Карпин о 2:2 с «Сочи»: «Ростов» пропустил дурацкие голы. Игру я бы назвал более чем удовлетворительной, результат – нет»

Теги Ростов Валерий Карпин Матч ТВ Сочи Роналдо дос Сантос Футбол

Валерий Карпин остался доволен игрой «Ростова» в матче с «Сочи» (2:2).

– Можно ли сегодняшний результат назвать удовлетворительным?

– Игру я бы назвал более чем удовлетворительной, результат – нет. Что касается пропущенных мячей, дурацкие голы были. Не то чтобы какие‑то комбинации или что‑то еще.

Играли хорошо, претензий ни к кому никаких нет. В любой игре можно найти огрехи, всегда можно что‑то делать лучше, но лично мне игра понравилась во всех фазах. Были ошибки и недоработки, но глобально ни одной претензии нет.

– Как раскрывается Роналдо, в каких он кондициях?

– Он в оптимальных кондициях. Сейчас он забил, выдохнет и будет лучше с точки зрения реализации. С точки зрения игры, по мне, все идеально.

– 10 очков в 4 матчах. Что скажете?

– Не ниже ожиданий точно. Надеялись, если можно так сказать, что после предсезонки при правильном подходе и не самом легком календаре плюс‑минус сможем взять 8–9 очков, – сказал главный тренер «Ростова».

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20 комментариев
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Хотелось победы, но не срослось. Идём дальше.
+6
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+4
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Привет! "лучше-хуже" уже не важно, 2 очка потеряли.
Яж об этом. Ну 10 из 12 тоже не плохо. Вперёд Ростов!!!! Не унываем.
+3
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+3
Ответ Борис Паныч
Привет Дружище! Да очень хотелось, но я почему-то думал что не проиграть бы. Мы с Сочи как-то странно всегда настраиваемся такое впечатление что проклятие какое-то ( шутка) , но играли Мы действительно лучше.
Привет! "лучше-хуже" уже не важно, 2 очка потеряли.
+3
0
+3
Ответ Алексей Ермаков
Алексеич и Паныч, вворвусь в вашу беседу. Хороший был матч, должны мы были Сочи, добивать. Но... а как вам, Кукуляк???
А что Кукуляк? Пытался придумать пенальти, но не получилось. Можно как соседи после матча 20 тура сетовать, что мог сопернику и больше жк выписать (начало второго тайма, откровенный удар рукой в лицо Роналдо, например), но это по большому счёту мелочи. Не выиграли всё же не из-за Кукуляка.
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+2
Ответ Борис Паныч
Яж об этом. Ну 10 из 12 тоже не плохо. Вперёд Ростов!!!! Не унываем.
Если бы заранее сказали про 10 очков в 4 играх, то обрадовался бы, но никак бы не подумал, что не выиграем именно у Сочи. Но это классика жанра: чем больше побед подряд, тем больше хочется.
+2
0
+2
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Хотелось победы, но не срослось. Идём дальше.
Привет Дружище! Да очень хотелось, но я почему-то думал что не проиграть бы. Мы с Сочи как-то странно всегда настраиваемся такое впечатление что проклятие какое-то ( шутка) , но играли Мы действительно лучше.
+3
-1
+2
Алексеич и Паныч, вворвусь в вашу беседу. Хороший был матч, должны мы были Сочи, добивать. Но... а как вам, Кукуляк???
+1
0
+1
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
А что Кукуляк? Пытался придумать пенальти, но не получилось. Можно как соседи после матча 20 тура сетовать, что мог сопернику и больше жк выписать (начало второго тайма, откровенный удар рукой в лицо Роналдо, например), но это по большому счёту мелочи. Не выиграли всё же не из-за Кукуляка.
ну так из этих мелочей и состоит игра.
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и всё же, на победу Ростов наиграл!!!
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Просто супер нет слов одни эмоции
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Просто супер нет слов одни эмоции
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Просто супер нет слов одни эмоции
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Просто супер нет слов одни эмоции
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0
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Просто супер нет слов одни эмоции
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Просто супер нет слов одни эмоции
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Просто супер нет слов одни эмоции
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Ответ Алексей Ермаков
ну так из этих мелочей и состоит игра.
Это да, тем более, что игроки прекрасно чувствуют "настрой" арбитра, но в любом случае это не оправданье. Во втором тайме, например, у нас нормальных моментов забить и не было. Давление было, подходы были, удары дальние "в молоко" были, но не более. Первый тайм 7 угловых, второй тайм - только один. Мелочь, но показательная.
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Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Это да, тем более, что игроки прекрасно чувствуют "настрой" арбитра, но в любом случае это не оправданье. Во втором тайме, например, у нас нормальных моментов забить и не было. Давление было, подходы были, удары дальние "в молоко" были, но не более. Первый тайм 7 угловых, второй тайм - только один. Мелочь, но показательная.
ну так же, сколько ошибок было у Кукуляка во втором тайме? боялись просто арбитра. а Сочи, тупо рубили наших и всё.
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Ответ Алексей Ермаков
и всё же, на победу Ростов наиграл!!!
"наиграть" мало, надо забить хотя бы на один гол больше соперника.
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Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
"наиграть" мало, надо забить хотя бы на один гол больше соперника.
это философски, конечно. но когда, против тебя арбитр. я не соглашусь. любое твоё действие карается фолом.
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