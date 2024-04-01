«Казалось, что наступ шипами был в критической близости от виска. Я онемела, руки тряслись». Жена Песьякова о рассечении голкипера «Ростова» в матче с «Динамо»

Супруга Сергея Песьякова высказалась о рассечении голкипера «Ростова».

На прошлой неделе ростовчане играли с « » (4:1) в выездном матче 22-го тура Мир . В концовке игры голкипер южан столкнулся с защитником Умаром Сако и получил рассечение головы.

– Как себя чувствует ?

– Он в порядке, слава Богу. Чувствует себя хорошо. Ему наложили швы.

– Что вы чувствовали, когда увидели кровь на лице Сергея?

– Обычно я эмоционально смотрю матчи, но в этот момент я онемела. Боюсь за него больше, чем за себя.

Дети тоже стрессанули. Ну и руки у меня тряслись потом до момента, пока он не вышел со мной на связь и не сказал веселым голосом, что все хорошо.

Просто я видела момент наступа шипами, мне казалось, что он был в критической близости от виска. Это сложно описать словами, просто земля уходит из-под ног, – рассказала Ксения Песьякова.