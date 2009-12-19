Стал известен состав символической сборной последнего десятилетия в АПЛ по версии BBC.

Предварительный список игроков выбирали, в частности, на основе статистики, достижений, а также мнений журналистов BBC Sport.

В список входили футболисты, которые провели как минимум два полных сезона в чемпионате Англии. Затем голосовали болельщики.

Вратарь: Давид Де Хеа ( );

Защитники: Трент Александер-Арнолд, Вирджил ван Дейк (оба – ), Венсан Компани (выступал за «Манчестер Сити»), Патрис Эвра (играл за «Манчестер Юнайтед»);

Полузащитники: Стивен Джеррард (выступал за «Ливерпуль»), Нголо Канте ( , до этого играл за «Лестер»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);

Нападающие: Эден Азар (играл в «Челси»), Серхио Агуэро ( ), Харри Кейн («Тоттенхэм»).

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