Педри о желаемом финале ЛЧ: «Барселона» – «Манчестер Сити», хотя матч «Барса» – «Реал» тоже был бы хорош»

Педри рассказал, кого хотел бы видеть в финале Лиги чемпионов.

«Барса» – « », хотя матч «Барса» – « » тоже был бы хорош.

Реально ли выиграть ЛЧ? «Мы – «Барса», это очень сложно, но, конечно, мы можем», – ответил полузащитник каталонской команды на вопросы болельщиков в приложении The Residency.