Сакки о селекции «Милана»: «Зиркзее отлично подошел бы. Также нужны очень умный хавбек, центральный и крайний защитники» 

Теги Милан Стефано Пиоли серия А Италия возможные трансферы Болонья Арриго Сакки Джошуа Зиркзее Футбол

Арриго Сакки рассказал, игроков каких амплуа «Милан» должен подписать летом.

«Если Пиоли, как я надеюсь, останется в «Милане», то он, думаю, захочет подписать нападающего, который будет много двигаться и с готовностью жертвовать собой в ситуациях без мяча. Зиркзее отлично подошел бы «Милану».

Также необходимо будет приобрести очень умного хавбека и двух защитников – центрального и крайнего», – написал экс-тренер «Милана» в колонке для La Gazzetta dello Sport.

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13 комментариев
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ООО "ФК Милан" требуется хавбек.

Требования:

- йкью от 150
- высшее техническое или математическое образование не ниже степени магистра
- зарплата при собеседовании
+19
-1
+18
Ответ Pasha Giggz
ООО "ФК Милан" требуется хавбек. Требования: - йкью от 150 - высшее техническое или математическое образование не ниже степени магистра - зарплата при собеседовании
Куликов подходит
+4
0
+4
Умные хавбеки у Пиоли не приживаются. Были уже Пакета и де Кетеларе.
+4
-1
+3
Ответ Pasha Giggz
ООО "ФК Милан" требуется хавбек. Требования: - йкью от 150 - высшее техническое или математическое образование не ниже степени магистра - зарплата при собеседовании
Рамос, который школу недавно закончил😁 как раз знания свежие
+2
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+2
Ответ Гамаль Хайдаров
Рамос, который школу недавно закончил😁 как раз знания свежие
А ещё есть Пепе, которому А. Ф. Бышовец вручил специальность "интеллигентный молодой человек")))
+1
0
+1
Ответ Подкат Пенальтьевич
Умные хавбеки у Пиоли не приживаются. Были уже Пакета и де Кетеларе.
ШДК не хавбек да и ума там не прямо скажем, судя по всему, что он в милане показал
+2
-1
+1
Ответ Е.Р.
В том году приехали Поллюцишич, ЛЧк, Рейнольдс и что-то не помогло. Видимо из новых хавов кто-то оказался не умным, раз потребовался умный. А еще были Чунгачанга, Окафор, Лука Йович. Всё пустое. Даже интересно кого они будут щас брать. Налоговые льготы на зарплаты отменили, поэтому вангую мешок всяких перспективных Лазетичей.
Если не помогло, то почему команда едва закончившая в прошлом сезоне на 5-месте идет с отрывом на 2-ом?
А слова Сарри не стоит всерьез воспринимать, он последнее время, к сожалению, странные вещи говорит слишком регулярно.
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Глушенков. Без шуток.
Надеюсь у него достаточно настырный агент.
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Ответ Подкат Пенальтьевич
Умные хавбеки у Пиоли не приживаются. Были уже Пакета и де Кетеларе.
Пакета и в Вест Хэме сейчас не блещет, второй Кастильехо.
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Ответ whereissuso
Если не помогло, то почему команда едва закончившая в прошлом сезоне на 5-месте идет с отрывом на 2-ом? А слова Сарри не стоит всерьез воспринимать, он последнее время, к сожалению, странные вещи говорит слишком регулярно.
Потому что Аллегри
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Ответ whereissuso
Если не помогло, то почему команда едва закончившая в прошлом сезоне на 5-месте идет с отрывом на 2-ом? А слова Сарри не стоит всерьез воспринимать, он последнее время, к сожалению, странные вещи говорит слишком регулярно.
ну есть так посмотреть, то прогресс есть))
в том году и в ЛЧ даже не попали
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