Интер Майами – Колорадо Рэпидс где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры МЛС (MLS) 7 апреля
В воскресенье, 7 апреля, сыграют Интер Майами и Колорадо Рэпидс в рамках МЛС (MLS).
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- Игра пройдет на стадионе «Chase Stadium».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Интер Майами – Колорадо Рэпидс
- Начало матча запланировано на 02:30 по московскому времени.