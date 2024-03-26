Митрюшкин подпишет с «Локо» контракт на 3 года. Зарплата – 3 млн рублей в месяц, подъемные – 15 млн (Иван Карпов)

Стали известны детали контракта Антона Митрюшкина с «Локомотивом».

Ранее сообщалось, что голкипер «Химок» перейдет в московский клуб летом на правах свободного агента.

По данным инсайдера Ивана Карпова, « » подпишет с 3-летнее соглашение, по которому футболист будет получать 3 млн рублей в месяц. Сумма подъемных составит 15 млн рублей.

В сезоне-2023/24 Митрюшкин провел 10 матчей за « » – 7 в лиге и 3 в Фонбет Кубке России. Статистика 28-летнего вратаря, который ранее выступал за «Спартак» и «Сьон», доступна здесь.

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