Аллегри о 2:0 с «Лацио»: «Когда я говорю, что футбол – простой вид спорта, я правда так считаю. Сказал бежать к чужим воротам – а там что-нибудь придумаем»

Массимилиано Аллегри рассказал, как «Ювентусу» удалось обыграть «Лацио» (2:0).

«Было важно вернуться на победную тропу, пусть даже – это не Серия А.

Первый тайм получился сбалансированным, во втором мы стали играть быстрее и забили два мяча очень сильному « ». Но борьба еще не окончена, в ответной игре тоже надо сыграть хорошо.

В перерыве я сказал команде бежать по направлению к воротам соперника. Это правда. Когда я говорю, что футбол – простой вид спорта, я действительно так считаю. Я сказал бежать к чужим воротам – а там что-нибудь придумаем.

Чтобы достичь своих целей, мы должны разбирать этот сезон по кирпичику. В негативном отрезке были виноваты все, особенно я. Но футбол состоит из моментов, и парни постарались сохранить равновесие и душевные силы для такой игры», – сказал главный тренер « » в эфире Sport Mediaset.