«Челси» забил «МЮ» на 4-й минуте. Быстрее манкунианцам за «синих» в АПЛ забивал Педро в 2016-м – на 1-й
Конор Галлахер забил гол в ворота «Манчестер Юнайтед» на 4-й минуте матча.
«Челси» принимает «Манчестер Юнайтед» (2:2, перерыв) в матче 31-го тура АПЛ.
На 4-й минуте игры счет открыл хавбек «синих» Конор Галлахер.
Это самый быстрый гол «Челси» в ворота «Манчестер Юнайтед» в АПЛ с тех пор, как Педро забил на первой минуте 23 октября 2016 года.
«Челси» выиграл тот матч со счетом 4:0. Кроме Педро голы в той игре забили Гари Кэйхилл, Эден Азар и Нголо Канте.
Стоит ли оставлять Тен хага? Думаю нет. Но кем заменить? Думаю ни кем. Может Сульшера вернуть.. Хотелось бы Зидана видеть.
По матчу.. Я уже это видел, МЮ бьётся хвостом как рыба на берегу, ни сдохнуть не может, ни в м оре попасть. Это конвульсии, агония того, что вся эта система, все эти идеи НЕ РАБОТАЮТ.
Нет лёгкости, есть только загон скота, нет творчества, есть только страх, страх ошибиться. Нет стержня, и духа, даже когда проигрываем, это всегда должно быть, должен быть костяк, которые впоследствии даст плоды, но этого нет, есть только песочный дом, который то стоит (победа), то посыпается (ничья) то валиться (проигрыш) и хрупкость.
У Тена Хага есть философия, ок, она не подходит МЮ. Вот и всё. Нужно разбегаться.