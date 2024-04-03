«Ман Сити» против «Арсенала» – самый популярный матч АПЛ в истории США, его посмотрели 2,12 млн зрителей (NBC Sports)

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал телевидение болельщики Пеп Гвардиола рекорды Футбол

Игра «Манчестер Сити» против «Арсенала» стала самой просматриваемой в США.

В матче 30-го тура АПЛ команда Пепа Гвардиолы сыграла вничью с «канонирами» (0:0). 

По данным NBC Sports, этот матч стал самым популярным на территории США среди всех игр АПЛ – 2,12 миллиона зрителей.

Общая аудитория насчитывает 2,59 миллиона зрителей, если учесть тех, кто посмотрел игру на испаноязычном телеканале Telemundo.

Команда под руководством Микеля Артеты на данный момент занимает 2-ю строчку в таблице АПЛ, набрав 65 баллов, «Ман Сити» отстает от «канониров» на 1 балл. У лидирующего «Ливерпуля» – 67 очков. 

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27 комментариев
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Интересно, сколько из них никогда больше не посмотрят футбол потому, что подумают, что он весь такой скучный?
+85
0
+85
2,12 млн зрителей посмотрели просто нули
+33
0
+33
Первый и последний раз они посмотрели)
+26
0
+26
трудно придумать рекламу хуже
+21
0
+21
Ответ iegord
Интересно, сколько из них никогда больше не посмотрят футбол потому, что подумают, что он весь такой скучный?
испытали стыд за соккер
+11
-1
+10
Я от матча кайфанул, но для нейтрального любителя футбола не самая лучшая реклама АПЛ :)
+14
-4
+10
В тот день был еще и самый популярный баскетбольный матч в США за два года. Игру Дьюка посмотрело 15.1 млн
+3
0
+3
Ответ iegord
Интересно, сколько из них никогда больше не посмотрят футбол потому, что подумают, что он весь такой скучный?
Может им потом сказали, что чем меньше голов тем круче.
+3
0
+3
Ответ iegord
Интересно, сколько из них никогда больше не посмотрят футбол потому, что подумают, что он весь такой скучный?
и пойдут дальше смотреть наинтереснейший динамичный бейсбол, ага
+3
-1
+2
Они еще позволяют себе следить за турнирным раскладом и выцепили один из ключевых матчей сезона. Между тем завтрашнее противостояние Челси с МанЮнайтед отнюдь не обещает быть сколь нибудь увлекательнее. )) Ну для некоторых заокеанских зрителей разве что в плане наличия известного "американского следа" в обоих клубах)
+1
0
+1
Ответ I PAINT IN BLUE
Я от матча кайфанул, но для нейтрального любителя футбола не самая лучшая реклама АПЛ :)
Нужно было матч Ньюкасла смотреть, там хоккейный счёт был.
+1
0
+1
После таких матчей и рождаются шутки, в американских шоу, про европейский футбол, где ничего где происходит и всегда 0-0
+1
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Ответ MajestySport
2,12 млн зрителей посмотрели просто нули
1) 85% зрителей были фанатами "Ливерпуля", которые ждали ничью
2) 14% зрителей (так же болельщики "Ливерпуля") были в алкогольном опьянении и думали, что смотрят повтор матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"
3) 0.9% были болельщиками "Арсенала"
4) 0.1% - уровень погрешности. Потому что все прекрасно знают, что фанатов "Манчестер Сити" не существует.
+3
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И больше они АПЛ смотреть не будут😄
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Ответ Марсель Объелся
В тот день был еще и самый популярный баскетбольный матч в США за два года. Игру Дьюка посмотрело 15.1 млн
А вот это уже закономерность. Там дожди или жара были в этот день?
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Ответ iegord
Интересно, сколько из них никогда больше не посмотрят футбол потому, что подумают, что он весь такой скучный?
Для них 90% футбольных матчей скучные, где менее 4 голов забивают, а еще по ярдам не выигрывают позицию, страйки не считают и прочее. В штатах любят цифры, а футбол как раз игра низкой результативности
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Ответ SOSLAN GABACHIEV
1) 85% зрителей были фанатами "Ливерпуля", которые ждали ничью 2) 14% зрителей (так же болельщики "Ливерпуля") были в алкогольном опьянении и думали, что смотрят повтор матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" 3) 0.9% были болельщиками "Арсенала" 4) 0.1% - уровень погрешности. Потому что все прекрасно знают, что фанатов "Манчестер Сити" не существует.
Такой текст большой написал и всего один плюсик…..ахахахахаха 😂😂😂
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Жалко, конечно, этих америкосов, которые этот ватокат унылый глядели.
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сочувствую 2,12 млн зрителей
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Походу больше такой ошибки они не сделают )
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Подумали наверное, что не зря они футболом называют другой вид спорта.
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я так понимаю, что эти 2,12 млн зрителей больше не совершат подобную ошибку, и просто исключат эти команды из списка просматриваемых
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И все кто смотрел. Как Саша Белый. ТВОЮ МАААААТЬ!!!!!!!
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А потом они такие: Это не то, чему мы должны были посвятить просмотр
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Вот облом у чуваков - как будто специально выбрали самый скучный и унылый матч
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