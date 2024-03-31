«Арсенал» припарковал автобус. «Ман Сити» играет как всегда, ждет возможности». Шмейхель о матче АПЛ

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Петер Шмейхель Футбол

Петер Шмейхель упрекнул «Арсенал» за игру с «Ман Сити».

«Горожане» принимают «канониров» в матче 30-го тура АПЛ (0:0, второй тайм).

«Манчестер Сити» всегда будет владеть мячом, и Микель Артета разработал план, как противостоять этому. Они припарковали автобус.

«Манчестер Сити» просто играет в тот футбол, в который всегда играет. Они ждут возможности сыграть», – сказал бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» по итогам первого тайма.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

28 комментариев
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Ответ Lavinka
Получается Артета не сможет сказать в послематчевом интервью про доминирование и на том спасибо .
"Мы доминировали в защите"
+44
-1
+43
Артета почти всегда так играет против Сити. Условного Сульшера полоскали из за «зеркалки», а тут это нормально)
+30
-7
+23
Ответ Real_v_dushe
Цена поражения высока и Артета добавил, как тренер, в сравнении с прошлым годом. Понял, что его подбор футболистов гораздо хуже, чем у Сити. И тут лучше сыграть максимально надёжно и гибко, это на самом деле ему большой плюс, как тренеру.
Насчет гораздо я бы поспорил
+11
0
+11
Получается Артета не сможет сказать в послематчевом интервью про доминирование и на том спасибо .
+16
-6
+10
Ответ Guus Ivanovich
Какой же скучный футбол
Цена поражения высока и Артета добавил, как тренер, в сравнении с прошлым годом. Понял, что его подбор футболистов гораздо хуже, чем у Сити. И тут лучше сыграть максимально надёжно и гибко, это на самом деле ему большой плюс, как тренеру.
+14
-6
+8
Худший матч тура, но пока лучший результат для Ливерпуля 🙏
+13
-6
+7
Дайте Артете 1 млрд евро на трансферы и будет играть с Сити с открытым забралом
+8
-3
+5
Артета в прошлом году попробовал сыграть открыто и влетел. В этот раз решил изменить подход, Артета видно гораздо более гибкий тренер, чем кажется. Но я не скажу, что это такой классический автобус, я скажу, что там стратегия есть, поскольку Арсенал с мячом действует неплохо.
+9
-5
+4
Ответ Lavinka
Всех тренеров МЮ полоскали за автобусы потому что это МЮ . Остальным можно .
Автобус автобусу рознь
+4
-2
+2
Ответ Real_v_dushe
Цена поражения высока и Артета добавил, как тренер, в сравнении с прошлым годом. Понял, что его подбор футболистов гораздо хуже, чем у Сити. И тут лучше сыграть максимально надёжно и гибко, это на самом деле ему большой плюс, как тренеру.
"гораздо хуже" ну да, ну да. Прям на разных полюсах составы)
+2
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+2
А все надеялись на результативный матч…
+2
0
+2
Ответ Real_v_dushe
Нет, конечно, не на разных, но на равных составы эти играть не позволяют. Это очевидно. Не знаю, почему так дорого оценивают Сака и Райса, в моём понимании у Сити их аналоги на поле на голову сильнее. Итак там по всем линиям. При этом этот Арсенал - отличная команда. но и близко ни в каком виде по мощи не Сити.
понятно, сравнение по именам и былым заслугам, а не по игре здесь и сейчас. Про Реал посмешил) Тут вопрос скорее кого из игроков Реала можно было бы в МС взять, а не наоборот.
+1
0
+1
Ответ Полный адекват
Автобус автобусу рознь
У Артеты автобус с нотками доминирования ?
+2
-2
0
вот только мнения Шмейха Петтеля и не хватало
+2
-2
0
Какой же скучный футбол
+3
-3
0
может я другой матч смотрю?)
+2
-2
0
Ответ Максим
понятно, сравнение по именам и былым заслугам, а не по игре здесь и сейчас. Про Реал посмешил) Тут вопрос скорее кого из игроков Реала можно было бы в МС взять, а не наоборот.
Нет, я не сравниваю ни в коем случае по былым заслугам, более того считаю, что этот Сити даже слабее себя позапрошлогодних или тем более прошлогодних. Но поймите, на месте Арсенала даже этот МС, например, Порту просто бы разнёс в итоге без шансов, а плов именно, что показывает настоящую готовность команды. Этому Арсеналу не хватает опыта и хладнокровия, чтобы играть с позиции силы даже с не самым сильно выглядящем Сити, им не хватает настоящих звёзд, а текущие молодые звёзды просто ничего существенного не выиграли, чтобы стать настоящими - вот и всё.
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Ответ Jazzzz
Дайте Артете 1 млрд евро на трансферы и будет играть с Сити с открытым забралом
Не напомнить, сколько там Арсенал потратил летом на трансферы и сколько их состав сейчас стоит ? 🤡 Так что не сё херню
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Ответ Bunyod Turgunov
В очным матче с Ливерпулем судьи таскали это недоразумение а то щас мерсесайдцы были немного в отрыве
Причем с обоими прямыми конкурентами были очевиднейшие ошибки против Ливерпуля.
+6
-6
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