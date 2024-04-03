Тренер «Лутона» о Салиба и Магальяэсе: «Физика, скорость, сила – у них есть все. Это главная причина, позволяющая «Арсеналу» душить соперников»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Лутон Роб Эдвардс Габриэл Магальяэс Вильям Салиба Футбол

Тренер «Лутона» высоко оценил игру Вильяма Салиба и Габриэла Магальяэса.

«Арсенал» примет «Лутон» в сегодняшнем матче 31-го тура АПЛ.

«Они меня очень впечатлили. У них есть все, не так ли? Физика, скорость, сила, но они также очень хорошо обучены и, очевидно, понимают игру.

Они также неплохо владеют мячом, так что они почти идеальны. От «Арсенала» следует ожидать этого. Они очень мощны и атлетичны, и это главная причина, позволяющая им душить команды. Они могут закрыться, быть по-настоящему агрессивными и бороться любыми способами.

У них отличная физическая подготовка, они умеют играть и справляются практически со всеми задачами. Безусловно, на выходных [против «Манчестер Сити»] они были великолепны», – сказал Роб Эдвардс.

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