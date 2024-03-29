«Ростов» победил две команды из топ-3 кряду, общий счет – 6:2. Обыграны «Краснодар» и «Динамо»

Теги Ростов премьер-лига Россия Динамо Москва Валерий Карпин Краснодар Футбол

«Ростов» в двух матчах подряд одержал победы над претендентами на чемпионство.

Сегодня команда Валерия Карпина разгромила идущее третьим «Динамо» (4:1) в 22-м туре Мир РПЛ.

8 марта был обыгран «Краснодар» (2:1), на тот момент лидировавший в таблице.

«Ростов» перед текущим туром занимал 10-ю строчку.

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37 комментариев
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Валера Карпин и его беспощадные солдаты
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Ответ Spaten
Валера Карпин и его беспощадные солдаты
Валера красава чё уж там, крепкий коллектив
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Ростов похоже всем клубом на Зенит поставил в гонке
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Ростов прям очень нравится по весне.
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Совмещение зло конечно, чемпионами не даёт стать.
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Такой Ростов лично мне очень нравится!
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Всех сельмашевских с победой! Жёлто-синий самый сильный!! 💪💪💪
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Сбитый лётчик все летает...
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С реализацией если бы у Ростова проблем не было, после первого тайма не 0:3, а 0:7 должно было быть, отскочило Динамо
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Ростов-то прям бизоны! Даже жалею, что сегодня не получилось их игру посмотреть.
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Молодцы!
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Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Такой Ростов лично мне очень нравится!
смотреть приятно.
посмотрим че дальше.
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Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Валера красава чё уж там, крепкий коллектив
Учитывая все сложности, Карпин хорошо работает
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Все ясно, Валера - агент Зенита :)
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Ответ Semkah
Нанесли серьезный удар по интриге в РПЛ))
О какой интриге вы говорите ?
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Скорее ЦСКА 2 место займёт, чем два недокандидата навяжут борьбу Зениту
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Ответ Данко Лазович
смотреть приятно. посмотрим че дальше.
Обязательно посмотрим.
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Ответ Zagashtok
Скорее ЦСКА 2 место займёт, чем два недокандидата навяжут борьбу Зениту
Скорее Ростов будет выше чем ЦСКА
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Последний тур:
Зенит-Ростов
Краснодар-Динамо
Будет интересно!
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Гроза авторитетов. Теперь надо и Зенит обыграть.
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Ответ Jan T
Ростов снял животрепещущий вопрос с претендентами. Зенит снова в одиночестве. Шестой раз подряд.
Ну если считать разницу в 1 очко одиночеством, то да, в одиночестве.
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Ответ Макс Max
Ростов похоже всем клубом на Зенит поставил в гонке
Ростов достоин 2-го места!!! 🌟🌟🌟🌟🌟
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Зениту повезло, с ними она играет в 30туре а не после КС))
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Вывеска последнего тура: Зенит-Ростов!!!
Вот бы Краснодар с Динамо интригу сохранили - будет огненный тур!
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Ростов снял животрепещущий вопрос с претендентами.
Зенит снова в одиночестве. Шестой раз подряд.
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Весенняя гроза авторитетов…
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Давно понятно, что Карпин - тренер!!!
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Нанесли серьезный удар по интриге в РПЛ))
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Ответ Zagashtok
Скорее ЦСКА 2 место займёт, чем два недокандидата навяжут борьбу Зениту
Все таки надо дождаться конца тура. Если Краснодар воспрянет и увезёт 3 очка из Черкизова, то ваш диагноз рассыпется.
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сначала Краснодар самоликвидировался, теперь и Динамо... эх, опять никакой интриги
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