«Байер» повторил свой рекорд по очкам в Бундеслиге – 73. «Бавария» взяла последний титул с 71 баллом

«Байер» повторил свой рекорд по набранным в чемпионате Германии очкам.

Команда Хаби Алонсо одержала волевую победу над «Хоффенхаймом» (2:1) в 27-м туре. Теперь на счету леверкузенцев 73 очка.

Они добились такого результата во второй раз в истории. В сезоне-1999/2000 « » набрал 73 балла, как и « », но пропустил ее вперед по дополнительным показателям.

Следует отметить, что в 2023 году мюнхенцы стали чемпионами с 71 очком.