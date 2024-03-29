Александр Тарханов: «Урал» со «Спартаком» будет биться насмерть, чтобы взять очки. Президент клуба сказал, что даже ничья не устроит»

Теги Спартак премьер-лига Россия Урал Александр Тарханов Григорий Иванов Матч ТВ Футбол

Александр Тарханов высказался о предстоящей игре «Спартака» против «Урала» в РПЛ.

Команда под руководством Гильермо Абаскаля сыграет с клубом из Екатеринбурга в субботу 30 марта.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в таблице Мир РПЛ, имея 31 балл. «Урал» с 19‑ю очками занимает 13-ю строчку.

«Урал» будет биться насмерть, чтобы взять очки. Президент клуба Григорий Иванов сказал, что даже ничья команду не устроит.

Безусловно, «Спартак» тоже будет играть на победу. Тяжело сказать, как получится по итогу. «Урал» попытается навязать свою игру», – сказал бывший тренер «Урала» Александр Тарханов.

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18 комментариев
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Почему все насмерть токо со Спартаком бьются? Не с цска, зенитом или динамо?
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У Урала каждый сезон только одна цель - обыграть Спартак и спокойно сливать всем остальным. Знаем, проходили.
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Ну Иванов то Зениту всегда сливает
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Ну раз президент сказал.
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Ответ Снежана Цветкова
Почему все насмерть токо со Спартаком бьются? Не с цска, зенитом или динамо?
Потому что гриша иванов "конявый".
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Надо не биться,а играть в удовольствие.Уралу не светит даже ничья.
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еванова , ганчаренку и их комментатора Борю аболина в пердив!!!
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Похоже Гриша получил платёжку от Газпромбанка
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Для Урала всё понятно. Вопрос только в том, способен ли он биться на смерть в этом матче. Как впрочем и в каждом следующем. По игре всё тоскливо у них, пока что.
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Ответ Павел Ермаков
Надо не биться,а играть в удовольствие.Уралу не светит даже ничья.
Почему нет? Факел забыли? Если наши "звёзды" выйдут играть в пол ноги, они же не только Уралу проиграть могут, они и Акрону умудрялись слить игру. Тут ещё бы посмотреть состав, кто выйдет. Есть вероятность, что цели скорректировали и главное теперь победа в кубке. Так что закину я на ничью 1000р. Видится мне, что Уралу очки сейчас нужнее.
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задача Урала - достойно проиграть хотя бы с разницей в 1 мяч
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А играть не пробовали а то чуть что сразу биться
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А они со Спартаком то по другому и не играют.
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Ответ Андрей Каёткин
А играть не пробовали а то чуть что сразу биться
Ну почему же сразу биться - можно с бороться начать.
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Ответ Вегетарианец_
У Урала каждый сезон только одна цель - обыграть Спартак и спокойно сливать всем остальным. Знаем, проходили.
Но почему бы Спартаку не поставить перед собой цель-не сливать каждый сезон Уралу? Или это видимо недостижимо?
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