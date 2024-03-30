Сергей Силкин: «Динамо» уже ни за что не борется – не подготовились к игре с «Ростовом». «Зенит» уже не отпустит»
Сергей Силкин заявил, что «Динамо» не подготовилось к игре с «Ростовом».
Команда тренера Марцела Лички проиграла со счетом 1:4 в матче Мир РПЛ.
«Такое поражения говорит о том, что был разный уровень готовности у игроков. Часть игроков к сборной привлекалась, а кто-то с командой тренировался.
Такое ощущение, что команда не подготовилась к этой игре. А «Ростов» наоборот, создал настолько много моментов, что могло быть еще хуже.
«Динамо» уже ни за что не борется, потому что они проиграли. «Зенит», я думаю, уже не отпустит. Если выиграет, то отрыв уже будет пять очков.
Там и ловить уже нечего будет», – сказал бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин.