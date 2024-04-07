Тодорович, возможно, рукой выбил мяч с линии ворот «Ахмата». Казарцев удалил его и назначил пенальти в пользу «Локо», Миранчук забил
«Локомотив» забил гол в ворота «Ахмата» с пенальти.
На 16-й минуте защитник «Ахмата» Дарко Тодорович, находившийся на линии ворот, отбил мяч, летевший в створ. Видеоассисенты пригласили Василия Казарцева к монитору.
После просмотра повтора главный арбитр назначил пенальти в пользу «Локомотива» и удалил боснийского футболиста, решив, что тот сыграл рукой.
Антон Миранчук реализовал 11-метровый и вывел железнодорожников вперед. Это был первый пенальти для «Локомотива» в текущем сезоне Мир РПЛ.
Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» – «Локомотив» (0:1, первый тайм).
Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»
Он вроде от головы отскакивает? Как может от руки так упруго мяч отскочить?