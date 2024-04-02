Широков о «Спартаке»: «Борется за чемпионство только на словах. Перед сезоном декларируются амбиции, но потом все заканчивается, как обычно»

Теги Спартак Роман Широков премьер-лига Россия Футбол

Роман Широков поделился мнением об амбициях «Спартака».

– Может быть, это мы себе надумали, что «Спартак» борется или всегда должен бороться за чемпионство?

– А когда он боролся в этом чемпионате? Борется только на словах. Перед сезоном декларируются амбиции, но потом все заканчивается, как обычно. Сейчас точно такой же чемпионат.

Есть первая шестерка, которая поделилась на две тройки, «Спартак» во второй и будет бороться за 4-6 места, – сказал бывший игрок сборной России.

После 22 проведенных туров Мир РПЛ красно-белые набрали 32 очка и занимают 6-е место в турнирной таблице. 

Материалы по теме

19 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
"А когда он боролся в этом чемпионате?"

У Широкова короткая память? Забыл кто был чемпионом после трех туров?
+7
-1
+6
"Борется только на словах"
А не на словах Спартак успешно борется за звание самого криминального клуба России, Промес, Кокорин, Еременко не дадут соврать.
+5
-1
+4
Ответ Spartakus1984
А чего ж сам Широков не помогал Спартаку бороться за чемпионство?играл как говно унылое.Болтун.
В составе Зенита Широков дважды становился "Футболистом года в России" (2012, 2013), трижды был первым в списке 33 лучших футболистов ЧР (2011/2012, 2012/2013, 2013/14), так что если в Спартаке он ничего не показал, то только потому, что га-но не он, а Спартак.
+9
-6
+3
Ответ Vatikan
Спартак великий и могучий
Скорее дремучий
+3
0
+3
Дух знаменитый вышел и никто не подбавит духа.)))
+1
-1
0
Так то анонсировали второе место. Ну ладно, не будем связываться, а то снова драться полезет )))
0
0
0
А почему ширик не сидит? Откупился?
0
0
0
А эти заявления в духе нашего времени - сказать , декларировать фантастические идеи , получить под это бабло и тихо свалить из клуба . Вообще-то , амбиции измеряются наличием в составе команды достаточно квалифицированных игроков , а в Спартаке "футболёров-говорунов" больше , чем настоящих мужиков-футболистов , способных отвечать за свои слова . Когда кто-то на словах "Лев Толстой" , а на деле """""" , то о каком чемпионстве можно говорить ? А этот состав , вообще , не тянет на чемпионский , тем более с таким тренером-""""" и непонятной игрой , если игру можно назвать игрой . Всё очень просто - чемпионству нужна "тишина" и хороший психологический климат в команде , разумный тренер и вменяемое руководство . Что из этого есть в Спартаке ? Ответ на поверхности .
0
0
0
Ответ Spartakus1984
В зените он играл хорошо а в Спартаке плохо,и в этом виноват Широков,в тот момент он уже сдулся как игрок,Федун глупец что подписал его.
"в этом виноват Широков"
С какой стати? Кто вообще расцвел в Спартаке при Федуне, кроме Промеса?
Спартак - это болото, в котором игроки, если даже хорошо начинают, потом быстро тонут. И Широков не исключение.
0
0
0
Ответ Shumi-jr
Вот только никто не декларирует чемпионство ) Только болельщики Зенита говорят о том, что Спартак декларирует чемпионства перед сезоном ))
Не ври. Не далее как сегодня здесь на сайте Чернов за чемпионство бороться собрался. А уж перед началом сезона такая трахотелка от все спартаковцев идет, что от руководства, что от тренеров, что от футболистов, а особенно от болельщиков.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий