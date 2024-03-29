«Локомотив» еще может включиться в чемпионскую борьбу. «Спартак» – непонятный организм, невозможно что-то прогнозировать». Борис Игнатьев об РПЛ
Борис Игнатьев оценил игру московских клубов в весенней части Мир РПЛ.
– Вам нравится «Локомотив» на старте весеннего отрезка сезона?
– Наверное, «Локомотив» еще может включиться в чемпионскую борьбу. Команда приятно напоминает о себе стилем и результатом.
– А «Динамо»?
– Первый тайм в их очном матче подтвердил то, что «Динамо» будет догонять «Зенит» и «Краснодар». Но второй тайм показал, что «Локо» еще создаст здоровую конкуренцию и интригу.
– А «Спартак»?
– Я бы не стал отказываться от них. «Спартак» – непонятный организм. Невозможно что-то прогнозировать, – сказал бывший тренер сборной России.
Только не РПЛ, а Стиморол-чемпионат России.
Умудрился без знаний даже сборную тренировать !