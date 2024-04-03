Аллегри о 2:0 с «Лацио»: «Когда я говорю, что футбол – простой вид спорта, я правда так считаю. Сказал бежать к чужим воротам – а там что-нибудь придумаем»
Массимилиано Аллегри рассказал, как «Ювентусу» удалось обыграть «Лацио» (2:0).
«Было важно вернуться на победную тропу, пусть даже Кубок Италии – это не Серия А.
Первый тайм получился сбалансированным, во втором мы стали играть быстрее и забили два мяча очень сильному «Лацио». Но борьба еще не окончена, в ответной игре тоже надо сыграть хорошо.
В перерыве я сказал команде бежать по направлению к воротам соперника. Это правда. Когда я говорю, что футбол – простой вид спорта, я действительно так считаю. Я сказал бежать к чужим воротам – а там что-нибудь придумаем.
Чтобы достичь своих целей, мы должны разбирать этот сезон по кирпичику. В негативном отрезке были виноваты все, особенно я. Но футбол состоит из моментов, и парни постарались сохранить равновесие и душевные силы для такой игры», – сказал главный тренер «Ювентуса» в эфире Sport Mediaset.
М. Аллегри.
Считать футбол простым видом спорта, знай беги к чужим воротам - значит рассчитывать на авось.
“Если ты не понимаешь, как ты выиграл соперника, то ровно также никогда не поймёшь, почему проиграл в следующем матче”. Йохан Кройфф.