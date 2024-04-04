Кафу об Анчелотти и сборной Бразилии: «У нас никогда не было иностранного тренера, это ненормально. Он любит и понимает футбол, но бразильские болельщики немного не доверяют ему»

Кафу высказался о возможном назначении Карло Анчелотти в сборную Бразилии.

Ранее главный тренер «Реала», продливший соглашение с клубом до 2026 года, подтвердил контакты с Бразильской конфедерацией футбола: «Все зависело от ситуации с «Реалом». Клуб, видимо, доволен нашей работой, и продление контракта меня очень радует».

– Много разговоров о том, что Анчелотти должен возглавить сборную Бразилии. Как относитесь к тому, что иностранец может возглавить команду? Это нормально или нет?

– Это ненормально. У нас такого [иностранного тренера] никогда не было. Он никогда не говорил, что хочет возглавить сборную Бразилии, что он подписал контракт со сборной. Бразильские болельщики немного не доверяют ему.

Когда ты в сборной Бразилии, ты хочешь объявить об этом всем, всему миру. Это хороший тренер, он любит и понимает футбол, – сказал экс-игрок «Милана» и сборной Бразилии.