«Арсенал» опередил «Ливерпуль» и вышел на 1-е место в АПЛ. «Ман Сити» отстает от них на 1 очко

«Ливерпуль» уступил «Арсеналу» первое место в таблице АПЛ.

Команда Юргена Клоппа сегодня сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2) в 32-м туре. «Канониры» вчера разгромили «Брайтон» (3:0).

Обе команды набрали по 71 очку. Лондонцы находятся выше за счет лучшей разницы голов.

На третьем месте идет « » – 70 баллов. Замыкает четверку на данный момент « » (60 очков).