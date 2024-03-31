Никита Чернов: «Спартак» всегда только за одно место бьется – первое, разумеется. Разве нет?»

Теги Спартак премьер-лига Россия Никита Чернов Футбол

Никита Чернов считает, что «Спартак» всегда бьется за первое место.

После возобновления Мир РПЛ красно-белые еще ни разу не победили в чемпионате – 0:0 с «Зенитом», 0:2 от «Факела» и 0:0 с «Уралом».

– Какое место по итогам сезона удовлетворит «Спартак»?

– «Спартак» всегда только за одно место бьется. Разве нет? Разумеется, за первое место, – сказал Чернов.

В следующем туре Мир РПЛ «Спартак» сыграет против «Динамо».

Без Промеса «Спартаку» катастрофически не хватает лидера

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42 комментария
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Ахах, ну вы первые три тура бьетесь, а потом просто верите,что шансы ещё есть, но их нет и не будет
+35
-7
+28
Ответ Hunteralex
Плохо бьетесь: все время проигрываете)
"нет слабых команд, уровень чемпионата вырос. Будем биться в следующем матче... опять обосрались.."
+20
-2
+18
Плохо бьетесь: все время проигрываете)
+15
-2
+13
Ответ Кирилл Демченко
Ахах, ну вы первые три тура бьетесь, а потом просто верите,что шансы ещё есть, но их нет и не будет
после первых трёх туров они обычно бьются в истерике
+18
-7
+11
К сожалению, в последнее время всё больше на словах или во сне.
+7
0
+7
если коротко, то нет
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А разве да?
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0
+3
Не нравятся мне футболисты-болтуны. «Спартак» всегда бьëтся за первое место, вот только игрой это никак не показывают...
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Ответ Hunteralex
Плохо бьетесь: все время проигрываете)
Не все время, вчера ничья вообще-то была с Уралом...
+5
-2
+3
Каждый год это "первое место "Спартака" располагается в разных местах турнирной таблицы: сейчас, например, между четвёртым и шестым, но оно всё равно первое, потому что характер, потому что вернулись править, а всё остальное - "заговор".
+3
0
+3
Точно нет)
+3
-1
+2
Спартак бьётся? В основном, его бьют , а это не одно и то же
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-1
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Спартак всегда только за одно место бьется...
и делает он это тоже через одно место...
+2
0
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Нет, дорогой друг. Это уже давным давно не так
+3
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Откуда его взяли он вчера такое творил
+3
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Ответ Утренняя Аврора
Спартак вечно бьется за одно место- за пятое. Разве нет?😁😁😁😁
Нет. Бывает и за десятое.
+3
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Ответ Доктор Верховцев
А разве да?
В зависимости от результата сезона это либо первое место сразу после девятого либо первое место во второй двойке... Но место всегда первое!
+2
-1
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,, Спартак " , обычно, ноет и скулит за первое место...
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Вчера бились , бились, чуть не убились 😅😅😅
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ФКСМ всегда только за одно место бьется. Разве нет? Разумеется, за первое место, – сказал Чернов и надрывисто закатился смехом.
+1
0
+1
Самому не смешно? Если бы за что-то бились то бы вышли и послали вашего рыжего тренеришку с его «хамелеоном» и играли бы в атаку
+2
-1
+1
Спартак вечно бьется за одно место- за пятое. Разве нет?😁😁😁😁
+1
0
+1
Плохо то, что он это делает через одно место.
+2
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Нет
+2
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Даже идя на пятом месте Спартак продолжает бороться за первое ))
+2
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Разве да?)
+2
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Нет
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Первых три тура тому подтверждение!
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Ответ Макс Новосёлов
Спартак бьётся? В основном, его бьют , а это не одно и то же
Как в той сказке: "бились, они бились, да только сами разбились"
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Ответ Quiet Dad
Спартачи эту мантру про первое место читают неустанно. в любом соревновании любого вида спорта задача у спортсмена завоевать золото. иначе какой в этом смысл? идея любого соревнования стать первым... это одинаково применимо и к зениту и к условной Балтике.
Например, для конкретного Лутона задача не вылететь из АПЛ.
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