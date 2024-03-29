Сакки о селекции «Милана»: «Зиркзее отлично подошел бы. Также нужны очень умный хавбек, центральный и крайний защитники» 

Арриго Сакки рассказал, игроков каких амплуа «Милан» должен подписать летом.

«Если Пиоли, как я надеюсь, останется в «Милане», то он, думаю, захочет подписать нападающего, который будет много двигаться и с готовностью жертвовать собой в ситуациях без мяча. Зиркзее отлично подошел бы «Милану».

Также необходимо будет приобрести очень умного хавбека и двух защитников – центрального и крайнего», – написал экс-тренер « » в колонке для La Gazzetta dello Sport.