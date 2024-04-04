У «Интер Майами» без Месси 1 победа в 4 последних матчах

Теги МЛС Лионель Месси Кубок чемпионов КОНКАКАФ Интер Майами Футбол

«Интер Майами» уступил «Монтеррею» (1:2) в первом матче 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

Без Лионеля Месси флоридцы одержали лишь одну победу в 4 последних играх. На этом отрезке у клуба МЛС также два поражения и одна ничья.

Последний раз Месси играл за «Интер Майами» 14 марта – в ответном матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ с «Нэшвиллом» (3:1), в котором он получил травму задней поверхности бедра.

На этой неделе аргентинец возобновил тренировки, но не попал в заявку на сегодняшний матч с «Монтерреем».

После 7 игр сезона МЛС «Интер Майами» занимает в таблице Восточной конференции 2-е место.

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18 комментариев
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Показательный момент, что Майами без Лео играет из рук вон плохо, когда как Аль насср сами знаете кого, подчас играет хуже с ним, чем без него. В этом и разница между ними.
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+11
Ответ Илья Коски
Показательный момент, что Майами без Лео играет из рук вон плохо, когда как Аль насср сами знаете кого, подчас играет хуже с ним, чем без него. В этом и разница между ними.
Что ж вы не успокоитесь никак? Один в пустыню уехал,другой в Америку,на край света считай. Нет же,нужно сидеть и сраться между собой. Не надоело еще?
+10
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+9
Ответ Илья Коски
Показательный момент, что Майами без Лео играет из рук вон плохо, когда как Аль насср сами знаете кого, подчас играет хуже с ним, чем без него. В этом и разница между ними.
Мне кажется только за то как не играет Месси, ему уже можно давать в этом году ЗМ. Потому что как он не играет, та никто не может, когда даже играет.
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Ответ Великий Алонсо
И что? Всем пофигу на этого Месси, он никому неинтересен. Далеко не главная звезда в Майами, в лучшем случае 4-й после Суареса, Бускетса и Альбы 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Даже тебя свое же враньё расмешило,тогда что говорить о других,😄,тебе совершенно не по фигу иначе чтобы ты здесь делал,
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Плохо конечно, што Месси доигрывает в таком говне. Хотя наверно ему комфортно в самом городе, с карманным тренером физруком, который без него нихрена не может поставить.
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Комментарий удален пользователем
Месси: "Имя мне легион."
+3
-3
0
Привет завистники чемпиона мира ,Месси)
+10
-10
0
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален модератором
Нет Месси, нет победа. Есть Роналду, есть поражение. Вот и вся разница 🤣🤣🤣
+1
-1
0
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Давай еще 4 раз напиши, мы же не поняли
+4
-4
0
Ответ Великий Алонсо
И что? Всем пофигу на этого Месси, он никому неинтересен. Далеко не главная звезда в Майами, в лучшем случае 4-й после Суареса, Бускетса и Альбы 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Давай , больше одинаковых комментов, БОЛЬШЕ
+3
-3
0
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