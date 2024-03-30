«Байер» повторил свой рекорд по очкам в Бундеслиге – 73. «Бавария» взяла последний титул с 71 баллом
«Байер» повторил свой рекорд по набранным в чемпионате Германии очкам.
Команда Хаби Алонсо одержала волевую победу над «Хоффенхаймом» (2:1) в 27-м туре. Теперь на счету леверкузенцев 73 очка.
Они добились такого результата во второй раз в истории. В сезоне-1999/2000 «Байер» набрал 73 балла, как и «Бавария», но пропустил ее вперед по дополнительным показателям.
Следует отметить, что в 2023 году мюнхенцы стали чемпионами с 71 очком.
Первая чемпионство (надеюсь)
первый кубок за 30 лет
рекордов по набирания очков и голов забитых
По сути создает историю для клуба и фанатов на их всю жизнь
Из вики:
"После этих трёх финалов в англоязычных СМИ закрепился термин с оттенком жёсткости «Неверкузен»"