Решение Алонсо остаться в «Байере» может повлиять на Фримпонга. Он интересен «Баварии» и «МЮ», отступные – 40-45 млн евро
Защитник «Байера» Джереми Фримпонг может в апреле решить, где продолжит карьеру.
В контракте голландца с «Байером», который рассчитан до 2028 года, прописаны отступные в размере 40-45 млн евро. Окончательная сумма отступных будет зависеть от результатов команды в этом сезоне.
По данным Sky Sport Deutschland, решение Хаби Алонсо остаться в «Байере» сильно повлияло на Фримпонга. Окончательное решение о своем будущем Джереми, вероятно, примет к концу апреля.
Интерес к Фримпонгу проявляют «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и другие английские клубы, пишет Флориан Плеттенберг.
Отмечается, что в системе нынешней «Баварии» нет позиции, на которой Джереми сейчас играет в «Байере». Пока неизвестно, попытаются ли мюнхенцы его подписать. Это будет зависеть от позиции нового тренера и того, как он будет видеть тактику команды. При этом, как отмечает Sky Sport Deutschland, Фримпонг уверен, что сможет играть классического правого защитника в четверке защитников.
В этом сезоне Фримпонг забил 11 голов и сделал 10 результативных передач в 34 матчах за «Байер» во всех турнирах. Статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.