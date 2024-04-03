Тренер «Лутона» о Салиба и Магальяэсе: «Физика, скорость, сила – у них есть все. Это главная причина, позволяющая «Арсеналу» душить соперников»

Тренер «Лутона» высоко оценил игру Вильяма Салиба и Габриэла Магальяэса.

«Арсенал» примет « » в сегодняшнем матче 31-го тура .

«Они меня очень впечатлили. У них есть все, не так ли? Физика, скорость, сила, но они также очень хорошо обучены и, очевидно, понимают игру.

Они также неплохо владеют мячом, так что они почти идеальны. От « » следует ожидать этого. Они очень мощны и атлетичны, и это главная причина, позволяющая им душить команды. Они могут закрыться, быть по-настоящему агрессивными и бороться любыми способами.

У них отличная физическая подготовка, они умеют играть и справляются практически со всеми задачами. Безусловно, на выходных [против « »] они были великолепны», – сказал .