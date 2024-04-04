«Спартак» не рассчитывает на Бальде. Форварду будут искать новый клуб, если «Эспаньол» не выкупит его (Metaratings)

«Спартак» не рассчитывает на Кейта Бальде.

Как сообщает Metaratings, в случае, если « », за который форвард выступает на правах аренды, не активирует опцию выкупа, красно-белые будут искать другие варианты для дальнейшего продолжения его карьеры.

При этом продаже игрока может помешать его высокая зарплата – утверждается, что она составляет более 2 млн евро в год.

Контракт Бальде со » истекает в июне 2025 года. Статистику 29-летнего форварда можно изучить здесь.