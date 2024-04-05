Орлов о ситуации с Промесом: «Политическая ошибка «Спартака». Им нужно бороться за золото, а лидера-то в коллективе и нет»

Теги Спартак премьер-лига Россия Геннадий Орлов Квинси Промес Александр Соболев Чемпионат.com Футбол

Геннадий Орлов раскритиковал действия «Спартака» в ситуации с Квинси Промесом.

Нидерландский футболист был задержан полицией после сборов команды в ОАЭ и не смог вернуться в Россию. Сейчас Промес находится в дубайской тюрьме.

«Один большой просчет в «Спартаке» допустили. Промес. Эта же история вся еще год назад началась, а «Спартак» держал Промеса, и он оставался их лучшим, главным игроком.

Сейчас Промеса нет – и лидера не стало. Надо было кого-то другого искать и наигрывать. Это политическая ошибка руководства клуба.

Соболев – хороший парень, боец, но не мастеровит. Не тянет он роль лидера атак. Пока Промес был, он давал результат. А сейчас – ба-бах – им нужно бороться за золото, а лидера-то в коллективе и нет», – сказал комментатор Геннадий Орлов.

После 21 тура «Спартак», набравший 32 очка, занимает шестое место в Мир РПЛ.

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7 комментариев
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За какое золото? Он 5 лет в таблицу не заглядывал?
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Не о том думает Геннадий Сергеевич, ох, не о том ;) Спартак не поздравил Федуна с днем рождения!! На этом фоне меркнет всё остальное. Ведь это, как сказала незаменимая Зарема, "трусость, зависть или подлость".
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Справедливости ради, это не просчёт Спартака а подстава Промеса. Как бы они так быстро нашли нового лидера? Другое дело как Спартак повёл себя в этой ситуации, но это совсем уже другая история...
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я одного не пойму в Спартаке не понимали что в ОАЭ Промеса могут арестовать или спецом его туда потащили
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Промес не Господь Бог. один он не может выигрывать матчи.
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поэтому за промеса и борятся, что лидера нет
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