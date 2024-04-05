Артета об амбициях: «Приобретайте лучших талантов. Успех тренера невозможен без игроков»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Микель Артета ответил на вопрос о своих амбициях.

– Работайте каждый день, руководствуясь своими ценностями, идеями и следуя своей интуиции.

Будьте последовательны, будьте дисциплинированы, а затем приобретайте лучших талантов, потому что без игроков невозможен успех тренера.

– Что сложнее всего дается тренеру по сравнению с карьерой футболиста?

– Все ожидают, что ты примешь решение и сделаешь что-то. Футболисты смотрят на тебя, и у тебя должны быть правильные ответы.

Я всегда говорил, что нет ничего лучше, чем быть игроком, но сейчас я в этом не уверен.

Когда у тебя есть видение, идея или план сделать что-то, и это происходит на самом деле, и ты можешь объединить столько людей, это очень круто.

Это уникальное чувство для тренера, котороt ты не получишь, будучи игроком, – сказал главный тренер «Арсенала» Микель Артета.

4 комментария
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по факту сказал, но без таланта артеты большинство ребят в нынешнем арсенале не стали бы никем кроме обычных бегунков, так что микель пробудил таланты, а не купил их
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Никогда ничего не бойтесь! Живите здесь и сейчас! Кайфуйте. Жизнь одна... А мне так страшно, но я с Вами ничего не боюсь, слышите?! сказала **философ *-тупица бузова *** ))
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Ответ кирилл
по факту сказал, но без таланта артеты большинство ребят в нынешнем арсенале не стали бы никем кроме обычных бегунков, так что микель пробудил таланты, а не купил их
Бред. Райа был бистом в Брентфорде, Зинченко хорошо выжигал у Пепа, Уайт и Магальяеса желали многие клубы, когда они играли в Брайтоне и Лилле, Жоржинье чемпион Европа и победитель ЛЧ, тут и говорить ничего не надо, Райс и в Хэме был пушкой, Жезус и Троссард также блистали в Сити и Брайтоне.
Щас бы говорить, что Микель не купил таланты)
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Ответ Boy Lokkaew
Никогда ничего не бойтесь! Живите здесь и сейчас! Кайфуйте. Жизнь одна... А мне так страшно, но я с Вами ничего не боюсь, слышите?! сказала **философ *-тупица бузова *** ))
😁 ))))))))
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