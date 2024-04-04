Интер Майами – Колорадо Рэпидс где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры МЛС (MLS) 7 апреля

Теги МЛС Колорадо Рэпидс Интер Майами Футбол

В воскресенье, 7 апреля, сыграют Интер Майами и Колорадо Рэпидс в рамках МЛС (MLS).

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Во сколько играют Интер Майами – Колорадо Рэпидс

  • Начало матча запланировано на 02:30 по московскому времени.

Интер Майами: все новости

Колорадо Рэпидс: все новости

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Прогноз на матч Интер Майами – Колорадо Рэпидс

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