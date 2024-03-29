«Ростов» победил две команды из топ-3 кряду, общий счет – 6:2. Обыграны «Краснодар» и «Динамо»

«Ростов» в двух матчах подряд одержал победы над претендентами на чемпионство.

Сегодня команда разгромила идущее третьим « » (4:1) в 22-м туре Мир .

8 марта был обыгран « » (2:1), на тот момент лидировавший в таблице.

« » перед текущим туром занимал 10-ю строчку.