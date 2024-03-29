Хавбек «Ростова» Комаров: «Карпин – топ, авторитет, к нему хочется тянуться. Он много где поиграл, многое видел»

Теги Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Спорт-Экспресс Иван Комаров Футбол

Иван Комаров высказался о работе с Валерием Карпиным.

– С Карпиным до подписания контракта часто работал?

– За пару месяцев до этого меня начали потихоньку подтягивать к основе. До этого нет.

– Все хвалят Карпина, особенно молодые. Ты что скажешь?

– Валерий Георгиевич – топ. Просто топ. Честный тренер, всегда все говорит в лицо. В тактическом плане я с ним прибавил – он понятно объяснил, как идти в прессинг, как обороняться.

– Как ему удается быть таким топом?

– Лично для меня это авторитет, к которому хочется тянуться, которого хочется слушать. Он много где поиграл, многое видел.

– Богатая карьера решает?

– Не знаю, как для других, но для меня это точно добавляет интереса.

– Смолов говорил, что молодежь сейчас борзая. Понимаешь, о чем он?

– Не знаю, мне кажется, это от воспитания зависит. Я, когда в основную команду пришел, наоборот, старался прислушиваться к каждому.

– Кто для тебя авторитет в «Ростове», помимо Карпина?

– Весь тренерский штаб. Считаю, так и должно быть. А из игроков – все, кто старше. Стараюсь прислушиваться. Нет такого, что могу огрызнуться, – сказал полузащитник «Ростова». 

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мозги у парня есть, трудолюбие тоже, так что ждём его подвигов в Ростове.
+5
-1
+4
Далеко пойдет парень.
+2
0
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий