Владение «Ливерпуля» 83,1% с «Шеффилдом» – рекорд АПЛ. У «Ман Сити» было 82,9%

«Ливерпуль» установил рекорд в АПЛ по проценту владения мячом.

В 31-м туре АПЛ « » победил « » со счетом 3:1.

В этом матче мерсисайдцы владели мячом 83,1% игрового времени. Это рекорд АПЛ как минимум с сезона-2003/04, когда началась вести статистика.

Прежний рекорд принадлежал «Манчестер Сити» – 82,9% в игре со «Суонси» в апреле 2018 года.

Команда Юргена Клоппа лидирует в турнирной таблице с 70 очками, опережая «Арсенал» на два и «Сити» на три очка.