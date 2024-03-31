«Арсенал» припарковал автобус. «Ман Сити» играет как всегда, ждет возможности». Шмейхель о матче АПЛ

Петер Шмейхель упрекнул «Арсенал» за игру с «Ман Сити».

«Горожане» принимают «канониров» в матче 30-го тура (0:0, второй тайм).

« » всегда будет владеть мячом, и разработал план, как противостоять этому. Они припарковали автобус.

«Манчестер Сити» просто играет в тот футбол, в который всегда играет. Они ждут возможности сыграть», – сказал бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» по итогам первого тайма.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.