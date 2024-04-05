Артета об амбициях: «Приобретайте лучших талантов. Успех тренера невозможен без игроков»

Микель Артета ответил на вопрос о своих амбициях.

– Работайте каждый день, руководствуясь своими ценностями, идеями и следуя своей интуиции.

Будьте последовательны, будьте дисциплинированы, а затем приобретайте лучших талантов, потому что без игроков невозможен успех тренера.

– Что сложнее всего дается тренеру по сравнению с карьерой футболиста?

– Все ожидают, что ты примешь решение и сделаешь что-то. Футболисты смотрят на тебя, и у тебя должны быть правильные ответы.

Я всегда говорил, что нет ничего лучше, чем быть игроком, но сейчас я в этом не уверен.

Когда у тебя есть видение, идея или план сделать что-то, и это происходит на самом деле, и ты можешь объединить столько людей, это очень круто.

Это уникальное чувство для тренера, котороt ты не получишь, будучи игроком, – сказал главный тренер « » .