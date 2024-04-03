Аллегри о 2:0 с «Лацио»: «Когда я говорю, что футбол – простой вид спорта, я правда так считаю. Сказал бежать к чужим воротам – а там что-нибудь придумаем»

Теги Лацио Ювентус серия А Италия Кубок Италии Массимилиано Аллегри Футбол

Массимилиано Аллегри рассказал, как «Ювентусу» удалось обыграть «Лацио» (2:0).

«Было важно вернуться на победную тропу, пусть даже Кубок Италии – это не Серия А.

Первый тайм получился сбалансированным, во втором мы стали играть быстрее и забили два мяча очень сильному «Лацио». Но борьба еще не окончена, в ответной игре тоже надо сыграть хорошо.

В перерыве я сказал команде бежать по направлению к воротам соперника. Это правда. Когда я говорю, что футбол – простой вид спорта, я действительно так считаю. Я сказал бежать к чужим воротам – а там что-нибудь придумаем.

Чтобы достичь своих целей, мы должны разбирать этот сезон по кирпичику. В негативном отрезке были виноваты все, особенно я. Но футбол состоит из моментов, и парни постарались сохранить равновесие и душевные силы для такой игры», – сказал главный тренер «Ювентуса» в эфире Sport Mediaset.

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19 комментариев
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Мостовой: у нас с Аллегри одинаковые взгляды на футбол
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Ювентусу надо продлевать этого гения. Зачем Пеп, Клопп, Артета и другие выстраивают правильное расположение игроков для позиционной атаки, когда один "гений" в Италии взломал футбол
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Прям как физрук в школе
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Вы не поняли, это же чистый троллинг руководства Юве на тему отставки и замены, может неустойку уже хочет. Ну да, ну да просто бегите к воротам соперника)
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Аллегри: "В атаке пошире, в защите поуже"
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От создателей - в защите поуже в атаке пошире .
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Он словно проводит скрытый эксперимент- тестирует как глубоко можно нырнуть ко дну , прежде чем главного тренера топ клуба попросят на выход )
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Говорит он, а стыдно мне. И это я ещё не болельщик Юве.
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"Веди себя как лошадь. Будь тупым. Просто беги!"
М. Аллегри.
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Бей вперёд - игра придёт - вся суть псевдофутбола европки.
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всë он правильно говорил, кроме одного! бежать забивать "очень сильному лацио". так вот! лацио ни в каком ср*ном году, разве что 23 года назад и то не факт не ровня Ювентусу чтобы их называть так "очень сильными"! В остальном как обычно маккенни спас его зад, т.к он не играл до этого, хотя его отдали за копейки по нынешним меркам! ещё камбьясо какой-то, который мне в сыновья годиться и мяч водит, и ещё поляну видит. смешно)
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Госпади дай нам Мотту ну plzzz
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это Джейсон Стетхэм говорит
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Потому среди претендентов на трофеи Ювентуса Аллегри и нет.
Считать футбол простым видом спорта, знай беги к чужим воротам - значит рассчитывать на авось.

“Если ты не понимаешь, как ты выиграл соперника, то ровно также никогда не поймёшь, почему проиграл в следующем матче”. Йохан Кройфф.
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9 000 000 евро. он получает 9 000 000 ЕВРО
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я реально не понимаю как он выходил в финалы ЛЧ два раза. может там Пирло и Бардзальи командовали как старая гвардия Франции на ЧМ-06?
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вспомнился разсказ Добровольского про игру в сборной Великогт Лобаноского- ВВ ему сказал-молодой человек при атаке чужих ворот вы должны быть на левой штанге чужих ворот. при атаке наших ворот. вы должны находит я в районе левой штанги наших ворот. в остаоьное время можете делать все что хотите. воистину футбол простая игра)))
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Дурак дураком.
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Ответ Roman
Аллегри: "В атаке пошире, в защите поуже"
Скоро начнёт заботливо интересоваться у Влаховича насчёт его варежек🤓
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