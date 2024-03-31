Агент Джикии: «Веду работу по трудоустройству Георгия. Диалог не только со «Спартаком». Рассматриваем турецкий и другие европейские чемпионаты»
Георгий Джикия рассматривает возможность продолжить карьеру в Европе.
Об этом рассказал Вадим Шпинев, агент защитника «Спартака».
«Я провожу работу со своей стороны, связанную с трудоустройством Джикии. Она разная, это нормально. Конечно, диалог не только со «Спартаком». Я свою работу имею право проводить, так как я агент ФИФА.
Георгий игрок не молодой, а возрастной, зрелый. Он имеет право думать о своем будущем. Точнее скажу в июне.
Рассматриваем в том числе европейские чемпионаты. Рассматриваем все предложения, открыты к диалогу. Турецкий чемпионат и другие», – сказал Шпинев.
А если из европы упоминается только он, значит остальные европейские - это что-то вроде Албанский, Боснийский, Андоррский, Фаррерский, Исландский
Поэтому та же Турция - вполне приемлемый вариант.
Вопрос в финансовых запросах.