«Спартак» не рассчитывает на Бальде. Форварду будут искать новый клуб, если «Эспаньол» не выкупит его (Metaratings)
«Спартак» не рассчитывает на Кейта Бальде.
Как сообщает Metaratings, в случае, если «Эспаньол», за который форвард выступает на правах аренды, не активирует опцию выкупа, красно-белые будут искать другие варианты для дальнейшего продолжения его карьеры.
При этом продаже игрока может помешать его высокая зарплата – утверждается, что она составляет более 2 млн евро в год.
Контракт Бальде со Спартаком» истекает в июне 2025 года. Статистику 29-летнего форварда можно изучить здесь.