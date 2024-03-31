«Шаньдун Тайшань» – «Шанхай Шеньхуа». Смотрите матч команды Слуцкого с комментарием Вадима Лукомского и Артема Терентьева

Теги Леонид Слуцкий высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Шаньдун Тайшань онлайны Футбол

Матч 3-го тура китайской Суперлиги начнется в 14:35..

Sports показывает матч в прямом эфире, игру комментируют Вадим Лукомский и Артем Терентьев. Это первая трансляция чемпионата Китая на сайте.

«Шанхай» Слуцкого лидирует в лиге с двумя победами в двух матчах.


ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Шаньдун Тайшань – Шанхай Шеньхуа 0:2 (второй тайм)
Дата проведения
31 марта, 14.35, «Olympic Sports Center Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Тейшейра, 0:2 – 30 Тейшейра.
Шаньдун ТайшаньВан Далэй, Тун Лэй, Чжэн Чжэн, Би Цзиньхао, Лю Ян, Казаишвили, Пэн Синьли, Ляо Лишен (Матеус, 46), Се Вэньнэн, Чэнь Пу (Хуан Чжэнъюй, 46), Кризан.
Шанхай ШеньхуаБао Ясюн, Манафа, Чжу Чэньцзе, Цзян Шэнлун, Ян Цзэсян, У Си, Тейшейра, Амаду, Гао Тяньи, Се Пэнфэй, Андре Луис.
Предупреждения:
Тун Лэй (13), Тейшейра (30), Ян Цзэсян (37), У Си (45+4).
9 комментариев
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Викторович сидит пока спокойно, не расшатывая кресло
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команды уже на поле выходят, где комментаторы?
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Некоторые игроки едут туда доигрывать. Слуцкий тоже в этой обойме теперь?
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Шаньдун заметно лучше контролирует мяч
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Фамилию Слуцкий не вижу в составе. Наверное на лавку посадили.
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каким-то чудом 2-0 ведут, при том, что весь первый там у своих ворот провели
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Ответ brace
Некоторые игроки едут туда доигрывать. Слуцкий тоже в этой обойме теперь?
Про игроков там можно говорить, потому что у них существует лимит по длительности карьеры. У тренера этот лимит совпадает с длительностью жизни, поэтому в их отношении это точно не актуально.
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