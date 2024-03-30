Хавбек «Факела» Якимов подрабатывал барменом: «Осознал, насколько неблагодарная работа в сфере услуг, какая пропасть с футболом. Самые большие чаевые – 500 рублей»

Теги премьер-лига Россия Факел Вячеслав Якимов Футбол

Вячеслав Якимов рассказал о работе барменом.

Якимов приостановил футбольную карьеру в 2016 году и возобновил ее в 2019-м. 

– Подрабатывал барменом в ресторане. Там осознал, насколько неблагодарная работа в сфере услуг, и какая у нее пропасть с футболом. Не особо захотелось там оставаться.

– Бывали гости, которые вели себя неподобающе?

– За барной стойкой сидело не так много тех, кто хотел бы поговорить о жизни, взгрустнуть. Было несколько человек, которые приходили выговориться, а мне приходилось их выслушивать и поддерживать, быть личным психологом...

– Самые большие чаевые?

– У нас в ресторане официанты и бармены складывали чаевые в общую кассу, после чего распределяли поровну между собой. А так самые большие чаевые, которые получал лично – это 500 рублей. Тогда мы хорошо поболтали с гостем, после чего он решил так отблагодарить, ха-ха.

Но для меня чаевые – это единичные случаи, – сказал полузащитник «Факела». 

Материалы по теме

18 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ mr Gadisov
Я работал продавцом консультантом пол года в ноу хау Сфера услуг действительно ужас, и даже по сравнению с it сферой где сейчас работаю просто ужасная пропасть За людей там нас не держали
Бро , люто плюсую. Сам в студенческие годы подрабатывал барменом после пар, вот тогда и столкнулся с этим. Тебя не уважает никто, потом в пандемию оставшись без работы сел в такси на полгода. Это вообще ужас. До сих пор вспоминаю и нервничаю только от воспоминаний.
+18
-1
+17
Работал барменом около 10 лет, однажды Радулов оставил 20 т.р. в Уфе когда играл. Волейболисты редко что-то оставляли)
+16
-1
+15
Концепция чаевых это бред. Никому в голову не придет давать чаевые учителю, токарю или водителю трамвая. Но в ресторане я почему то должен думать, что у персонала на уме мысли о подачке.
+21
-6
+15
Я работал продавцом консультантом пол года в ноу хау
Сфера услуг действительно ужас, и даже по сравнению с it сферой где сейчас работаю просто ужасная пропасть
За людей там нас не держали
+11
-1
+10
Ответ FUJIFILM
ну у волейболистов зарплата в 10 раз меньше Радулова
Хотя, в году где-то 2011 в выходные приходил веселый, высокий иностранец, угощал всех девушек возле бара, про чаевые тоже не забывал. Позже я понял что это был легендарный Ллой Болл, который на годик заезжал в уфимский Урал доигрывать 😀
+6
0
+6
Ответ А я ясные дни оставляю себе
Концепция чаевых это бред. Никому в голову не придет давать чаевые учителю, токарю или водителю трамвая. Но в ресторане я почему то должен думать, что у персонала на уме мысли о подачке.
Учителю сейчас тоже дают, чуть ли не в обязаловку. Только по-другому называется.
+7
-1
+6
Ответ Крамбопулос Майкл
Работал барменом около 10 лет, однажды Радулов оставил 20 т.р. в Уфе когда играл. Волейболисты редко что-то оставляли)
ну у волейболистов зарплата в 10 раз меньше Радулова
+7
-2
+5
Ответ А я ясные дни оставляю себе
Концепция чаевых это бред. Никому в голову не придет давать чаевые учителю, токарю или водителю трамвая. Но в ресторане я почему то должен думать, что у персонала на уме мысли о подачке.
Наверное потому что учитель это профессия, а официант это изначально подработка больше. Хотя некоторые и могут работать там годами и даже быть легендами, но все же. Это просто подработка для молодых или на какой-то период пока не найдется работа посерьезнее.
+5
0
+5
Ответ ramoncarlos
Но ведь футболистам вообще чаевых не дают.
им мерседес могут на чай дать
+4
0
+4
Остался эпилог, что теперь Якимов сам, оставляет минимум 500 барменам, лучше 5000. А как иначе, побывал в их шкуре.
+2
-1
+1
Но ведь футболистам вообще чаевых не дают.
+1
0
+1
Ответ Крамбопулос Майкл
Хотя, в году где-то 2011 в выходные приходил веселый, высокий иностранец, угощал всех девушек возле бара, про чаевые тоже не забывал. Позже я понял что это был легендарный Ллой Болл, который на годик заезжал в уфимский Урал доигрывать 😀
Я за ним гильзы собирал,когда после чеемпионства Зенита игроков привезли на полигон )
+1
0
+1
Ответ Торт Спартак
Может работал не особо хорошо? Я за потраченную тыщу бывало 500 чаевых отваливал, хотя сам тысяч 40 получал в тот момент. Когда обслуживание нравилось, естесственно.
В Краснодаре?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий