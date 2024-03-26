Митрюшкин подпишет с «Локо» контракт на 3 года. Зарплата – 3 млн рублей в месяц, подъемные – 15 млн (Иван Карпов)
Стали известны детали контракта Антона Митрюшкина с «Локомотивом».
Ранее сообщалось, что голкипер «Химок» перейдет в московский клуб летом на правах свободного агента.
По данным инсайдера Ивана Карпова, «Локомотив» подпишет с Митрюшкиным 3-летнее соглашение, по которому футболист будет получать 3 млн рублей в месяц. Сумма подъемных составит 15 млн рублей.
В сезоне-2023/24 Митрюшкин провел 10 матчей за «Химки» – 7 в Первой лиге и 3 в Фонбет Кубке России. Статистика 28-летнего вратаря, который ранее выступал за «Спартак» и «Сьон», доступна здесь.
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Давали уже шанс молодняку в лице Худякова - тихий ужас, мягко говоря. А ведь это он ещё и лучший был среди своих ровесников. Кто же тогда сидел под ним, это уже риторический вопрос...
У него даже походка не вратарская , скрюченный знак вопроса