Тодорович, возможно, рукой выбил мяч с линии ворот «Ахмата». Казарцев удалил его и назначил пенальти в пользу «Локо», Миранчук забил

«Локомотив» забил гол в ворота «Ахмата» с пенальти.

На 16-й минуте защитник « » , находившийся на линии ворот, отбил мяч, летевший в створ. Видеоассисенты пригласили к монитору.

После просмотра повтора главный арбитр назначил пенальти в пользу «Локомотива» и удалил боснийского футболиста, решив, что тот сыграл рукой.

реализовал 11-метровый и вывел железнодорожников вперед. Это был первый пенальти для «Локомотива» в текущем сезоне Мир .

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» – «Локомотив» (0:1, первый тайм).

Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»