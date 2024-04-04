Лева — новый игрок ФК «Енисей»

Теги Енисей Леон Футбол

2 апреля в торжественной обстановке ФК «Енисей» подписал контракт с долгожданным игроком! Лева Енисеев из Красноярска пополнил ряды клуба и теперь будет защищать цвета клуба под номером «24».

У Левы есть лапки, что позволит ему забивать много голов, а также два комплекта формы, чтобы быть всегда рядом с партнерами по команде. В подписании игрока принимал участие спортивный директор клуба Михаил Комков.

Хвостатый стал полноценным членом «красно-синих» и обрел не только хорошую работу, но и место, где о нем будут заботиться. Такая возможность появилась благодаря акции «В каждой кошке живет Лев». 

ФК «Енисей» с генеральным партнером БК Леон оказывают поддержку Леве и другим четвероногим в их совместном проекте с приютом «Золотое сердце». Только вместе мы сможем сделать этот мир ярче и подарить дом тем, кто в нем очень нуждается!

Подробнее с проектом можно ознакомиться на сайте.

Опубликовал Sports

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