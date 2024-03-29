«Ростов» победил две команды из топ-3 кряду, общий счет – 6:2. Обыграны «Краснодар» и «Динамо»
«Ростов» в двух матчах подряд одержал победы над претендентами на чемпионство.
Сегодня команда Валерия Карпина разгромила идущее третьим «Динамо» (4:1) в 22-м туре Мир РПЛ.
8 марта был обыгран «Краснодар» (2:1), на тот момент лидировавший в таблице.
«Ростов» перед текущим туром занимал 10-ю строчку.
посмотрим че дальше.
Зенит-Ростов
Краснодар-Динамо
Будет интересно!
Вот бы Краснодар с Динамо интригу сохранили - будет огненный тур!
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