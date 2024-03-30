Хавбек «Факела» Якимов подрабатывал барменом: «Осознал, насколько неблагодарная работа в сфере услуг, какая пропасть с футболом. Самые большие чаевые – 500 рублей»
Вячеслав Якимов рассказал о работе барменом.
Якимов приостановил футбольную карьеру в 2016 году и возобновил ее в 2019-м.
– Подрабатывал барменом в ресторане. Там осознал, насколько неблагодарная работа в сфере услуг, и какая у нее пропасть с футболом. Не особо захотелось там оставаться.
– Бывали гости, которые вели себя неподобающе?
– За барной стойкой сидело не так много тех, кто хотел бы поговорить о жизни, взгрустнуть. Было несколько человек, которые приходили выговориться, а мне приходилось их выслушивать и поддерживать, быть личным психологом...
– Самые большие чаевые?
– У нас в ресторане официанты и бармены складывали чаевые в общую кассу, после чего распределяли поровну между собой. А так самые большие чаевые, которые получал лично – это 500 рублей. Тогда мы хорошо поболтали с гостем, после чего он решил так отблагодарить, ха-ха.
Но для меня чаевые – это единичные случаи, – сказал полузащитник «Факела».
Сфера услуг действительно ужас, и даже по сравнению с it сферой где сейчас работаю просто ужасная пропасть
За людей там нас не держали