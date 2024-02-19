Неймар лайкнул пост с критикой Мбаппе: «Чтобы не потерять любимчика, «ПСЖ» продавал тех, кто не разделял взглядов Килиана. После выполнения всех пожеланий он сказал, что уйдет в конце сезона»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль соцсети Килиан Мбаппе Футбол

Неймар вновь лайкнул пост с критикой руководства «ПСЖ» и Килиана Мбаппе.

Нападающий «Аль-Хилаля» и сборной Бразилии поставил лайк в инстаграме посту аккаунта Jogada Ensaiada, в котором критикуется поведение Килиана Мбаппе и отношение руководства «ПСЖ» к французскому нападающему.

«ПСЖ» – пример футбольного менеджмента. Им удалось собрать лучших игроков и сформировать лучший состав на планете.

Когда команда начала строиться, эго одного француза стало портить атмосферу. Мбаппе начал чувствовать себя не на своем месте – большая часть команды говорила на испанском, и он пригрозил покинуть клуб. Чтобы не потерять любимчика, «ПСЖ» стал продавать тех, кто не разделял взглядов Мбаппе, и подписывать французов, которых он просил.

И после того, как все пожелания были выполнены, Мбаппе сообщил, что покинет «ПСЖ» по окончании сезона. И вот что случилось с «ПСЖ», – говорится в посте.

Отметим, что ранее Неймар также неоднократно ставил лайки под публикациями с критикой Мбаппе. В мае прошлого года бразилец лайкнул видео о характере Килиана, а в августе – пост с выдержкой из статьи L’Equipe о том, что француз был рад уходу Неймара из «ПСЖ» и просил убрать его из состава.

86 комментариев
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Что вы докопались до человека, у него травма лежит чилит, ленту листает
+88
-3
+85
Мбаппе и Винисиус могут разнести атмосферу в Мадриде в хлам. Стоило бы Реалу задуматься.
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+82
Ответ BZB
Мбаппе и Винисиус могут разнести атмосферу в Мадриде в хлам. Стоило бы Реалу задуматься.
Беллингем тоже поймал звезду. Каждый из троих будет думать, что он главный в команде.
+70
-30
+40
Ответ BZB
Мбаппе и Винисиус могут разнести атмосферу в Мадриде в хлам. Стоило бы Реалу задуматься.
Будет интересно наблюдать 🍿
+35
-3
+32
Ответ BZB
Мбаппе и Винисиус могут разнести атмосферу в Мадриде в хлам. Стоило бы Реалу задуматься.
У Винисиуса кроме знаменитого "не пасуйте ему, он против нас" от Карима(и то потом скентовались) с одноклубниками в принципе не было конфликтов и скандалов. И все о нем отлично отзываются
Поэтому сам Мбаппе/его ЭГО и окружение могут разнести что-либо, но вот Вини вы зря в коммент включили
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+22
Мне тут говорили, что Неймар нестабильный... А он все таки стабилен в 3х пунктах:

1) полученные травмы в каждом сезоне
2) др сестры и карнавалы каждый год
3) его лайки под постами в фан аккаунтах
+29
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Ответ Жозеп Гвардиола
Что вы докопались до человека, у него травма лежит чилит, ленту листает
Не, сейчас он восстанавливается на тренировках.
+12
-2
+10
У Мбаппе начинало подгорать, когда Ней восстанавливался после травм и набирал форму.
Ведь любому, кто понимает футбол было очевидно, что черепах и рядом не валялся, и его статус главной звезды мирового футбола рядом со сдавшим, но все еще великим Неймаром - под большим вопросом.

Поэтому черепах и тянул одеяло на себя.
Тоже самое будет в Мадриде через год-два.
+21
-12
+9
Ответ BZB
Мбаппе и Винисиус могут разнести атмосферу в Мадриде в хлам. Стоило бы Реалу задуматься.
В Реале для таких дел есть Перес, который никогда не смотрел на статус игрока.
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+5
Теперь Камерунский Эму разрушит Реал и уберёт Переса-вот будет хохма!!!
+10
-5
+5
Ответ Proper Chels
У Мбаппе начинало подгорать, когда Ней восстанавливался после травм и набирал форму. Ведь любому, кто понимает футбол было очевидно, что черепах и рядом не валялся, и его статус главной звезды мирового футбола рядом со сдавшим, но все еще великим Неймаром - под большим вопросом. Поэтому черепах и тянул одеяло на себя. Тоже самое будет в Мадриде через год-два.
Да, именно Ней дотащил пысыжы до того самого финала ЛЧ. И вообще, когда бразилец был здоров и в форме, он не просто был главной звездой команды, но и точно занимал топ-3 мира по игре (а то и топ-1 моментами)🤓
+11
-7
+4
Ответ BZB
Мбаппе и Винисиус могут разнести атмосферу в Мадриде в хлам. Стоило бы Реалу задуматься.
С кем это Винисиус конфликтовал в Мадриде когда-то?
+4
0
+4
Ответ adriano_070
Комментарий скрыт
ну нет, как раз таки у Нёмы в Барсе никакой власти не было, вот он и свалил, думая, что выйдя из тени Месси, возьмёт ЗМ
+3
0
+3
Переход в Реал скорее про имидж, а так он нафиг им не нужен, на позиции Винисиуса в основном играет, может быть грызня изнутри. Хоть Винисиус и подбешивает своим нытьём, но со своими он всегда в суперских отношениях, а Мбаппе придёт и плакать начнёт через какое-то время, что его напом ставят, а не на фланг. И в целом смешно как ПСЖ собирались вокруг Мбаппе весь проект строить, а по итогу команду с нуля собирать, но так даже лучше. Возможно ПСЖ наконец-то станет командой
+7
-4
+3
вот что бывает, когда за оверпрайс набирать ЧСВшников, для которых "деньги важнее, чем титулы"
Ни разу не помню случая, когда уже столько времени прошло после расставания, а они все с р утся и с р утся
+3
0
+3
Ответ VERBLYUD
Беллингем тоже поймал звезду. Каждый из троих будет думать, что он главный в команде.
а с чего ты решил, что он поймал звёзду? я чот нигде ничо не слышал
+3
-1
+2
Ответ Man of the Match
И дежурные 0:3 от Баварии год назад :))
Когда вам удобно считайте результат двух матчей, когда неудобно не считайте)) Что-то я не помню, чтобы вы писали, что Барса проигрывала Ливерпулю 3-4 и Роме 4-4))
+6
-4
+2
Ответ Proper Chels
У Мбаппе начинало подгорать, когда Ней восстанавливался после травм и набирал форму. Ведь любому, кто понимает футбол было очевидно, что черепах и рядом не валялся, и его статус главной звезды мирового футбола рядом со сдавшим, но все еще великим Неймаром - под большим вопросом. Поэтому черепах и тянул одеяло на себя. Тоже самое будет в Мадриде через год-два.
чушь полная нормально так у тебя подгорает)
он выглядел чуть эффектнее матчей 5 только. и то лишь потому что мбаппе пахал весь сезон в каждом матче, а этот отдыхал и набирался сил.

никому не нужен игрок который хотошо играет лишь несколько матчей в год, и то если повезёт
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Ответ Жозеп Гвардиола
Что вы докопались до человека, у него травма лежит чилит, ленту листает
Да и днюха у сестры меньше, чем через месяц.
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Ответ Александр Гончаров
Будет смешно, если без них они смогут выиграть ЛЧ, быстрее чем за годы с ними.
смешно уже это читать
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Ответ Станислав Л
с кем у него сложились нормальные отношения?
У Мбаппе с Неймаром. Похоже, даже нормальных(рабочих) отношений не было.
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Ответ Станислав Л
я спрашивал, с кем у мбапе нормальные отношения? Он даже в сборной всех отталкивает от себя
Видимо такой человек...
+1
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Ответ VERBLYUD
Беллингем тоже поймал звезду. Каждый из троих будет думать, что он главный в команде.
Купят чикен баскет в кфц и подружатся, все норм 👌
+1
0
+1
Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
Неймара можно понять - черепашка увидев, что Ней и Лео друзья - почувствовал угрозу, что он будет в тени игроков, которые выше его уровнем. Он не хотел какое-то время учиться у лучших, чтобы стать более профессиональным игроком, а выбрал путь шантажа. Их обоих не назвать эгоистами на футбольном поле - Мбаппе так бы и забирал свои золотые бутсы и был бы лучшим бомбардиром. Но этого ему оказалось мало, он хотел быть примой и номером 1 в команде. Вместо диаспоры латиноамериканцев начали расширять в противовес банду французов, друзей его и сплавили игроков, которые выше его классом. Если перейдет в Реал, то также будет тянуть одеяло примы на себя, как его кумир. Будет интересно посмотреть, как за одеяло будут драться Винисиус, Белингем и Мбаппе - и как Перес и Анчи это будут разруливать, чтобы они друг другу волосы не повыдергивали.
Свой класс Неймар подтвердил в "лиге верблюдов", где, по мнению пешеведов, любой может наколотить голов... Неймар оказался не "любой". Ну а сам пеший больше вредил ПСЖ в матчах с сильными соперниками - одна выходка в матче с Реалом чего стоит☝️если даже они оба "выше классом", то этот класс они нечасто демонстрировали, поэтому и не снискали любовь болел ПСЖ💯%☝️
+2
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+1
Ответ BZB
Мбаппе и Винисиус могут разнести атмосферу в Мадриде в хлам. Стоило бы Реалу задуматься.
Ребята, да вы что?)) Они котики по сравнению с мужиками из 00х. Вы что думаете Пересу легко было с игроками и он не знает, как ставить на место?) Если шейхи привыкли к исполнению капризам звёзд , то здесь не забалуешь. Все понимают, что ребята с залива очень любят понты. Вы можете представить, что условный Перес показывает после разгрома счёт на пальцах?
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Глоры БЧК так волнуются о Мадриде, якобы Мбаппе придет и все испортит;) Реал это не французско-катарское шапито без управления. Если в ПСГ за него заступались все начиная от президента клуба и заканчивая президентом страны, то в Испании ему такое будет только снится. Если у него будут заскоки, пресса его живьём схавает, доставалось и более великим игрокам и личностям. Кулес лучше бы беспокоились о своих якобы пай мальчиках;) Одного всю жизнь пиарили как безобидного аутиста, а он ободрал "родной" клуб, выживал из команды игроков и т.д.;)
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Ответ VERBLYUD
Беллингем тоже поймал звезду. Каждый из троих будет думать, что он главный в команде.
Между нынешними лидерами Реала никаких проблем не бывало и в раздевалке всё было гладко и ровно. Но а вот, что начнется со следующего сезона, можно догадываться...Например Винисиусу, что бы считаться мировой звездой нужен левый фланг.Мбаппе тоже...Это только первый потенциальный очаг. Дальше: у Беллингема реализация пенальти лучше, чем у Мбаппе, но черепашка захочет забрать точку. Дальше: Тчуамени и Камавинга не всегда играют на любимых позициях, но Киллиан начнет пропихивать своих....Капитанской повязки ему не светит лет 7, но он может потребовать отменить обычай...... и чем далее тем ...
+3
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Ответ BZB
Мбаппе и Винисиус могут разнести атмосферу в Мадриде в хлам. Стоило бы Реалу задуматься.
ну и круто. Жирона будет гегемонить.
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Представил, как читая и лайкая этот пост, толстый Неймар заплакал
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Бедный и несчастный Неймар! Продали его по повелению Мбепе в нищету...
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