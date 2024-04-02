Педри о желаемом финале ЛЧ: «Барселона» – «Манчестер Сити», хотя матч «Барса» – «Реал» тоже был бы хорош»
Педри рассказал, кого хотел бы видеть в финале Лиги чемпионов.
«Барса» – «Манчестер Сити», хотя матч «Барса» – «Реал» тоже был бы хорош.
Реально ли выиграть ЛЧ? «Мы – «Барса», это очень сложно, но, конечно, мы можем», – ответил полузащитник каталонской команды на вопросы болельщиков в приложении The Residency.
Так что же мешает Педри мечтать о финале ЛЧ ?
Во много раз страннее было бы слышать от него, что Барселона опустила руки и отдаст путевку в полуфинал ПСЖ без боя.
Ну, вообще шансы у Барселоны отличные, сетка легчайшая, поэтому если чудом пройдут ПСЖ, то путевка в финал гарантирована.