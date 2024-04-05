Орлов о ситуации с Промесом: «Политическая ошибка «Спартака». Им нужно бороться за золото, а лидера-то в коллективе и нет»

Геннадий Орлов раскритиковал действия «Спартака» в ситуации с Квинси Промесом.

Нидерландский футболист был задержан полицией после сборов команды в ОАЭ и не смог вернуться в Россию. Сейчас Промес находится в дубайской тюрьме.

«Один большой просчет в « » допустили. Промес. Эта же история вся еще год назад началась, а «Спартак» держал Промеса, и он оставался их лучшим, главным игроком.

Сейчас Промеса нет – и лидера не стало. Надо было кого-то другого искать и наигрывать. Это политическая ошибка руководства клуба.

– хороший парень, боец, но не мастеровит. Не тянет он роль лидера атак. Пока Промес был, он давал результат. А сейчас – ба-бах – им нужно бороться за золото, а лидера-то в коллективе и нет», – сказал комментатор .

После 21 тура «Спартак», набравший 32 очка, занимает шестое место в Мир .

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