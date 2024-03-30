«Байер» повторил свой рекорд по очкам в Бундеслиге – 73. «Бавария» взяла последний титул с 71 баллом

Теги Бавария Байер Хаби Алонсо бундеслига Германия Футбол

«Байер» повторил свой рекорд по набранным в чемпионате Германии очкам.

Команда Хаби Алонсо одержала волевую победу над «Хоффенхаймом» (2:1) в 27-м туре. Теперь на счету леверкузенцев 73 очка.

Они добились такого результата во второй раз в истории. В сезоне-1999/2000 «Байер» набрал 73 балла, как и «Бавария», но пропустил ее вперед по дополнительным показателям.

Следует отметить, что в 2023 году мюнхенцы стали чемпионами с 71 очком.

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12 комментариев
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Блин, сколько рекордов Чаби устанавливает в Байере, и это еше за всю историю клуба.
Первая чемпионство (надеюсь)
первый кубок за 30 лет
рекордов по набирания очков и голов забитых
По сути создает историю для клуба и фанатов на их всю жизнь
+37
-2
+35
Ответ Михаил Опякин
Хорошую работу делает тренер
Хорошую? Я бы сказал выдающуюся!
+15
0
+15
Хаби Алонсо памятник поставят, если Неверкузен наконец то выиграет чемпионат) А может быть и мэром сделают)
+7
-1
+6
Хорошую работу делает тренер
+8
-3
+5
Ответ Den-is
Хаби Алонсо памятник поставят, если Неверкузен наконец то выиграет чемпионат) А может быть и мэром сделают)
Как же выбешивает это школотронское слово - «неверкузен»
+8
-5
+3
Ответ Митрандир цвета хаки
Как же выбешивает это школотронское слово - «неверкузен»
Ну это прозвище не школотроны дали
Из вики:
"После этих трёх финалов в англоязычных СМИ закрепился термин с оттенком жёсткости «Неверкузен»"
+4
-1
+3
С такими волевыми концовками шансов у мюнхенцев нет
+1
0
+1
Ответ Пацанчик реальный
Как думаете,почему Регина везде какую-то ерунду пишет??Игорек перестал внимание уделять??!🤔🤔
что за Регина?)
+1
0
+1
Как думаете,почему Регина везде какую-то ерунду пишет??Игорек перестал внимание уделять??!🤔🤔
+5
-5
0
Ответ Пацанчик реальный
Как думаете,почему Регина везде какую-то ерунду пишет??Игорек перестал внимание уделять??!🤔🤔
Комментарий удален модератором
Ответ Leverkusenez
что за Регина?)
Одна небезызвестная поклонница Роналду,маскирующаяся под поклоницу Месси!Известная здесь под фамилией song!👌
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