Артета об амбициях: «Приобретайте лучших талантов. Успех тренера невозможен без игроков»
Микель Артета ответил на вопрос о своих амбициях.
– Работайте каждый день, руководствуясь своими ценностями, идеями и следуя своей интуиции.
Будьте последовательны, будьте дисциплинированы, а затем приобретайте лучших талантов, потому что без игроков невозможен успех тренера.
– Что сложнее всего дается тренеру по сравнению с карьерой футболиста?
– Все ожидают, что ты примешь решение и сделаешь что-то. Футболисты смотрят на тебя, и у тебя должны быть правильные ответы.
Я всегда говорил, что нет ничего лучше, чем быть игроком, но сейчас я в этом не уверен.
Когда у тебя есть видение, идея или план сделать что-то, и это происходит на самом деле, и ты можешь объединить столько людей, это очень круто.
Это уникальное чувство для тренера, котороt ты не получишь, будучи игроком, – сказал главный тренер «Арсенала» Микель Артета.
Щас бы говорить, что Микель не купил таланты)