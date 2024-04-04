«Челси» забил «МЮ» на 4-й минуте. Быстрее манкунианцам за «синих» в АПЛ забивал Педро в 2016-м – на 1-й

Конор Галлахер забил гол в ворота «Манчестер Юнайтед» на 4-й минуте матча.

«Челси» принимает «Манчестер Юнайтед» (2:2, перерыв) в матче 31-го тура .

На 4-й минуте игры счет открыл хавбек «синих» .

Это самый быстрый гол «Челси» в ворота « » в АПЛ с тех пор, как Педро забил на первой минуте 23 октября 2016 года.

« » выиграл тот матч со счетом 4:0. Кроме Педро голы в той игре забили Гари Кэйхилл, и Нголо Канте.