«Шаньдун Тайшань» – «Шанхай Шеньхуа». Смотрите матч команды Слуцкого с комментарием Вадима Лукомского и Артема Терентьева

Матч 3-го тура китайской Суперлиги начнется в 14:35..

Sports показывает матч в прямом эфире, игру комментируют Вадим Лукомский и Артем Терентьев. Это первая трансляция чемпионата Китая на сайте.

«Шанхай» Слуцкого лидирует в лиге с двумя победами в двух матчах.



ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.