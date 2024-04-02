Педри о желаемом финале ЛЧ: «Барселона» – «Манчестер Сити», хотя матч «Барса» – «Реал» тоже был бы хорош»

Теги Манчестер Сити Барселона Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Педри Футбол

Педри рассказал, кого хотел бы видеть в финале Лиги чемпионов.

«Барса» – «Манчестер Сити», хотя матч «Барса» – «Реал» тоже был бы хорош.

Реально ли выиграть ЛЧ? «Мы – «Барса», это очень сложно, но, конечно, мы можем», – ответил полузащитник каталонской команды на вопросы болельщиков в приложении The Residency.

33 комментария
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Ответ Apotamkin
... хаха, прошли мертвый Наполи и сразу замечтали о финале! )) Вас один Мбаппе без шансов уничтожит ))
Знаете выражение «плох тот солдат, который не мечтает стать генералом» ?

Так что же мешает Педри мечтать о финале ЛЧ ?
Во много раз страннее было бы слышать от него, что Барселона опустила руки и отдаст путевку в полуфинал ПСЖ без боя.
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Самый лучший финал - Барса - Реал!
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Ну сетка у Барсы достаточно легкая в отличии от сетки Реала и сити, так что потенциальный полуфинал вполне реален.
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Всем истинным поклонникам этой игры давно известно, в 1/4 лч случайные команды не проходят и если ты в 1/4 , то шансы на финал очень уж не призрачные!
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Ответ Vatikan
да куда там барса в этом сезоне
Это ЛЧ, турнир в котором не имеет значение что было до игры. Не нужно ходить далеко за примерами, кто бы мог предположить, что Интер прошлого сезона попадет в финал? И кто мог подумать, что Интер этого сезона вылетит в 1/8?
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Шансов мало на победу у Барсы.
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Барселона не фаворит даже с ПСЖ , но помечтать можно и я лично хотел бы видеть Сити в финале с Барселоной . Правда понимаю , что это почти не возможно .
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Ответ Отшельник86
Ну сетка у Барсы достаточно легкая в отличии от сетки Реала и сити, так что потенциальный полуфинал вполне реален.
Какой полуфинал? Речь о финале
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Ответ Vatikan
да куда там барса в этом сезоне
Тот же Реал выигрывал свои лч, когда в чемпионате проигрывали всухую.
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Ответ Кирилл
Знаете выражение «плох тот солдат, который не мечтает стать генералом» ? Так что же мешает Педри мечтать о финале ЛЧ ? Во много раз страннее было бы слышать от него, что Барселона опустила руки и отдаст путевку в полуфинал ПСЖ без боя.
Да, и ответ такой - мы вот щас от ПСЖ вылетим и мечтаю о финале ПСЖ - Реал, потом что там Мбпапе который нас один уничтожил)))
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Меньше слов больше дела
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Ответ Flylink
Это ЛЧ, турнир в котором не имеет значение что было до игры. Не нужно ходить далеко за примерами, кто бы мог предположить, что Интер прошлого сезона попадет в финал? И кто мог подумать, что Интер этого сезона вылетит в 1/8?
Доля правды есть, но это лишь предположения от увиденного на данный момент.
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В финале будет мадридское дерби
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Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Кто бы мог предположить, что в ЛЧ вторая ветка до финала будет уровня ЛЕ? Что в прошлом, что в этом году.
Смешно, а ещё будет смешно, когда ветка уровня ЛЕ победит в финале
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Пусть мечтают 😁
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Ответ Apotamkin
... хаха, прошли мертвый Наполи и сразу замечтали о финале! )) Вас один Мбаппе без шансов уничтожит ))
Комментарий удален модератором
Что медсестра включит, то и посмотрит
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Ответ Apotamkin
... хаха, прошли мертвый Наполи и сразу замечтали о финале! )) Вас один Мбаппе без шансов уничтожит ))
– ответил полузащитник каталонской команды на вопросы болельщиков в приложении The Residency.
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Ответ Дима
Кто-то тут пытается накинуть?? Малыш, самый громкий судейский скандал в истории ЛЧ связан именно с Барсой. Эвребе Да и в Ла Лиге тоже. Негрейра
И где же там скандал? Такой скандал, что за два года не предъявили обвинение? Где обвинительный приговор, если Барса виновата?
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Мальчик наверное даже не представляет чтобы сделал Сити с этой обороной Барселоны, которой тупо нет в этом сезоне.
Ну, вообще шансы у Барселоны отличные, сетка легчайшая, поэтому если чудом пройдут ПСЖ, то путевка в финал гарантирована.
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Ответ meringue
Мальчик наверное даже не представляет чтобы сделал Сити с этой обороной Барселоны, которой тупо нет в этом сезоне. Ну, вообще шансы у Барселоны отличные, сетка легчайшая, поэтому если чудом пройдут ПСЖ, то путевка в финал гарантирована.
А что не так с обороной Барсы в последние месяцы? Так то у ПСЖ более резвое нападение, но я думаю и их сдержат, посмотрим (в матче Франция - Германия немцы сдержали и Мбаппе, и Дембеле, и Заира Эмери, и Коло Муани). А у Сити с самого начала -1 игрок в лице Холанда.
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Ответ samatzakirzyanov
А что не так с обороной Барсы в последние месяцы? Так то у ПСЖ более резвое нападение, но я думаю и их сдержат, посмотрим (в матче Франция - Германия немцы сдержали и Мбаппе, и Дембеле, и Заира Эмери, и Коло Муани). А у Сити с самого начала -1 игрок в лице Холанда.
Говорить о том что все норм в обороне, делая выводы по ничтожному Наполи и Лас Пальмасам это конечно сильно. Вот ПСЖ проверит, и если реально так все круто как ты говоришь, то шансы есть. Холанд -1 игрок? что за бред, он совершенный бомбардир, способный решить любой эпизод, и который уж точно превосходит обленившегося Левандовски.
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Ответ meringue
Говорить о том что все норм в обороне, делая выводы по ничтожному Наполи и Лас Пальмасам это конечно сильно. Вот ПСЖ проверит, и если реально так все круто как ты говоришь, то шансы есть. Холанд -1 игрок? что за бред, он совершенный бомбардир, способный решить любой эпизод, и который уж точно превосходит обленившегося Левандовски.
По твоей логике, у Реала тоже не все в порядке с защитой. Ведь после Лейпцига серьезных соперников и не было (был Атлетик, но и у Барсы был Атлетико). А игру с Лейпцигом и оборону Реала там мы все прекрасно помним. Так что, гадание бессмысленно, у многих команд проблемы. И то, решились ли эти проблемы у команд к матчу лч, мы узнаем только после матча лч. А насчет Холанда. Весьма ограниченный игрок, который теряется на фоне топовой защиты. Игры с Ливерпулем и Арсеналом тому пример. Даже против Копенгагена забивали все, кроме него (1 гол из 6 забитых Копенгагену у него все таки есть). Ну и он нещадно порет моменты, как и упомянутый тобой Левандовски. А если сравнивать Леву и Холланда, то у Холланда в 2024 4+1, а у Левы 5+3.
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Ответ samatzakirzyanov
По твоей логике, у Реала тоже не все в порядке с защитой. Ведь после Лейпцига серьезных соперников и не было (был Атлетик, но и у Барсы был Атлетико). А игру с Лейпцигом и оборону Реала там мы все прекрасно помним. Так что, гадание бессмысленно, у многих команд проблемы. И то, решились ли эти проблемы у команд к матчу лч, мы узнаем только после матча лч. А насчет Холанда. Весьма ограниченный игрок, который теряется на фоне топовой защиты. Игры с Ливерпулем и Арсеналом тому пример. Даже против Копенгагена забивали все, кроме него (1 гол из 6 забитых Копенгагену у него все таки есть). Ну и он нещадно порет моменты, как и упомянутый тобой Левандовски. А если сравнивать Леву и Холланда, то у Холланда в 2024 4+1, а у Левы 5+3.
А в общем за сезон не хочешь сравнить статистику Холанда и Левандовского? вот как вы любите вырывать из контекста то что вам удобно. То что Холанд не в форме это верно, и для Реала отлично. Реал команда, которая пропустила меньше всего в Ла Лиге, аргумент сформированный на дистанции. Барса же троит весь сезон, за исключением последних матчей.
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