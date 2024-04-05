Владение «Ливерпуля» 83,1% с «Шеффилдом» – рекорд АПЛ. У «Ман Сити» было 82,9%

Теги Ливерпуль Шеффилд Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Суонси рекорды Футбол

«Ливерпуль» установил рекорд в АПЛ по проценту владения мячом.

В 31-м туре АПЛ «Ливерпуль» победил «Шеффилд» со счетом 3:1. 

В этом матче мерсисайдцы владели мячом 83,1% игрового времени. Это рекорд АПЛ как минимум с сезона-2003/04, когда началась вести статистика.

Прежний рекорд принадлежал «Манчестер Сити» – 82,9% в игре со «Суонси» в апреле 2018 года.

Команда Юргена Клоппа лидирует в турнирной таблице АПЛ с 70 очками, опережая «Арсенал» на два и «Сити» на три очка. 

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5 комментариев
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Рекордбьющий гранд мирового футбола и гордость Англии-великий Ливерпуль!!!!
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