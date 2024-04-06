«У Мостового есть шанс заиграть в Европе. В «Зените» ему не удается реализовать себя полностью». Бышовец о вингере

Теги Зенит Анатолий Бышовец премьер-лига Россия Андрей Мостовой Футбол

Анатолий Бышовец считает, что Андрею Мостовому нужно играть в Европе.

«У Мостового есть очень хорошие качества для того, чтобы играть в основном составе «Зенита». Он отлично подготовлен физически, у него потрясающая скорость. Насколько я понимаю, на данный момент он востребован в основном составе «Зенита».

Когда еще Андрей уходил в аренду в «Сочи», я его, если можно так выразиться, благословил на это. Правда, не знаю, было ли это решающим фактором. Но тогда я понимал, что это игрок с большим потенциалом и яркой перспективой.

Андрей органично вписывается в игру «Зенита». Он подходит по стилю питерской команде. Но мне кажется, что на фоне остальных футболистов сине-бело-голубых ему не удается реализовать себя полностью. Если ему представится возможность продолжить карьеру за рубежом, у него есть шанс заиграть в Европе.

Понятное дело, что в материальном плане у него вряд ли есть такая необходимость, но если перед ним стоит цель достичь чего-то большого в футболе и играть в команде с амбициями в еврокубках, то стоит попробовать», – сказал бывший главный тренер «Зенита» и сборной России Бышовец.

26-летний вингер забил 3 гола и отдал 1 ассист в 14 матчах Мир РПЛ в этом сезоне. Его статистика – здесь.

Медведев об отъезде Мостового в Европу: «Он «Зениту» самому нужен. 15 млн будет достаточно? Что за странные цифры? Больше!»

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8 комментариев
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Бышовец о перспективах Мостового в Европе... Повеяло 1990-ыми. )
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Он сам понял, что сказал? Мост часто травмируется, потом набирает форму, затем игровой тонус. Потом узкий временной промежуток, когда он может бегать и знает куда и что потом делать, и... Снова травма. Только это портит ему карьеру в Зените. Из-за этого он сейчас уступит место Педро. Ну, ещё потому что Педро круче)
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Интересно, кем лучше быть по жизни - вингером, свингером или венгром? Кем был Балаж Джуджак?
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Не проходишь в основу Зенита? Езжай в Европу. А чё, норм совет.
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в Зените Мостовой хорош. Забивает, его любят болельщики. В Барселону или МСити вряд ли пригласят в стартовый состав, денег таких в Европе не заработает. Но рискнуть можно, раз хочется
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Ответ Дурачок
Интересно, кем лучше быть по жизни - вингером, свингером или венгром? Кем был Балаж Джуджак?
Лучше дурачком)
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