У «Интер Майами» без Месси 1 победа в 4 последних матчах

« » уступил «Монтеррею» (1:2) в первом матче 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

Без Лионеля Месси флоридцы одержали лишь одну победу в 4 последних играх. На этом отрезке у клуба также два поражения и одна ничья.

Последний раз Месси играл за «Интер Майами» 14 марта – в ответном матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ с «Нэшвиллом» (3:1), в котором он получил травму задней поверхности бедра.

На этой неделе аргентинец возобновил тренировки, но не попал в заявку на сегодняшний матч с «Монтерреем».

После 7 игр сезона МЛС «Интер Майами» занимает в таблице Восточной конференции 2-е место.