Широков о «Спартаке»: «Борется за чемпионство только на словах. Перед сезоном декларируются амбиции, но потом все заканчивается, как обычно»
Роман Широков поделился мнением об амбициях «Спартака».
– Может быть, это мы себе надумали, что «Спартак» борется или всегда должен бороться за чемпионство?
– А когда он боролся в этом чемпионате? Борется только на словах. Перед сезоном декларируются амбиции, но потом все заканчивается, как обычно. Сейчас точно такой же чемпионат.
Есть первая шестерка, которая поделилась на две тройки, «Спартак» во второй и будет бороться за 4-6 места, – сказал бывший игрок сборной России.
После 22 проведенных туров Мир РПЛ красно-белые набрали 32 очка и занимают 6-е место в турнирной таблице.
У Широкова короткая память? Забыл кто был чемпионом после трех туров?
А не на словах Спартак успешно борется за звание самого криминального клуба России, Промес, Кокорин, Еременко не дадут соврать.
С какой стати? Кто вообще расцвел в Спартаке при Федуне, кроме Промеса?
Спартак - это болото, в котором игроки, если даже хорошо начинают, потом быстро тонут. И Широков не исключение.