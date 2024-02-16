Ловчев о желании Абаскаля остаться в России надолго: «Проводником пускай поработает. Или грузчиком. Я за это!»

Теги Спартак премьер-лига Россия Евгений Ловчев Виктор Мозес Георгий Джикия Тео Бонгонда Гильермо Абаскаль Футбол

Евгений Ловчев раскритиковал Гильермо Абаскаля.

– Абаскаль говорил, что хочет остаться в России надолго.

– Пускай пойдет куда-нибудь проводником поработает в России! Или грузчиком. Я за это!

– Российскому футболу он не нужен?

– Пока я вижу только одно: шарахание из одной стадии в другую. То два левоногих защитника, то одни играют, то другие. Есть закон – состав, который победил, не меняют. А Абаскаль, видимо, этого не знает. Наверное, из-за того, что по-русски не читает.

Честно говоря, был момент, когда Абаскаль только пришел и команда симпатично играла. Для меня совершенно очевидно, что Мозес и Бонгонда – классные и хорошие игроки, для России уж точно. Но почему эти люди сейчас не играют, почему они резко сдали – вопрос не только к ним, но и к тренерскому составу.

Или спрашивают Абаскаля: «Вы сами беседовали с Джикией?» А в ответ: «У нас много руководителей, есть какие-то показатели». Даже ответить на вопрос четко – да или нет – не может. Все обтекаемо, – сказал экс-игрок «Спартака».

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25 комментариев
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Говорит он, а стыдно мне
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Хамство признак низкой культуры и узколобости.
Уж каким тренером был Ловчев - так стыдно вспомнить.
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Шизойды. То двумя руками за Промеса русского. То несваливший при первых проблемах иностранец у них "просто наёмник,который быстрее бы свалил".
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Ответ klimparty
Говорит он, а стыдно мне
Испанский стыд, так и есть
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А сам Ловчев работал грузчиком или проводником?
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Мерзость так и прёт 🤦🏼‍♂️
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Ответ Иван Абланов
Испанский стыд, так и есть
Испанец - Абаскаль, а стыдно за Ловчева.
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🤦🏾‍♂️
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когда его Бесков выгнал из Спартака что-то он не пошел в проводники, хотя может и туда не взяли.
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Я за то чтобы Ловчеву больше не давали слово.Зависливый очень.Обиженный.
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Абаскаль, кончено, не совсем справляется, но вот слова Ловчева - чистой воды изливание желчи тренера-неудачника.
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Ловчев готов к Думе. Про законы знает всё...
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Что то Ловчева стало "заносить" в выражениях. Проводнику в России не требуется много знаний или знание русского языка?! К его сведению эта работа тоже не сахарная, пусть сам для начала попробует поработать на вагоне и сделать пару рейсов из одного конца страны в другой. Что за отсылы не в тему?! Если все ветераны так думают, как он, то съездите в Тарасовку и поговорите по душам, как с Ковальчуком болельщики, чем постоянно наезжать на тренера, заодно и мы может что новое от этого узнаем
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сам он сколько проводником или грузчиком проработал?
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к пятнице норм разогнался дед, ждем вечера
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Какие же наши.....мерзские.
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похоже женек опять крепко закладывает" столичную"
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А сам то желтозубый чего не идешь консьержкой работать?
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Чем больше читаю высказывания Ловчева, тем яснее понимаю, у дедушки давно начался маразм, может даже эти коменты он дает из психушки
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Зачем так надменно относится к человеку? Можно ведь быть поделикатней. Абаскаль при этом тренирует, а Ловчев только лицом торгует и рот открывает. До чего же противный тип.
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как же надоел этот Ловчев, это трепло, пиарится на Спартаке десятилетиями
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Судьба Абаскаля в Спартаке, как и любого тренера, будет зависеть от успехов команды. Одних хотелок мало.
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