«Арсенал» припарковал автобус. «Ман Сити» играет как всегда, ждет возможности». Шмейхель о матче АПЛ
Петер Шмейхель упрекнул «Арсенал» за игру с «Ман Сити».
«Горожане» принимают «канониров» в матче 30-го тура АПЛ (0:0, второй тайм).
«Манчестер Сити» всегда будет владеть мячом, и Микель Артета разработал план, как противостоять этому. Они припарковали автобус.
«Манчестер Сити» просто играет в тот футбол, в который всегда играет. Они ждут возможности сыграть», – сказал бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» по итогам первого тайма.
Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.