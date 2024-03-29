«Локомотив» еще может включиться в чемпионскую борьбу. «Спартак» – непонятный организм, невозможно что-то прогнозировать». Борис Игнатьев об РПЛ

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Динамо Москва Борис Игнатьев Футбол

Борис Игнатьев оценил игру московских клубов в весенней части Мир РПЛ.

– Вам нравится «Локомотив» на старте весеннего отрезка сезона?

– Наверное, «Локомотив» еще может включиться в чемпионскую борьбу. Команда приятно напоминает о себе стилем и результатом.

– А «Динамо»?

– Первый тайм в их очном матче подтвердил то, что «Динамо» будет догонять «Зенит» и «Краснодар». Но второй тайм показал, что «Локо» еще создаст здоровую конкуренцию и интригу.

– А «Спартак»?

– Я бы не стал отказываться от них. «Спартак» – непонятный организм. Невозможно что-то прогнозировать, – сказал бывший тренер сборной России. 

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7 комментариев
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Вот и у Бориса началось весеннее обострение
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Будто заголовок из 98ого прочитал.
Только не РПЛ, а Стиморол-чемпионат России.
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Детородный организм
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Игнатьев не понятный организм фрукт!
Умудрился без знаний даже сборную тренировать !
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с такими играми как с Балтикой на Кубок делать нечего
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