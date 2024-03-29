Хавбек «Ростова» Комаров: «Карпин – топ, авторитет, к нему хочется тянуться. Он много где поиграл, многое видел»

Иван Комаров высказался о работе с Валерием Карпиным.

– С Карпиным до подписания контракта часто работал?

– За пару месяцев до этого меня начали потихоньку подтягивать к основе. До этого нет.

– Все хвалят Карпина, особенно молодые. Ты что скажешь?

– Валерий Георгиевич – топ. Просто топ. Честный тренер, всегда все говорит в лицо. В тактическом плане я с ним прибавил – он понятно объяснил, как идти в прессинг, как обороняться.

– Как ему удается быть таким топом?

– Лично для меня это авторитет, к которому хочется тянуться, которого хочется слушать. Он много где поиграл, многое видел.

– Богатая карьера решает?

– Не знаю, как для других, но для меня это точно добавляет интереса.

– Смолов говорил, что молодежь сейчас борзая. Понимаешь, о чем он?

– Не знаю, мне кажется, это от воспитания зависит. Я, когда в основную команду пришел, наоборот, старался прислушиваться к каждому.

– Кто для тебя авторитет в «Ростове», помимо ?

– Весь тренерский штаб. Считаю, так и должно быть. А из игроков – все, кто старше. Стараюсь прислушиваться. Нет такого, что могу огрызнуться, – сказал полузащитник « ».