Стал известен состав символической сборной последнего десятилетия в АПЛ по версии BBC.
Предварительный список игроков выбирали, в частности, на основе статистики, достижений, а также мнений журналистов BBC Sport.
В список входили футболисты, которые провели как минимум два полных сезона в чемпионате Англии. Затем голосовали болельщики.
Вратарь: Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»);
Защитники: Трент Александер-Арнолд, Вирджил ван Дейк (оба – «Ливерпуль»), Венсан Компани (выступал за «Манчестер Сити»), Патрис Эвра (играл за «Манчестер Юнайтед»);
Полузащитники: Стивен Джеррард (выступал за «Ливерпуль»), Нголо Канте («Челси», до этого играл за «Лестер»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);
Нападающие: Эден Азар (играл в «Челси»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Харри Кейн («Тоттенхэм»).
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