Александр Тарханов: «Урал» со «Спартаком» будет биться насмерть, чтобы взять очки. Президент клуба сказал, что даже ничья не устроит»
Александр Тарханов высказался о предстоящей игре «Спартака» против «Урала» в РПЛ.
Команда под руководством Гильермо Абаскаля сыграет с клубом из Екатеринбурга в субботу 30 марта.
На данный момент «Спартак» занимает шестое место в таблице Мир РПЛ, имея 31 балл. «Урал» с 19‑ю очками занимает 13-ю строчку.
«Урал» будет биться насмерть, чтобы взять очки. Президент клуба Григорий Иванов сказал, что даже ничья команду не устроит.
Безусловно, «Спартак» тоже будет играть на победу. Тяжело сказать, как получится по итогу. «Урал» попытается навязать свою игру», – сказал бывший тренер «Урала» Александр Тарханов.