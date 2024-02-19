Неймар лайкнул пост с критикой Мбаппе: «Чтобы не потерять любимчика, «ПСЖ» продавал тех, кто не разделял взглядов Килиана. После выполнения всех пожеланий он сказал, что уйдет в конце сезона»
Неймар вновь лайкнул пост с критикой руководства «ПСЖ» и Килиана Мбаппе.
Нападающий «Аль-Хилаля» и сборной Бразилии поставил лайк в инстаграме посту аккаунта Jogada Ensaiada, в котором критикуется поведение Килиана Мбаппе и отношение руководства «ПСЖ» к французскому нападающему.
«ПСЖ» – пример футбольного менеджмента. Им удалось собрать лучших игроков и сформировать лучший состав на планете.
Когда команда начала строиться, эго одного француза стало портить атмосферу. Мбаппе начал чувствовать себя не на своем месте – большая часть команды говорила на испанском, и он пригрозил покинуть клуб. Чтобы не потерять любимчика, «ПСЖ» стал продавать тех, кто не разделял взглядов Мбаппе, и подписывать французов, которых он просил.
И после того, как все пожелания были выполнены, Мбаппе сообщил, что покинет «ПСЖ» по окончании сезона. И вот что случилось с «ПСЖ», – говорится в посте.
Отметим, что ранее Неймар также неоднократно ставил лайки под публикациями с критикой Мбаппе. В мае прошлого года бразилец лайкнул видео о характере Килиана, а в августе – пост с выдержкой из статьи L’Equipe о том, что француз был рад уходу Неймара из «ПСЖ» и просил убрать его из состава.
Поэтому сам Мбаппе/его ЭГО и окружение могут разнести что-либо, но вот Вини вы зря в коммент включили
1) полученные травмы в каждом сезоне
2) др сестры и карнавалы каждый год
3) его лайки под постами в фан аккаунтах
Ведь любому, кто понимает футбол было очевидно, что черепах и рядом не валялся, и его статус главной звезды мирового футбола рядом со сдавшим, но все еще великим Неймаром - под большим вопросом.
Поэтому черепах и тянул одеяло на себя.
Тоже самое будет в Мадриде через год-два.
Ни разу не помню случая, когда уже столько времени прошло после расставания, а они все с р утся и с р утся
он выглядел чуть эффектнее матчей 5 только. и то лишь потому что мбаппе пахал весь сезон в каждом матче, а этот отдыхал и набирался сил.
никому не нужен игрок который хотошо играет лишь несколько матчей в год, и то если повезёт