Гендиректор «Милана» о Леау: «Его отступные 175 млн евро. Но Рафа хочет остаться в «Милане»

Теги Милан серия А Италия возможные трансферы Рафаэл Леау деньги Футбол

Джорджио Фурлани высказался о вингере «Милана» Рафаэле Леау .

«В контракте Рафаэла Леау прописаны отступные в 175 миллионов евро.

Но я могу подтвердить, что Рафа хочет остаться и продолжить карьеру в «Милане», – заявил генеральный директор «Милана» Джорджио Фурлани в интервью La Gazzetta dello Sport.

Контракт португальского вингера с итальянским клубом рассчитан до 2028 года.

В этом сезоне Серии А Леау провел 25 матчей, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач. Его статистика – тут.

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10 комментариев
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Ответ Artuom Batishev
Для него, но не он для ПСЖ...)
Ну ПСЖ точно будет брать замену Мбаппе
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Игрок с потенциалом Леао нужен любому клубу мира. С сильной полузащитой и техничным и подвижным нападающим (не медленным стариком Жиру) его игра будет абсолютно на другом уровне. Хейтеры могут писать про лентяя и бегунка.
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Ответ zzzeeerrrooo
Ну ПСЖ точно будет брать замену Мбаппе
Наверное. Но врятли не стабильный Леау, да ещё и за такие деньги, будет их основным кандидатом на замену.
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Ответ Artuom Batishev
Наверное. Но врятли не стабильный Леау, да ещё и за такие деньги, будет их основным кандидатом на замену.
Это же ПСЖ
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