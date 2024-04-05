Осинькин не уйдет в «Локо» из-за джентльменского соглашения между клубами. Его отступные в «Крыльях» – 100 млн рублей

Теги Локомотив Крылья Советов премьер-лига Россия возможные трансферы Игорь Осинькин деньги Футбол

Стало известно, почему «Локомотив» не стал приглашать Игоря Осинькина.

Ранее сообщалось, что московский клуб отказался от назначения 58-летнего специалиста из-за высоких отступных в его контракте с «Крыльями Советов».

Как пишет Иван Карпов, причина в другом. Между клубами есть джентльменская договоренность о том, что «Локо» не станет приглашать Осинькина. Его отступные в контракте с «Крыльями» составляют 100 млн рублей, но дело не в деньгах, а в договоренностях между «Локо» и «Крыльями».

«Локомотив» вылетел из Фонбет Кубка России, уступив «Уралу» (0:1) в 1/4 финала Пути регионов.

После матча главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов заявил, что инициирует встречу с руководством – сообщалось, что он планирует подать в отставку. Затем стало известно, что руководство клуба поддержало тренера.

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14 комментариев
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В обмен на не подписание Осинькина мы берём все их таланты
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Ответ свисток батурина
ДоговорнКи тоже входят в джентельменское соглашение пятого колеса?
Скорее у мясных это в душе, как было в 90-х и до сих пор не научились без договорняков играть.
+7
-4
+3
Ответ error505
В обмен на не подписание Осинькина мы берём все их таланты
Чертановские таланты.
+4
-2
+2
Ответ Михаил Блинов
Скорее у мясных это в душе, как было в 90-х и до сих пор не научились без договорняков играть.
Особенно крутые договорняки были с Арсеналом и Реалом
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Копейки за такого тренера.
+1
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Спартак спасёт только Черчесов, а Локо Семин
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Если ещё летом, со слов Карпова, уже существовало "джентльменская" договорённость, то почему тогда сам И.Осинькин в декабре прошлого года сказал, что для того, "чтобы переходить куда-то, что-то менять, нужно предложение, от которого трудно отказаться"?
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Ну вот, теперь хоть прояснилось всё, а то в фантастическую версию о слишком высоких для Локо отступных Осинькина верилось слишком слабо.
И, как я понимаю, другой частью этого "джентльменского соглашения" является согласие нашего клуба по первому щелчку отдавать в Москву своих самых ценных игроков за копейки.
С другой стороны... Был бы тренер, а игроков он и из брёвен выстругает, Коля Рассказов соврать не даст
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Ответ Ivan Petrov
Особенно крутые договорняки были с Арсеналом и Реалом
При чем здесь Реал и Арсенал, если речь о российском футболе.
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Ответ Григорий Гашников
Спартак спасёт только Черчесов, а Локо Семин
Шпалыч уже всё, тень из прошлого.
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Ответ Григорий Гашников
Спартак спасёт только Черчесов, а Локо Семин
Забудьте о Семине, сколько лет Семин был у руля Локо прежде, чем выиграть чемпионат. Ни один тренер больше столько не проработал в клубе.
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