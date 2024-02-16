Ловчев о желании Абаскаля остаться в России надолго: «Проводником пускай поработает. Или грузчиком. Я за это!»

Евгений Ловчев раскритиковал Гильермо Абаскаля.

– Абаскаль говорил, что хочет остаться в России надолго.

– Пускай пойдет куда-нибудь проводником поработает в России! Или грузчиком. Я за это!

– Российскому футболу он не нужен?

– Пока я вижу только одно: шарахание из одной стадии в другую. То два левоногих защитника, то одни играют, то другие. Есть закон – состав, который победил, не меняют. А Абаскаль, видимо, этого не знает. Наверное, из-за того, что по-русски не читает.

Честно говоря, был момент, когда Абаскаль только пришел и команда симпатично играла. Для меня совершенно очевидно, что Мозес и Бонгонда – классные и хорошие игроки, для России уж точно. Но почему эти люди сейчас не играют, почему они резко сдали – вопрос не только к ним, но и к тренерскому составу.

Или спрашивают Абаскаля: «Вы сами беседовали с Джикией?» А в ответ: «У нас много руководителей, есть какие-то показатели». Даже ответить на вопрос четко – да или нет – не может. Все обтекаемо, – сказал экс-игрок «Спартака».