Гол Домагоя Виды, 2 мяча за 3 минуты после грубых ошибок, драка в концовке: смотрите обзор матча «Панатинаикос» – АЕК на Спортсе

Теги Панатинаикос АЕК высшая лига Греция Домагой Вида Ароль Мукуди Футбол

«Панатинаикос» обыграл АЕК (2:1) в 3-м туре финального раунда чемпионата Греции.

АЕК открыл счет на 5-й минуте – забил хорватский защитник Домагой Вида, в середине первого тайма «Панатинаикос» отыгрался и вышел вперед в течение трех минут, воспользовавшись ошибками защитника Ароля Мукуди.

Во втором тайме команды не забили, в добавленное время у бровки возникла массовая стычка.

Голы и самые яркие моменты смотрите в видеообзоре на Спортсе. Мы показывали этот матч эксклюзивно в прямом эфире.


Следующая трансляция чемпионата Греции – 24 апреля в 19:30 мск, вы увидите на Спортсе матч «Ариса», где выступает Магомед-Шапи Сулейманов, с «Олимпиакосом».

Панатинаикос – АЕК 2:1 (2:1, 0:0)
Дата проведения
3 апреля, 21.00, «Апостолос Николаидис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Вида, 1:1 – 32 Бакасетас, 2:1 – 34 Иоаннидис.
ПанатинаикосДронговски, Коцирас, Едвай, Акайдин, Хуанкар (Младенович, 62), Бакасетас (Рубен Перес, 88), Бернард (Лимниос, 79), Вербич (Мансини, 61), Арао, Гнезда-Черин (Вильена, 88), Иоаннидис.
АЕКАтанасиадис, Рота, Вида, Мукуди, Хаджсафи, Манталос (Араухо, 57), Йонссон (Амрабат, 70), Элиассон, Шиманьски (Пинеда, 57), Цубер (Гачинович, 57), Гарсия (Понсе, 57).
Предупреждения:
Шиманьски (25), Йонссон (27), Бернард (71), Иоаннидис (85), Акайдин (90+1), Мансини (90+6).
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