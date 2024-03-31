Никита Чернов: «Спартак» всегда только за одно место бьется – первое, разумеется. Разве нет?»

Никита Чернов считает, что «Спартак» всегда бьется за первое место.

После возобновления Мир красно-белые еще ни разу не победили в чемпионате – 0:0 с «Зенитом», 0:2 от «Факела» и 0:0 с «Уралом».

– Какое место по итогам сезона удовлетворит «Спартак»?

– «Спартак» всегда только за одно место бьется. Разве нет? Разумеется, за первое место, – сказал .

В следующем туре Мир РПЛ «Спартак» сыграет против «Динамо».

Без Промеса «Спартаку» катастрофически не хватает лидера