Вячеслав Якимов рассказал о работе барменом.

приостановил футбольную карьеру в 2016 году и возобновил ее в 2019-м.

– Подрабатывал барменом в ресторане. Там осознал, насколько неблагодарная работа в сфере услуг, и какая у нее пропасть с футболом. Не особо захотелось там оставаться.

– Бывали гости, которые вели себя неподобающе?

– За барной стойкой сидело не так много тех, кто хотел бы поговорить о жизни, взгрустнуть. Было несколько человек, которые приходили выговориться, а мне приходилось их выслушивать и поддерживать, быть личным психологом...

– Самые большие чаевые?

– У нас в ресторане официанты и бармены складывали чаевые в общую кассу, после чего распределяли поровну между собой. А так самые большие чаевые, которые получал лично – это 500 рублей. Тогда мы хорошо поболтали с гостем, после чего он решил так отблагодарить, ха-ха.

Но для меня чаевые – это единичные случаи, – сказал полузащитник « ».