
Для юнайтед подосрать Ливерпулю это дело чести, проиграть фулхэму, ноттингему, пэласу это пожалуйста, так уж они устроены исторически
Поднасрать это как? Надо было в свои забивать, чтобы скаузеры выиграли?!
+16
-4
+12
Обожаю футбол Ливерпуля, чаще всего он очень интересный, красивый, яркий, точно не скучный, топ футбол для просмотра. Но есть одно но, команда вообще не умеет в давление. Ментальные монстры иногда, когда общая атмосфера этому способствует. Но когда нужно хладнокровие, холодная голова и расчет, этого тут нет абсолютно. Все идёт от сердца, от ног, от эмоций, но не от головы. Надо обыграть барсу после 0-3? Бум, пожалуйста, вот вам топ драма на века. Нужно после ведения в счёте и полного контроля игры в финальной стадии чемпионата засушить игру, контролировать эмоции и игру? Нет, не можем. И не важно кто соперник: МЮ, Ноттингем или кто-то ещё. Не можем. В этом весь Ливерпуль всегда, на протяжении многих лет ещё и до Клоппа. Клоппу спасибо за чудесное время и трофеи, что получилось добыть. Мог добыть больше трофеев, будь он тренером другой команды, но Клопп немного из другого мира восприятия, ему важнее немного другие вещи, отношения и чувства. В этом Ливерпуль и Клопп нашли друг друга. Да, сейчас я в гневе, должны были побеждать по цифрам, столько моментов создавать и не забивать это что-то паронормальное. Но время пройдет, следующую игру буду снова неистово ждать и поддерживать команду.
+28
-16
+12
Как же красный Манчестер бился за своих братьев. Уважение
+11
0
+11
Вот это борьба.
+13
-3
+10
Ответ bat90
Впечатляет то, что все еще минусовой разницей мяча МЮ находится на 6 месте...
Впечатляет то, что у МЮ забитых мячей как у Лутона
+8
0
+8
Сити здесь, как опытный загонщик, чует кровь 🩸 🔥
+9
-1
+8
Ответ Topar Topovic
Гуннеры хвалят Юнайтед,забыв что Юнайтед играть ещё с Арсеналом
За нас не волнуйся, все будет хорошо 👌
+6
-2
+4
Как нейтральный зритель АПЛ увидел страдание Ливерпуля. Некому завершать в конечной фазе атаки.
+3
0
+3
Ответ Ник Ник
Сити здесь, как опытный загонщик, чует кровь 🩸 🔥
У Арсенала пока все слишком хорошо, они даже в счёте не уступали в этом году
+3
0
+3
Арсенал❤️🤍 больше всех забили и меньше всех пропустили.
+6
-3
+3
Ответ JoeGage
Как нейтральный зритель АПЛ увидел страдание Ливерпуля. Некому завершать в конечной фазе атаки.
Весь сезон так, особенно вторая половина
Дарвин человек настроение, Салах после травмы и КА совсем скис, Диас во всем хорош кроме как раз таки завершения, Гапко это просто чудо чудесное как он вообще оказался в Ливерпуле до сих пор загадка для меня, единственный кто может хладнокровно решать моменты это Жота, но вечно на травмах
+3
0
+3
Ответ Branddd
До финиша еще куча времени. Петь в дифирамбы еще рано.
В дифирамбы это куда?
+3
0
+3
В конце чемпа будет жарко!
+2
0
+2
Ответ Axs Men
Комментарий скрыт
а разве они еще не начались?
+2
0
+2
Манчестер ну как же так!? Почему пропустили пенки. Вы должны были выгрызать победу ради Арсенала
+3
-1
+2
Ответ umar0701@icloud.com
Поздравляю болельщиков Арсенала
Спасибо, надеюсь встретимся с Реалом в полуфинале
+3
-1
+2
Даааа, концовка сезона образцово показательная! Ничего не ясно. Зоне еврокубков тоже заруба. Обожаю АПЛ!
+2
0
+2
🔥🔥🔥
+1
0
+1
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