Осинькин не уйдет в «Локо» из-за джентльменского соглашения между клубами. Его отступные в «Крыльях» – 100 млн рублей

Стало известно, почему «Локомотив» не стал приглашать Игоря Осинькина.

Ранее сообщалось, что московский клуб отказался от назначения 58-летнего специалиста из-за высоких отступных в его контракте с «Крыльями Советов».

Как пишет Иван Карпов, причина в другом. Между клубами есть джентльменская договоренность о том, что «Локо» не станет приглашать . Его отступные в контракте с «Крыльями» составляют 100 млн рублей, но дело не в деньгах, а в договоренностях между «Локо» и «Крыльями».

« ив» вылетел из Фонбет Кубка России, уступив «Уралу» (0:1) в 1/4 финала Пути регионов.

После матча главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов заявил, что инициирует встречу с руководством – сообщалось, что он планирует подать в отставку. Затем стало известно, что руководство клуба поддержало тренера.