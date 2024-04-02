Решение Алонсо остаться в «Байере» может повлиять на Фримпонга. Он интересен «Баварии» и «МЮ», отступные – 40-45 млн евро

Теги Бавария Байер Манчестер Юнайтед Хаби Алонсо премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Джереми Фримпонг Футбол

Защитник «Байера» Джереми Фримпонг может в апреле решить, где продолжит карьеру.

В контракте голландца с «Байером», который рассчитан до 2028 года, прописаны отступные в размере 40-45 млн евро. Окончательная сумма отступных будет зависеть от результатов команды в этом сезоне.

По данным Sky Sport Deutschland, решение Хаби Алонсо остаться в «Байере» сильно повлияло на Фримпонга. Окончательное решение о своем будущем Джереми, вероятно, примет к концу апреля.

Интерес к Фримпонгу проявляют «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и другие английские клубы, пишет Флориан Плеттенберг.

Отмечается, что в системе нынешней «Баварии» нет позиции, на которой Джереми сейчас играет в «Байере». Пока неизвестно, попытаются ли мюнхенцы его подписать. Это будет зависеть от позиции нового тренера и того, как он будет видеть тактику команды. При этом, как отмечает Sky Sport Deutschland, Фримпонг уверен, что сможет играть классического правого защитника в четверке защитников.

В этом сезоне Фримпонг забил 11 голов и сделал 10 результативных передач в 34 матчах за «Байер» во всех турнирах. Статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.

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9 комментариев
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Ответ Крадратиш-практиш
Как тут сохранить состав, если такие мизерные отступные? Любой топ-клуб просто вывалит эти 40 лямов на стол Байеру, игроку зарплату х2 и дело в шляпе. Куча примеров, что в Германии не умеют продавать футболистов (Холланда за 75 отдать - это вообще как??) от слова совсем. У Штутгарта летом Гирасси заберут за символические 20 млн - второй лучший бомбардир Бундеслиги!
В целом согласен. Кроме Липецка. У них Гврдиол за сотку ушел. Нкунку и Вернер хорошо ушли.
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Надеюсь руководству Байера удастся основной свой костяк сохранить.
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Как тут сохранить состав, если такие мизерные отступные? Любой топ-клуб просто вывалит эти 40 лямов на стол Байеру, игроку зарплату х2 и дело в шляпе. Куча примеров, что в Германии не умеют продавать футболистов (Холланда за 75 отдать - это вообще как??) от слова совсем. У Штутгарта летом Гирасси заберут за символические 20 млн - второй лучший бомбардир Бундеслиги!
+1
-1
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Ответ corazon blanco
Надеюсь руководству Байера удастся основной свой костяк сохранить.
Как сохранить? Придет условный мешок Реал, предложит троекратное увеличение лички и любой игрок с радостью побежит за бабками
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Ответ Крадратиш-практиш
Как тут сохранить состав, если такие мизерные отступные? Любой топ-клуб просто вывалит эти 40 лямов на стол Байеру, игроку зарплату х2 и дело в шляпе. Куча примеров, что в Германии не умеют продавать футболистов (Холланда за 75 отдать - это вообще как??) от слова совсем. У Штутгарта летом Гирасси заберут за символические 20 млн - второй лучший бомбардир Бундеслиги!
Если будут большие отступные, то молодые игроки не захотят в Бундеслиге играть. А так это хороший трамплин, и нет препятствий для перехода в более статусные клубы
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