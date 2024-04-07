Тодорович, возможно, рукой выбил мяч с линии ворот «Ахмата». Казарцев удалил его и назначил пенальти в пользу «Локо», Миранчук забил

Теги Локомотив премьер-лига Россия судьи Ахмат Василий Казарцев Антон Миранчук Дарко Тодорович Футбол

«Локомотив» забил гол в ворота «Ахмата» с пенальти.

На 16-й минуте защитник «Ахмата» Дарко Тодорович, находившийся на линии ворот, отбил мяч, летевший в створ. Видеоассисенты пригласили Василия Казарцева к монитору. 

После просмотра повтора главный арбитр назначил пенальти в пользу «Локомотива» и удалил боснийского футболиста, решив, что тот сыграл рукой.

Антон Миранчук реализовал 11-метровый и вывел железнодорожников вперед. Это был первый пенальти для «Локомотива» в текущем сезоне Мир РПЛ

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» – «Локомотив» (0:1, первый тайм). 

Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»

16 комментариев
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Судья продажная! Козел ты!
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Фигассе, а в Питере такое нарушение даже не свистнули и не посмотрели.
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При игре рукой мяч бы так не отскочил, как от стенки (от головы). Сомнительный пендаль.
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Ахмат и Сочи должны в этом сезоне исполнить главную мечту всех болельщиков не смотря на клубные пристрастия!
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В микрофон уже орали?
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А кто нибудь видит вообще игру рукой в мяч?
Он вроде от головы отскакивает? Как может от руки так упруго мяч отскочить?
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За такие пенальти когда игрок подпрыгивает и тормозит-пора фифа пресекать это как в 90х
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По трансляции, не HD качества, казалось что головой сыграл. На скриншоте видно, что между головой и мячом можно машину припарковать.
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Тянут ржавый паровоз за все концы! Позорище!
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Ну если бы у Тодоровича была шея как у жирафа тогда он дотянулся бы до мяча. А так хоть и согнулся в три погибели, но сыграл рукой, на скриншотах это видно.
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Ответ DimaNN
Мне кажется, в таких случаях, надо как в хоккее гол засчитывать сразу без пенальти. Когда там игрок выходит на пустые и его не по правилам атакуют мешая забить. Тут тоже - гол и красная. Пенальти можно и не забить. Хорошо что Локо наказал их в итоге
Так будет не интересно для зрителей .
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Ответ Саша Мокрушин
При игре рукой мяч бы так не отскочил, как от стенки (от головы). Сомнительный пендаль.
Сомнительный, а от руки с мышцами, а не салом, мяч вполне мог отскочить.
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Ответ adamxx
А кто нибудь видит вообще игру рукой в мяч? Он вроде от головы отскакивает? Как может от руки так упруго мяч отскочить?
Вроде или от головы?
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