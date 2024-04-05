Властимил Петржела: «Зенит» напоминает европейский клуб организованностью и управлением. Спартаку» надо минимум пять лет развития, чтобы приблизиться к нему»

Властимил Петржела сравнил уровень «Спартака» и «Зенита».

«Зенит» своей организованностью и неплохим управлением напоминает европейский клуб. Селекционная служба находит хороших игроков, которые даже в условиях отстранения России от еврокубков соглашаются приехать в «Зенит». Понятно, что за все это платит « ».

Когда «Спартак» сможет приблизиться по уровню к сине-бело-голубым? « » надо минимум пять лет развития, чтобы приблизиться к « » и претендовать на такое же количество трофеев», – заявил бывший тренер петербуржской команды.

После 21 тура Мир «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 41 очко. «Спартак» с 32 очками занимает шестое место.

Последний раз красно-белые выигрывали чемпионат России в сезоне-2016/17. Команда из Санкт-Петербурга выигрывает титул последние пять лет.