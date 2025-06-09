Мелехин о Нигерии: «Нормальный уровень, но не прям топ. Со «Спартаком» мне было тяжелее играть»

Виктор Мелехин сравнил «Спартак» и сборную Нигерии.

В пятницу сборная России сыграла вничью с нигерийцами (1:1) в товарищеском матче.

— С кем было тяжелее играть — с Нигерией или со «Спартаком»?

— Нигерия — хорошая команда, хорошо готовы физически, в борьбе с ними тяжело. Но мы выходили через пас из‑под прессинга, создавали моменты. В целом нормально действовали.

Честно, мне было со «Спартаком» играть тяжелее. Может быть, потому что с Нигерией был товарищеский матч. У них нормальный уровень, но не прям топ. Хорошая команда, — сказал защитник сборной России и «Ростова ».