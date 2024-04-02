Широков о «Спартаке»: «Борется за чемпионство только на словах. Перед сезоном декларируются амбиции, но потом все заканчивается, как обычно»

Роман Широков поделился мнением об амбициях «Спартака».

– Может быть, это мы себе надумали, что « » борется или всегда должен бороться за чемпионство?

– А когда он боролся в этом чемпионате? Борется только на словах. Перед сезоном декларируются амбиции, но потом все заканчивается, как обычно. Сейчас точно такой же чемпионат.

Есть первая шестерка, которая поделилась на две тройки, «Спартак» во второй и будет бороться за 4-6 места, – сказал бывший игрок сборной России.

После 22 проведенных туров Мир красно-белые набрали 32 очка и занимают 6-е место в турнирной таблице.