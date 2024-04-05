Нани: «Игра Гарначо больше похожа на мою, чем на Роналду. Алехандро станет фантастическим футболистом и сможет выиграть титулы с «МЮ»
Нани сравнил игру с Алехандро Гарначо со своей.
«Когда я смотрю Гарначо, он напоминает мне меня самого. У него даже футболка под номером 17 – тот же номер, который был у меня.
Когда он сменил номер в этом сезоне, он начал забивать, так что это хорошо для него.
Он не боится атаковать защитников, совершать рывки, делать передачи. Он очень хороший игрок, и у него есть много времени, чтобы улучшить свою игру и стать сильнее.
В будущем он станет фантастическим футболистом. Его игра больше похожа на мою, когда я был в «Юнайтед», чем на игру Криштиану Роналду.
Он очень интересный игрок, и я надеюсь, что в будущем он сможет выиграть титулы с клубом и помочь ему снова добиться успеха», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Нани.