Агент Джикии: «Веду работу по трудоустройству Георгия. Диалог не только со «Спартаком». Рассматриваем турецкий и другие европейские чемпионаты»

Теги Спартак премьер-лига Россия высшая лига Турция Георгий Джикия агенты Вадим Шпинев Чемпионат.com Футбол

Георгий Джикия рассматривает возможность продолжить карьеру в Европе.

Об этом рассказал Вадим Шпинев, агент защитника «Спартака».

«Я провожу работу со своей стороны, связанную с трудоустройством Джикии. Она разная, это нормально. Конечно, диалог не только со «Спартаком». Я свою работу имею право проводить, так как я агент ФИФА.

Георгий игрок не молодой, а возрастной, зрелый. Он имеет право думать о своем будущем. Точнее скажу в июне.

Рассматриваем в том числе европейские чемпионаты. Рассматриваем все предложения, открыты к диалогу. Турецкий чемпионат и другие», – сказал Шпинев.

Почему Джикия заслуженно присел на лавку

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29 комментариев
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Повезет же кому-то вляпаться в довольно возрастного неповоротливого и токсичного игрока.
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Ответ RSI
А шо, Турция це Европа?!)
А шо Феанербахче играет в лиге чемпионов Азия?
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Песчаный карьер - два человека. Уборка улиц - три человека. Мясокомбинат... на сегодня нарядов не прислал
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Европейские это Кипр,говори чётче))))😁😁😁
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знаю одного бывшего капитана Спартака который самую малость в Турцию не доехал...
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Ответ </c/>
тут главное, купить игрока на место Джикии более высокого класса и значительно моложе...как ни крути, без обновления летом, мы ничего не покажем в плане результатов...одной сменой Абаскаля не решить проблем с реализацией...
Ну это уже вопрос к руководству клуба. Я же описываю ситуацию с точки зрения игрока и его агента. Понятное дело, что Спартаку нужно усиление и системная работа на трансферном рынке, а не ждать до 30 лет, что тот или иной игрок раскроется.
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Молдавия. Грузия. Армения. Македония.
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Ответ Amalfitano
Тут главное не повторить ситуацию с Лунёвым. Когда из-за агента, из-за каких-то тёрок по продлению контракта с Зенитом(хотели невменяемые деньги) Лунёв уходит в Байер на меньшую зп чем предлагал Зенит и по сути теряет 2 года карьеры. Это называется "На зло бабушки отморожу уши".
тут главное, купить игрока на место Джикии более высокого класса и значительно моложе...как ни крути, без обновления летом, мы ничего не покажем в плане результатов...одной сменой Абаскаля не решить проблем с реализацией...
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Рассматриваем европейские чемпионаты - турецкий и российский
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В Ахмат , там его место
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Ответ ericssons
Молодец Абаскаль. Выдавил капитана и лидера обороны из команды, сам скоро заберет неустойку и уйдёт довольный обеспечив себя деньгами на всю жизнь. Только что Спартак получил от этого продуктивного сотрудничества непонятно)))
Абаскаля скорее всего уволят, но важно пригласить не только нового тренера, но и купить более мастеровитых игроков, которые смогут на поле немного больше, чем сейчас...состав нужно усиливать без вариантов...
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Ответ Никита Михайлов
Европейские это Кипр,говори чётче))))😁😁😁
Ну так то Молдова тоже Европа
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А что, в Турции шашлык не делают? Или у них расширение и в штат нужен начинающий повар-шашлычник?
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а как же махачкалинское "Динамо"?
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В храм его надо устроить! Будет помощником нового тренера!😉
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Если со своих 2,5 лимонов спустился на 5-10 процентов ниже основного Бабича до 1,3-1,4,то горя б не знал,на скромную жизнь б хватило.Ну а вернул иль приумножил свои былые кондиции,то б добавили. Хотя и на место Джикии нынешнего уровня игрока подешевле , помоложе,перспективнее найти можно...
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Шарико подшипниковый завод рассматривался?
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давай Георгий в Реал Мадрид , там уже стареет Карвахаль.. на его место иди..мы поддержим...
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ну объективно, если бы был европейский чемпионат Больше, чем Турецкий, этим бы бравировали.
А если из европы упоминается только он, значит остальные европейские - это что-то вроде Албанский, Боснийский, Андоррский, Фаррерский, Исландский
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в Казахстан чтоли отправят:)?
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Продавить Спартак не удалось, похоже.
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При Абаскале Джулия на поле не выйдет.
Поэтому та же Турция - вполне приемлемый вариант.
Вопрос в финансовых запросах.
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