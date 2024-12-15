Форвард «Вулвс» Кунья толкнул рукой в лицо сотрудника «Ипсвича» во время потасовки между командами после матча АПЛ. Доусон вынес с поля Аит-Нури

«Вулверхэмптон» и «Ипсвич» утроили стычку после матча АПЛ.

Встреча 16-го тура проходила в Вулвергемптоне и завершилась победой гостей со счетом 2:1. Победный мяч забил Джек Тэйлор на 94-й минуте с углового.

Поздний гол вызвал негодование игроков «Вулвс», считавших, что Али Аль-Хамади в момент подачи находился в офсайде и мешал вратарю Сэму Джонстону .

После финального свистка Раян Аит-Нури , уже имевший предупреждение, вступил в перепалку с Уэсом Бернсом из «Ипсвича» и получил вторую желтую карточку. Разъяренного Аит-Нури пришлось уводить с поля его товарищу по команде Крейгу Доусону. Он приподнял партнера и вынес с поля.

Затем между представителями обеих команд завязалась потасовка, во время которой на камеру попал момент, где нападающий хозяев Маттеус Кунья рукой толкает члена тренерского штаба «Ипсвича » в лицо.

MSN уточняет , что Кунья толкнул сотрудника службы безопасности «Ипсвича».

Фото: IMAGO/Manjit Narotra/Global Look Press ; Sport Optus