Митрюшкин прошел медосмотр в «Локо». Клуб объявит о трансфере вратаря после игры с «Краснодаром» («Чемпионат»)

Теги Локомотив Химки премьер-лига Россия возможные трансферы Первая лига Антон Митрюшкин Чемпионат.com Футбол

Голкипер «Химок» Антон Митрюшкин прошел медосмотр в «Локомотиве».

Как сообщает источник «Чемпионата», 31 марта, после игры с «Краснодаром», «Локо» официально объявит о трансфере голкипера.

Сейчас Митрюшкин принадлежит «Химкам». В сезоне-2023/24 у него 10 матчей – 7 в Мелбет Первой лиге и 3 в Кубке России.

Статистику 28-летнего вратаря, который ранее выступал за «Спартак» и «Сьон», можно найти здесь.

Ранее стало известно, что вратарь летом перейдет в «Локомотив» бесплатно. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Антона Митрюшкина в 500 тысяч евро.

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10 комментариев
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Эх, Антон, если бы здоровья побольше. Сколько эмоций за сборные подарил. Удачи в новом клубе
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А смысл проходить медосмотр сейчас, когда у него ещё куча игр впереди? А если он к лету травмируется, то толку от этого осмотра?
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Спорное решение. Я не понимаю, зачем Митрюшкина подписывать.Гиля, похоже заканчивает. Худя в качестве резервного вратаря на подмену Илье выглядит более перспективным. Так же в Кубке выходил бы, получал практику.
Худяков - дыра, ему не место в основе, играл он только по какому-то недоразумению, пусть набирается опыта в фнл или других командах, но толку от него нет никакого, Митрюшкин очевидно лучше
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Штош, велком!
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Спорное решение. Я не понимаю, зачем Митрюшкина подписывать.Гиля, похоже заканчивает. Худя в качестве резервного вратаря на подмену Илье выглядит более перспективным. Так же в Кубке выходил бы, получал практику.
Худяков похоже уходит, так как не могут контракт заключить
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Спорное решение. Я не понимаю, зачем Митрюшкина подписывать.Гиля, похоже заканчивает. Худя в качестве резервного вратаря на подмену Илье выглядит более перспективным. Так же в Кубке выходил бы, получал практику.
Гиля заканчивает, Худяков уходит, остаётся только Митров.
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Ответ раскаявшийся жиробас
Худяков - дыра, ему не место в основе, играл он только по какому-то недоразумению, пусть набирается опыта в фнл или других командах, но толку от него нет никакого, Митрюшкин очевидно лучше
Митрюшкин тоже играть не будет,будет сидеть под Ильёй. А Худя не дыра, непонятно зачем его бросили на амбразуру в своё время и основным сделали, когда он был к этому совсем не готов, это вопрос, но потенциал у парня есть и данные хорошие.
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Ответ Михаил Блинов
Худяков похоже уходит, так как не могут контракт заключить
Понятно теперь, там Шпинев агент.Парню запудрил мозги.
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Спорное решение. Я не понимаю, зачем Митрюшкина подписывать.Гиля, похоже заканчивает. Худя в качестве резервного вратаря на подмену Илье выглядит более перспективным. Так же в Кубке выходил бы, получал практику.
Решение более, чем спорное. Худя шикарный игрок при нормальном тренере. Но у нас толком тренера нет, поэтому Худя пока от нового контракта воздерживается, не видя для себя перспективы.
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