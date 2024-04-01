«Казалось, что наступ шипами был в критической близости от виска. Я онемела, руки тряслись». Жена Песьякова о рассечении голкипера «Ростова» в матче с «Динамо»

Теги Ростов премьер-лига Россия травмы светская хроника Сергей Песьяков Умар Сако Футбол

Супруга Сергея Песьякова высказалась о рассечении голкипера «Ростова».

На прошлой неделе ростовчане играли с «Динамо» (4:1) в выездном матче 22-го тура Мир РПЛ. В концовке игры голкипер южан столкнулся с защитником Умаром Сако и получил рассечение головы.

– Как себя чувствует Сергей?

– Он в порядке, слава Богу. Чувствует себя хорошо. Ему наложили швы. 

– Что вы чувствовали, когда увидели кровь на лице Сергея?

– Обычно я эмоционально смотрю матчи, но в этот момент я онемела. Боюсь за него больше, чем за себя.

Дети тоже стрессанули. Ну и руки у меня тряслись потом до момента, пока он не вышел со мной на связь и не сказал веселым голосом, что все хорошо.

Просто я видела момент наступа шипами, мне казалось, что он был в критической близости от виска. Это сложно описать словами, просто земля уходит из-под ног, – рассказала Ксения Песьякова.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Отделались лёгким испугом. И Песьяков, и Песьякова, и болельщики Ростова.
+5
-1
+4
Был бы полноценный наступ - была бы трагедия. А так, к счастью, чиркнул Сако шипами. Крови в этом случае больше.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий