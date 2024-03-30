Сергей Силкин: «Динамо» уже ни за что не борется – не подготовились к игре с «Ростовом». «Зенит» уже не отпустит»

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия Динамо Москва Сергей Силкин Спорт-Экспресс Футбол

Сергей Силкин заявил, что «Динамо» не подготовилось к игре с «Ростовом».

Команда тренера Марцела Лички проиграла со счетом 1:4 в матче Мир РПЛ.

«Такое поражения говорит о том, что был разный уровень готовности у игроков. Часть игроков к сборной привлекалась, а кто-то с командой тренировался.

Такое ощущение, что команда не подготовилась к этой игре. А «Ростов» наоборот, создал настолько много моментов, что могло быть еще хуже.

«Динамо» уже ни за что не борется, потому что они проиграли. «Зенит», я думаю, уже не отпустит. Если выиграет, то отрыв уже будет пять очков.

Там и ловить уже нечего будет», – сказал бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин.

18 комментариев
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То место, которое есть у Динамо уже достижение. Личка хороший тренер
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Ответ Nogoi89
То место, которое есть у Динамо уже достижение. Личка хороший тренер
Без Лички, динама была бы гораздо ниже в таблице. И вообще непонятно, что сейчас произойдёт с динамой, что будет в итоге.
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Ответ Александр Александрович
Динамо не расстраивайтесь У вас же денис макаров есть Все еще впереди
Вот, клоуны. Стоило этому макару забить Зениту, когда он ещё играл в Рубине, так динама сразу его купила. А этот макар просто игрок - один раз на десять туров, неизвестно в каком туре из десяти, он начнёт играть, динаме такие игроки как раз нужны. 😂😹🤣
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Защитники косячат весь сезон вроде бы все обходилось.А вчера уже не обошлось.
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Я давно заметил, что Динамо при любом тренере и при любом составе всегда весной сбавляет обороты. Наверное авитаминоз.
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Силкин, клюв бы закрыл. Себя вспомни. Зимой превратился в ссыклю и боролся ни за что. Стоит ли рот открывать в таком тоне?
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Ответ Ростовский
Просто Ростов очень сильный. Это команда из топ-5 России. Просто неудачный старт был из-за сорвавшихся трансферов летом и травмы Осипенко.
Про Осипенко - Ваша правда. Надежный и уверенный защитник - спокойный вратарь, и полузащитникам можно меньше вертеть головой, а это для низ стресс (шутка).
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