«Палмейрас» сыграет с «Сантосом» в финале Лиги Паулиста. Sports покажет оба матча
«Палмейрас» встретится с «Сантосом» в финале Лиги Паулиста.
В 1/2 финала «Сантос» обыграл «Ред Булл Брагантино» (3:1), а «Палмейрас» благодаря голу Эндрика победил «Новоризонтино» (1:0).
В финале турнира играются два матча: первая встреча пройдет 31 марта, вторая – 7 апреля.
Sports покажет обе игры в прямом эфире. Трансляции проходят при поддержке Winline.
Статистика Чемпионата Паулиста
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