Кафу об Анчелотти и сборной Бразилии: «У нас никогда не было иностранного тренера, это ненормально. Он любит и понимает футбол, но бразильские болельщики немного не доверяют ему»

Теги Кафу Карло Анчелотти Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Матч ТВ Футбол

Кафу высказался о возможном назначении Карло Анчелотти в сборную Бразилии.

Ранее главный тренер «Реала», продливший соглашение с клубом до 2026 года, подтвердил контакты с Бразильской конфедерацией футбола: «Все зависело от ситуации с «Реалом». Клуб, видимо, доволен нашей работой, и продление контракта меня очень радует».

– Много разговоров о том, что Анчелотти должен возглавить сборную Бразилии. Как относитесь к тому, что иностранец может возглавить команду? Это нормально или нет?

– Это ненормально. У нас такого [иностранного тренера] никогда не было. Он никогда не говорил, что хочет возглавить сборную Бразилии, что он подписал контракт со сборной. Бразильские болельщики немного не доверяют ему.

Когда ты в сборной Бразилии, ты хочешь объявить об этом всем, всему миру. Это хороший тренер, он любит и понимает футбол, – сказал экс-игрок «Милана» и сборной Бразилии.

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7 комментариев
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Видимо бразильские болельщики больше доверяют днарям, которые с 2019 ничего выиграть не могут и только позорятся, чем Анчелотти, ага да.
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Я так понимаю, что "Объединение отечественных тренеров" существует не только в России.
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Ну раз ненормально, то и сидите со своими доморощенными физруками и профукивайте чемпионаты мира и дальше
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Ни один тренер мира так не падок на бразильцев как этот итальянец. Он делает ставку на бразильцев даже они откровенно хуже остальных в команде
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Звучит как " немного беременна". Можно или доверять, или не доверять, середины не бывает.
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Кафу, тут люди без флага и гимна готовы унижаться и ехать на Олимпиаду, как люди второго сорта, поэтому вряд ли тебя здесь поймут)
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