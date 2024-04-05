Властимил Петржела: «Зенит» напоминает европейский клуб организованностью и управлением. Спартаку» надо минимум пять лет развития, чтобы приблизиться к нему»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Газпром Властимил Петржела Футбол

Властимил Петржела сравнил уровень «Спартака» и «Зенита».

«Зенит» своей организованностью и неплохим управлением напоминает европейский клуб. Селекционная служба находит хороших игроков, которые даже в условиях отстранения России от еврокубков соглашаются приехать в «Зенит». Понятно, что за все это платит «Газпром».

Когда «Спартак» сможет приблизиться по уровню к сине-бело-голубым? «Спартаку» надо минимум пять лет развития, чтобы приблизиться к «Зениту» и претендовать на такое же количество трофеев», – заявил бывший тренер петербуржской команды.

После 21 тура Мир РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 41 очко. «Спартак» с 32 очками занимает шестое место.

Последний раз красно-белые выигрывали чемпионат России в сезоне-2016/17. Команда из Санкт-Петербурга выигрывает титул последние пять лет.

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17 комментариев
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У одних в совете директоров футбольные люди,у других нет.
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Саша Медведев величина не меньше Переса😏
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Спартаку надо в пердив!!!😎
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Такое ощущения что в стране только 2 команды….
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Спартак не развивается, он просто осваивает бюджет Лукойла.
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Хватит уже сравнивать европейские клубы с клубом педров
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Причем с каждым годом отрыв Зенита увеличивается)
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Спартак напоминает середняк чемпионата Боливии.🤷‍♂️
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50 лет)
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Петржела, Смородская, Буланов, Орлов, кто ещё? Задолбали дятлы.
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Ответ Magic13
Спартак напоминает середняк чемпионата Боливии.🤷‍♂️
Балеарских островов)))
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