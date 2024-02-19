Неймар лайкнул пост с критикой Мбаппе: «Чтобы не потерять любимчика, «ПСЖ» продавал тех, кто не разделял взглядов Килиана. После выполнения всех пожеланий он сказал, что уйдет в конце сезона»

Неймар вновь лайкнул пост с критикой руководства «ПСЖ» и Килиана Мбаппе.

Нападающий « » и сборной Бразилии поставил лайк в инстаграме посту аккаунта Jogada Ensaiada, в котором критикуется поведение и отношение руководства « » к французскому нападающему.

«ПСЖ» – пример футбольного менеджмента. Им удалось собрать лучших игроков и сформировать лучший состав на планете.

Когда команда начала строиться, эго одного француза стало портить атмосферу. Мбаппе начал чувствовать себя не на своем месте – большая часть команды говорила на испанском, и он пригрозил покинуть клуб. Чтобы не потерять любимчика, «ПСЖ» стал продавать тех, кто не разделял взглядов Мбаппе, и подписывать французов, которых он просил.

И после того, как все пожелания были выполнены, Мбаппе сообщил, что покинет «ПСЖ» по окончании сезона. И вот что случилось с «ПСЖ», – говорится в посте.

Отметим, что ранее также неоднократно ставил лайки под публикациями с критикой Мбаппе. В мае прошлого года бразилец лайкнул видео о характере Килиана, а в августе – пост с выдержкой из статьи L’Equipe о том, что француз был рад уходу Неймара из «ПСЖ» и просил убрать его из состава.