Александр Тарханов: «Урал» со «Спартаком» будет биться насмерть, чтобы взять очки. Президент клуба сказал, что даже ничья не устроит»

Александр Тарханов высказался о предстоящей игре «Спартака» против «Урала» в РПЛ.

Команда под руководством Гильермо Абаскаля сыграет с клубом из Екатеринбурга в субботу 30 марта.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в таблице Мир , имея 31 балл. « » с 19‑ю очками занимает 13-ю строчку.

«Урал» будет биться насмерть, чтобы взять очки. Президент клуба Григорий Иванов сказал, что даже ничья команду не устроит.

Безусловно, « » тоже будет играть на победу. Тяжело сказать, как получится по итогу. «Урал» попытается навязать свою игру», – сказал бывший тренер «Урала» .