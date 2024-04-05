Смолов про РПЛ: «Динамо» все еще в чемпионской гонке. «Спартак» – сильный соперник, нет сильнее раздражителя»

Федор Смолов поделился мнением перед матчем против «Спартака».

– У «Динамо» еще есть возможность выиграть чемпионство?

– Начнем с того, что матч с «Ростовом» нам не удался, мягко говоря.

Но я уже говорил, что большие команды как раз отличает реакция на неудачный результат.

Да, проиграли, но нельзя посыпать голову пеплом, надо готовиться к следующим матчам. Благо, все конкуренты тоже потеряли очки. Так что, я считаю, мы все еще в гонке.

– Вопрос от болельщицы « »: как у вас микроклимат в команде в преддверии дерби?

– У нас микроклимат получше будет (смеется).

Если говорить серьезно, то «Спартак» – сильный соперник, матчи с ними всегда большое событие. На Кубок нам удалось победить, готовимся с хорошим настроением.

Раздражителя сильнее, чем «Спартак», для «Динамо» нет, я вам честно говорю. Ждем приезда.

Тем более осенью сыграли с ними не так удачно. Скоро увидим, – сказал нападающий « » .