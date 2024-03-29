Сакки о селекции «Милана»: «Зиркзее отлично подошел бы. Также нужны очень умный хавбек, центральный и крайний защитники»
Арриго Сакки рассказал, игроков каких амплуа «Милан» должен подписать летом.
«Если Пиоли, как я надеюсь, останется в «Милане», то он, думаю, захочет подписать нападающего, который будет много двигаться и с готовностью жертвовать собой в ситуациях без мяча. Зиркзее отлично подошел бы «Милану».
Также необходимо будет приобрести очень умного хавбека и двух защитников – центрального и крайнего», – написал экс-тренер «Милана» в колонке для La Gazzetta dello Sport.
Требования:
- йкью от 150
- высшее техническое или математическое образование не ниже степени магистра
- зарплата при собеседовании
А слова Сарри не стоит всерьез воспринимать, он последнее время, к сожалению, странные вещи говорит слишком регулярно.
Надеюсь у него достаточно настырный агент.
в том году и в ЛЧ даже не попали