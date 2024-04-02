Сеть Amazing Red объявила о сотрудничестве с «Крыльями Советов». Защитник сборной России Горшков поучаствовал в фотосессии

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия стиль Футбол

Сеть мультибрендовых магазинов Amazing Red, насчитывающая свыше 100 торговых точек по всей России и предлагающая одежду, обувь и аксессуары от таких брендов, как Puma, Nike, Asics и Hoka, объявила о начале сотрудничества с «Крыльями Советов».

Первым шагом стала съемка с участием защитника самарцев Юрия Горшкова, выступающего за сборную России. В ней были представлены образы от известных мировых брендов, которые могут стать частью гардероба любого человека и использоваться как в повседневной жизни, так и для занятий спортом.

В демонстрации первой категории, на каждый день, использовались лимитированные коллекции Puma: Classics, Pumatech, MMQ и Graphics Torneo. Для тренировок футболист выбрал продукт от Nike, ориентируясь не только на удобство, но и на эстетическую сторону.

Amazing Red и «Крылья Советов» планируют серию совместных мероприятий. Подробности можно отслеживать в социальных сетях бренда.

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Опубликовал Sports

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