«Спартак» не рассчитывает на Бальде. Форварду будут искать новый клуб, если «Эспаньол» не выкупит его (Metaratings)

Теги Спартак премьер-лига Россия Эспаньол возможные трансферы Д2 Испания Кейта Бальде Футбол

«Спартак» не рассчитывает на Кейта Бальде.

Как сообщает Metaratings, в случае, если «Эспаньол», за который форвард выступает на правах аренды, не активирует опцию выкупа, красно-белые будут искать другие варианты для дальнейшего продолжения его карьеры.

При этом продаже игрока может помешать его высокая зарплата – утверждается, что она составляет более 2 млн евро в год.

Контракт Бальде со Спартаком» истекает в июне 2025 года. Статистику 29-летнего форварда можно изучить здесь.

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25 комментариев
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Интересно, про этот гениальный трансфер, осуществленный в ее эпоху, Салихова выскажется?
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так у него ни голов, ни передач голевых, нафиг его будет Эспаньол выкупать?
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0+0 в Сегунде за 2/3 сезона - это сильно
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Бальде в Балтику бы. Нормально было бы - Бальде играет в Балде. ))
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Ответ Bartez1986
Интересно, про этот гениальный трансфер, осуществленный в ее эпоху, Салихова выскажется?
Их уже в клубе не было когда его брали
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Не в коня корм. И если бы он один, в Спартаке только Бабич в поте лица отрабатывает свою не самую высокую (1, 5) млн. € зарплату , у скамеечника Зобнина больше 4 млн.€.
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очередная ошибка нашей селекции..
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Очередной "шедевральный" трансфер, чтобы потом отпустить непонятно куда. Джека Николсона тоже отпустите и кем играть? Пруцевыми с Черновыми и Денисовами далеко не уедешь) Если только не в ПерДив)
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Игроки, попавшие в Спартак, вытягивают счастливый билет: денег платят много, работать особо не нужно, клуб за тебя работает как брачное агентство, когда ты пузо или задницу отрастил и бегать разучился
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А есть на кого рассчитывать-то, кроме Угальде?
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Очередной блестящий трансфер народной команды .Браво.
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Удивительно деградировал. В 21 за Лацио 16 мячей в чемпионате забил, а в 29 0+0 в РПЛ и Сегунде.
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Ответ Garikus89
Удивительно деградировал. В 21 за Лацио 16 мячей в чемпионате забил, а в 29 0+0 в РПЛ и Сегунде.
Может потому что в 21 ему было на самом деле 25?
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Ответ Balt
Бальде в Балтику бы. Нормально было бы - Бальде играет в Балде. ))
для этого Балда должна упасть в "сегунду")))
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Не в коня корм. И если бы он один, в Спартаке только Бабич в поте лица отрабатывает свою не самую высокую (1, 5) млн. € зарплату , у скамеечника Зобнина больше 4 млн.€.
ну так тебе для справки у себя он получал 500...завысили З/п ему минимум на 500 в год.
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Ответ Bartez1986
Интересно, про этот гениальный трансфер, осуществленный в ее эпоху, Салихова выскажется?
Она своей головой даже не понимает, что она напрямую участвовала в развале Спартака.
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Это просто бизнес, ничего личного
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Бальде давно чилит, а не играет
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больше 2млн зарплата у этого инвалида. И никто за это не ответит.
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Легенда Лацио
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Амплуа в футболе - тусовщик.
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Приехала очередная бальда, подоила розовое недоразумение и поскорее свалила из этого позорища.
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