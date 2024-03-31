Агент Джикии: «Веду работу по трудоустройству Георгия. Диалог не только со «Спартаком». Рассматриваем турецкий и другие европейские чемпионаты»

Георгий Джикия рассматривает возможность продолжить карьеру в Европе.

Об этом рассказал , агент защитника « ».

«Я провожу работу со своей стороны, связанную с трудоустройством Джикии. Она разная, это нормально. Конечно, диалог не только со «Спартаком». Я свою работу имею право проводить, так как я агент ФИФА.

игрок не молодой, а возрастной, зрелый. Он имеет право думать о своем будущем. Точнее скажу в июне.

Рассматриваем в том числе европейские чемпионаты. Рассматриваем все предложения, открыты к диалогу. Турецкий чемпионат и другие», – сказал Шпинев.

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