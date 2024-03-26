Митрюшкин подпишет с «Локо» контракт на 3 года. Зарплата – 3 млн рублей в месяц, подъемные – 15 млн (Иван Карпов)

Теги Локомотив Химки премьер-лига Россия возможные трансферы Первая лига Антон Митрюшкин деньги Футбол

Стали известны детали контракта Антона Митрюшкина с «Локомотивом».

Ранее сообщалось, что голкипер «Химок» перейдет в московский клуб летом на правах свободного агента.

По данным инсайдера Ивана Карпова, «Локомотив» подпишет с Митрюшкиным 3-летнее соглашение, по которому футболист будет получать 3 млн рублей в месяц. Сумма подъемных составит 15 млн рублей.

В сезоне-2023/24 Митрюшкин провел 10 матчей за «Химки» – 7 в Первой лиге и 3 в Фонбет Кубке России. Статистика 28-летнего вратаря, который ранее выступал за «Спартак» и «Сьон», доступна здесь.

Гильерме может завершить карьеру или уйти из «Локомотива» из-за проблем со здоровьем («Матч ТВ»)

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34 комментария
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3 млн в месяц... неужели запасного вратаря дешевле в дубле нет?
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-3
+35
3 ляма в месяц,за что ёпть))))))))))
+25
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+20
Это ж сколько тогда Митров с Худяковым требуют за место на лавке???
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Ответ Григорий Гашников
3 млн в месяц... неужели запасного вратаря дешевле в дубле нет?
Нужен опытный второй номер, наверное. Гиля видимо либо завершает карьеру, либо поедет доигрывать в другую команду. С Худяковым непонятно пока.
+9
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Не, ну если лавочник команды ФНЛ переходит в команду РПЛ свободным агентом и за это ему еще и подъёмные платят - у меня больше нет вопросов к нашему футболу. Про зп в 400 тыс евро в год я вообще промолчу. Такую зп во Франции получают основные киперы добротных клубов. Да ив Италии кипер какой-нибудь Вероны или Салернитаны наверное столько же получают.
+8
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+8
Реально чтоли деньги некуда девать?
+9
-2
+7
Зачем?! Тупо деньги?
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Зачем он нужен то вообще?
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Ответ Topordo
Зачем он нужен то вообще?
Гиля завершает, Худяков не хочет подписывать новый контракт. Нужен второй вратарь
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Беда значит совсем с вратарями
+2
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Ответ sebastian1410
Карп пишет, что 3 млн Худяков на скамейке Локо получает и от продления контракта с текущей зарплатой вратарь отказался. Вот они финансовые требования дублеров.
Чувак и его окружение просто оценивают его игру неадекватно. Парень реально слаб.
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+1
Он настолько слабый вратарь продвигаемый агентами что ппц, еще один клоун в РФПЛ.
+1
0
+1
Ответ Иван Егурнов
Нужен опытный второй номер, наверное. Гиля видимо либо завершает карьеру, либо поедет доигрывать в другую команду. С Худяковым непонятно пока.
Главное, чтобы Худяков не пропал совсем, как Лобанцев в свое время. Задатки у парня стать современным вратарем есть.
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Ответ V_J_I_K
Зачем?! Тупо деньги?
Тупо Хасонов
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Ответ Сергей Галынский
За 7 игр в ФНЛ 3 ляма в месяц!? 😂
шикарно, можно позавидовать)
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Ответ Topordo
Зачем он нужен то вообще?
Худяков сейчас получает 3 млн и агент требует повышение зарплаты, Гильерме вероятно заканчивает. Вариантов не особо много у Локо.
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Ответ London-D
На роль третьего вратаря-дядьки, надо Коченкова возвращать. А с учётом травматичности Митрюхи, то может и вторым побудет.
А молодняк где? Я бы Худякова сплавил и взял кого-нибудь из академии.
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Ответ Amalfitano
А молодняк где? Я бы Худякова сплавил и взял кого-нибудь из академии.
А толку от этого молодняка, кроме того что они молодые, и может быть лет через десять раскроется кто-нибудь из них, если звёзды сойдутся? Если вообще никому неизвестный Митров уже контракт не хочет продлевать, и становиться таким образом третьим в иерархии, то пусть идёт курить бамбук в Медиалигу.
Давали уже шанс молодняку в лице Худякова - тихий ужас, мягко говоря. А ведь это он ещё и лучший был среди своих ровесников. Кто же тогда сидел под ним, это уже риторический вопрос...
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Ответ London-D
А толку от этого молодняка, кроме того что они молодые, и может быть лет через десять раскроется кто-нибудь из них, если звёзды сойдутся? Если вообще никому неизвестный Митров уже контракт не хочет продлевать, и становиться таким образом третьим в иерархии, то пусть идёт курить бамбук в Медиалигу. Давали уже шанс молодняку в лице Худякова - тихий ужас, мягко говоря. А ведь это он ещё и лучший был среди своих ровесников. Кто же тогда сидел под ним, это уже риторический вопрос...
Ну тогда надо брать кого-то из средних провинциальных команд. Сысуев из Оренбурга вполне себе вариант. Ну или второго вратаря Краснодара. Оба вполне себе конкуренты Лантратову.
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Ответ Алексей Ненахов
Митрюшкин нормальный кипер, в РПЛ будет на среднем уровене
В каком месте он нормальный ?
У него даже походка не вратарская , скрюченный знак вопроса
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Ответ Alexandra Anisimova
В каком месте он нормальный ? У него даже походка не вратарская , скрюченный знак вопроса
Ну Химки он в Кубке затащил так что какой он вратарь увидим, есть европейский опыт , был талант, вратари они как хорошее вино могут раскрыватся поздно и играть до 36-38 лет
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Ответ Алексей Ненахов
Ну Химки он в Кубке затащил так что какой он вратарь увидим, есть европейский опыт , был талант, вратари они как хорошее вино могут раскрыватся поздно и играть до 36-38 лет
Он уже 10 лет играет на взрослом уровне. Разве непонятно какой у него уровень? Уровень лавочника в любом клубе где есть конкуренция. Даже если это будет клуб второй лиги.
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Ответ Spartakus1984
3 ляма в месяц,за что ёпть))))))))))
Копейки
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Ответ Григорий Гашников
3 млн в месяц... неужели запасного вратаря дешевле в дубле нет?
Карп пишет, что 3 млн Худяков на скамейке Локо получает и от продления контракта с текущей зарплатой вратарь отказался. Вот они финансовые требования дублеров.
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Ответ Кирилл Голивец
Главное, чтобы Худяков не пропал совсем, как Лобанцев в свое время. Задатки у парня стать современным вратарем есть.
Худяков даже в ФНЛ не будет основным. Он вообще не вратарь.
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За 7 игр в ФНЛ 3 ляма в месяц!? 😂
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В 28 лет собрал бинго! Наверно это того стоит!
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Митрюшкин нормальный кипер, в РПЛ будет на среднем уровене
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Он настолько слабый вратарь продвигаемый агентами что ппц, еще один клоун в РФПЛ.
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28 лет, был основным вратарем один сезон за всю карьеру
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