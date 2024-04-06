«У Мостового есть шанс заиграть в Европе. В «Зените» ему не удается реализовать себя полностью». Бышовец о вингере

Анатолий Бышовец считает, что Андрею Мостовому нужно играть в Европе.

«У Мостового есть очень хорошие качества для того, чтобы играть в основном составе «Зенита». Он отлично подготовлен физически, у него потрясающая скорость. Насколько я понимаю, на данный момент он востребован в основном составе «Зенита».

Когда еще уходил в аренду в «Сочи», я его, если можно так выразиться, благословил на это. Правда, не знаю, было ли это решающим фактором. Но тогда я понимал, что это игрок с большим потенциалом и яркой перспективой.

Андрей органично вписывается в игру «Зенита». Он подходит по стилю питерской команде. Но мне кажется, что на фоне остальных футболистов сине-бело-голубых ему не удается реализовать себя полностью. Если ему представится возможность продолжить карьеру за рубежом, у него есть шанс заиграть в Европе.

Понятное дело, что в материальном плане у него вряд ли есть такая необходимость, но если перед ним стоит цель достичь чего-то большого в футболе и играть в команде с амбициями в еврокубках, то стоит попробовать», – сказал бывший главный тренер « » и сборной России Бышовец.

26-летний вингер забил 3 гола и отдал 1 ассист в 14 матчах Мир в этом сезоне. Его статистика – здесь.

Медведев об отъезде Мостового в Европу: «Он «Зениту» самому нужен. 15 млн будет достаточно? Что за странные цифры? Больше!»