«Шаньдун Тайшань» – «Шанхай Шеньхуа». Смотрите матч команды Слуцкого с комментарием Вадима Лукомского и Артема Терентьева
Матч 3-го тура китайской Суперлиги начнется в 14:35..
Sports показывает матч в прямом эфире, игру комментируют Вадим Лукомский и Артем Терентьев. Это первая трансляция чемпионата Китая на сайте.
«Шанхай» Слуцкого лидирует в лиге с двумя победами в двух матчах.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
- Дата проведения
- 31 марта, 14.35, «Olympic Sports Center Stadium»
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Шаньдун Тайшань –
Ван Далэй, Тун Лэй, Чжэн Чжэн, Би Цзиньхао, Лю Ян, Казаишвили, Пэн Синьли, Ляо Лишен (Матеус, 46), Се Вэньнэн, Чэнь Пу (Хуан Чжэнъюй, 46), Кризан.
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Шанхай Шеньхуа –
Бао Ясюн, Манафа, Чжу Чэньцзе, Цзян Шэнлун, Ян Цзэсян, У Си, Тейшейра, Амаду, Гао Тяньи, Се Пэнфэй, Андре Луис.