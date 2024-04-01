«Ростов» – единственный клуб РПЛ, не терявший очков после рестарта сезона. 3 победы весной – лучший старт календарного года в истории команды
«Ростов» показал лучший в своей истории старт календарного года в Мир РПЛ.
После возобновления чемпионата команда Валерия Карпина одержала 3 победы подряд – над «Крыльями Советов» (2:0), «Краснодаром» (2:1) и «Динамо» (4:1). Подобных результатов в начале календарного года у «Ростова» не было еще ни разу в истории.
«Ростов» остается единственной командой РПЛ, набравшей 100% очков после зимней паузы. Также ростовчане показали самую высокую результативность среди команд лиги в 2024 году, забив 8 голов. На данный момент команда идет 9-й в турнирной таблице, набрав 30 очков в 21 матче.