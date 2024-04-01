«Ростов» – единственный клуб РПЛ, не терявший очков после рестарта сезона. 3 победы весной – лучший старт календарного года в истории команды

«Ростов» показал лучший в своей истории старт календарного года в Мир РПЛ.

После возобновления чемпионата команда одержала 3 победы подряд – над «Крыльями Советов» (2:0), « » (2:1) и « » (4:1). Подобных результатов в начале календарного года у «Ростова» не было еще ни разу в истории.

« » остается единственной командой , набравшей 100% очков после зимней паузы. Также ростовчане показали самую высокую результативность среди команд лиги в 2024 году, забив 8 голов. На данный момент команда идет 9-й в турнирной таблице, набрав 30 очков в 21 матче.