«Ман Сити» против «Арсенала» – самый популярный матч АПЛ в истории США, его посмотрели 2,12 млн зрителей (NBC Sports)
Игра «Манчестер Сити» против «Арсенала» стала самой просматриваемой в США.
В матче 30-го тура АПЛ команда Пепа Гвардиолы сыграла вничью с «канонирами» (0:0).
По данным NBC Sports, этот матч стал самым популярным на территории США среди всех игр АПЛ – 2,12 миллиона зрителей.
Общая аудитория насчитывает 2,59 миллиона зрителей, если учесть тех, кто посмотрел игру на испаноязычном телеканале Telemundo.
Команда под руководством Микеля Артеты на данный момент занимает 2-ю строчку в таблице АПЛ, набрав 65 баллов, «Ман Сити» отстает от «канониров» на 1 балл. У лидирующего «Ливерпуля» – 67 очков.
2) 14% зрителей (так же болельщики "Ливерпуля") были в алкогольном опьянении и думали, что смотрят повтор матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"
3) 0.9% были болельщиками "Арсенала"
4) 0.1% - уровень погрешности. Потому что все прекрасно знают, что фанатов "Манчестер Сити" не существует.