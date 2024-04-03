Глебов о тратах в месяц: «150 тысяч рублей где-то. Вместе с семьей – 300-400 тысяч, на ребенка много уходит: развивашки, няни, логопеды. Большая сумма, но это нормально»

Теги Ростов премьер-лига Россия Данил Глебов деньги Футбол

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал, сколько денег тратит в месяц.

Сколько денег тратишь в месяц?

– Если брать не только себя, но и семью, то 300-400 тысяч рублей. Естественно, на ребенка много уходит: развивашки, няни, логопеды. Большая сумма, но это нормально.

А если только на себя, не считая семью?

– Где-то 150 тысяч в месяц, – рассказал Глебов.

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9 комментариев
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Кубики, солдатики, улица. Вот поэтому тут и комментирую. Не было развивашек((
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Если есть возможность, то почему и нет. А так то, аховые суммы, как минимум, для 80% населения.
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Может хватит футболистов спрашивать, сколько они тратят? Все равно скажут в 2-3 раза меньше, чем на самом деле. И да (о боже) 150-200 тысяч для человека - не так уж много для современной жизни. Посмотрите, сколько стОит сходить в театр или съездить в отпуск в Сочи
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может и делает, чего нет то. дополнительные возможности ребёнку дать.
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Ответ ASH11
Если есть возможность, то почему и нет. А так то, аховые суммы, как минимум, для 80% населения.
По его доходам это не просто скромно, это я бы сказал.
Это аскетизм уровня святого Франциска.
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Ответ Дядя ТУРА
Комментарий скрыт
поспи ещё немного
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Чужие деньги считать не хорошо.
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Ответ chiga
Кубики, солдатики, улица. Вот поэтому тут и комментирую. Не было развивашек((
Так это они и были. Кстати неплохие😃
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