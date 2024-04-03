Глебов о тратах в месяц: «150 тысяч рублей где-то. Вместе с семьей – 300-400 тысяч, на ребенка много уходит: развивашки, няни, логопеды. Большая сумма, но это нормально»
Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал, сколько денег тратит в месяц.
– Сколько денег тратишь в месяц?
– Если брать не только себя, но и семью, то 300-400 тысяч рублей. Естественно, на ребенка много уходит: развивашки, няни, логопеды. Большая сумма, но это нормально.
– А если только на себя, не считая семью?
– Где-то 150 тысяч в месяц, – рассказал Глебов.
Это аскетизм уровня святого Франциска.