Властимил Петржела: «Зенит» напоминает европейский клуб организованностью и управлением. Спартаку» надо минимум пять лет развития, чтобы приблизиться к нему»
Властимил Петржела сравнил уровень «Спартака» и «Зенита».
«Зенит» своей организованностью и неплохим управлением напоминает европейский клуб. Селекционная служба находит хороших игроков, которые даже в условиях отстранения России от еврокубков соглашаются приехать в «Зенит». Понятно, что за все это платит «Газпром».
Когда «Спартак» сможет приблизиться по уровню к сине-бело-голубым? «Спартаку» надо минимум пять лет развития, чтобы приблизиться к «Зениту» и претендовать на такое же количество трофеев», – заявил бывший тренер петербуржской команды.
После 21 тура Мир РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 41 очко. «Спартак» с 32 очками занимает шестое место.
Последний раз красно-белые выигрывали чемпионат России в сезоне-2016/17. Команда из Санкт-Петербурга выигрывает титул последние пять лет.