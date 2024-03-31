Митрюшкин прошел медосмотр в «Локо». Клуб объявит о трансфере вратаря после игры с «Краснодаром» («Чемпионат»)

Голкипер «Химок» Антон Митрюшкин прошел медосмотр в «Локомотиве».

Как сообщает источник «Чемпионата», 31 марта, после игры с «Краснодаром», « » официально объявит о трансфере голкипера.

Сейчас Митрюшкин принадлежит «Химкам». В сезоне-2023/24 у него 10 матчей – 7 в Мелбет и 3 в Кубке России.

Статистику 28-летнего вратаря, который ранее выступал за «Спартак» и «Сьон», можно найти здесь.

Ранее стало известно, что вратарь летом перейдет в «Локомотив» бесплатно. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость в 500 тысяч евро.