Митрюшкин прошел медосмотр в «Локо». Клуб объявит о трансфере вратаря после игры с «Краснодаром» («Чемпионат»)
Голкипер «Химок» Антон Митрюшкин прошел медосмотр в «Локомотиве».
Как сообщает источник «Чемпионата», 31 марта, после игры с «Краснодаром», «Локо» официально объявит о трансфере голкипера.
Сейчас Митрюшкин принадлежит «Химкам». В сезоне-2023/24 у него 10 матчей – 7 в Мелбет Первой лиге и 3 в Кубке России.
Статистику 28-летнего вратаря, который ранее выступал за «Спартак» и «Сьон», можно найти здесь.
Ранее стало известно, что вратарь летом перейдет в «Локомотив» бесплатно. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Антона Митрюшкина в 500 тысяч евро.