«Ман Сити» против «Арсенала» – самый популярный матч АПЛ в истории США, его посмотрели 2,12 млн зрителей (NBC Sports)

Игра «Манчестер Сити» против «Арсенала» стала самой просматриваемой в США.

В матче 30-го тура АПЛ команда сыграла вничью с «канонирами» (0:0).

По данным NBC Sports, этот матч стал самым популярным на территории США среди всех игр АПЛ – 2,12 миллиона зрителей.

Общая аудитория насчитывает 2,59 миллиона зрителей, если учесть тех, кто посмотрел игру на испаноязычном телеканале Telemundo.

Команда под руководством на данный момент занимает 2-ю строчку в таблице , набрав 65 баллов, « » отстает от «канониров» на 1 балл. У лидирующего «Ливерпуля» – 67 очков.