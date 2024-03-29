Гендиректор «Милана» о Леау: «Его отступные 175 млн евро. Но Рафа хочет остаться в «Милане»

Джорджио Фурлани высказался о вингере «Милана» Рафаэле Леау .

«В контракте прописаны отступные в 175 миллионов евро.

Но я могу подтвердить, что Рафа хочет остаться и продолжить карьеру в «Милане», – заявил генеральный директор « » Джорджио Фурлани в интервью La Gazzetta dello Sport.

Контракт португальского вингера с итальянским клубом рассчитан до 2028 года.

В этом сезоне Серии А Леау провел 25 матчей, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач. Его статистика – тут.

Давиде Калабрия: «Леау – игрок уровня «Золотого мяча». Он может стать номером один в мире»