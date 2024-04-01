«Ростов» – единственный клуб РПЛ, не терявший очков после рестарта сезона. 3 победы весной – лучший старт календарного года в истории команды

Теги Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин рекорды Футбол

«Ростов» показал лучший в своей истории старт календарного года в Мир РПЛ.

После возобновления чемпионата команда Валерия Карпина одержала 3 победы подряд – над «Крыльями Советов» (2:0), «Краснодаром» (2:1) и «Динамо» (4:1). Подобных результатов в начале календарного года у «Ростова» не было еще ни разу в истории.

«Ростов» остается единственной командой РПЛ, набравшей 100% очков после зимней паузы. Также ростовчане показали самую высокую результативность среди команд лиги в 2024 году, забив 8 голов. На данный момент команда идет 9-й в турнирной таблице, набрав 30 очков в 21 матче.

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15 комментариев
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Самое важное, что победы одержаны по игре. В перерыве ВГ команду подготовил отлично физически. Наконец-таки не сливают концовки
+16
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+16
Ай да Валера, ай да старт)
+8
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+7
Ответ Чебурашка от Гены
В след туре надо ломать традицию потерь очков с Сочи.
Желательно с особым цинизмом ломать.
+7
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+7
Ну хоть что-то в этом сезоне. Надеюсь, что на этом Ростов не остановится.
+5
0
+5
В след туре надо ломать традицию потерь очков с Сочи.
+6
-1
+5
Ответ DedSkyWalker
Самое важное, что победы одержаны по игре. В перерыве ВГ команду подготовил отлично физически. Наконец-таки не сливают концовки
Поменял начало сезона и концовку местами
+6
-1
+5
Ответ Чебурашка от Гены
У Ростова наконец-то разница мячей стала положительной.
Наконец то моменты реализовывать стали. 24 гола при xG 36 с хвостиком в первой части чемпионата и 8 голов при xG меньше 3 в марте. Как говорится: почувствуйте разницу.
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У Ростова наконец-то разница мячей стала положительной.
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Ростов топ!
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Эффект Роналдо
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Валера, верим!
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Ответ Дэвид Мамедов
Эффект Роналдо
Не, пока что "эффект Мохеби". "эффект Роналдо " будет чуть позже.
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Всегда ругать Валерия за весну, но тут прям очень хорошее движение. После унылого Спартака, Нижнего, Зенита, ЦСКА это прям неплохо.
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Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Наконец то моменты реализовывать стали. 24 гола при xG 36 с хвостиком в первой части чемпионата и 8 голов при xG меньше 3 в марте. Как говорится: почувствуйте разницу.
Немного соврал: 36 с хвостиком было после 20 игр, значит после 18 туров было 35. Но сути это не меняет.
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Самое интересное, что в составе Ростова несколько пацанов из дубля Зенита, которых Семак в упор видеть не хотел, зато постоянно ноет, что другие команды Зениту слишком большие ценники на своих русских выкатывают. При этом взять пацанов у себя под носом из дубля и довезти их до ума как Карпин он ни-ни. Какое-то недоразумение, а не тренер.
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