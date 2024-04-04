Гол Домагоя Виды, 2 мяча за 3 минуты после грубых ошибок, драка в концовке: смотрите обзор матча «Панатинаикос» – АЕК на Спортсе

«Панатинаикос» обыграл АЕК (2:1) в 3-м туре финального раунда чемпионата Греции.

открыл счет на 5-й минуте – забил хорватский защитник , в середине первого тайма « » отыгрался и вышел вперед в течение трех минут, воспользовавшись ошибками защитника .

Во втором тайме команды не забили, в добавленное время у бровки возникла массовая стычка.

Голы и самые яркие моменты смотрите в видеообзоре на Спортсе. Мы показывали этот матч эксклюзивно в прямом эфире.



Следующая трансляция чемпионата Греции – 24 апреля в 19:30 мск, вы увидите на Спортсе матч «Ариса», где выступает Магомед-Шапи Сулейманов, с «Олимпиакосом».