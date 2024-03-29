Гендиректор «Милана» о Леау: «Его отступные 175 млн евро. Но Рафа хочет остаться в «Милане»
Джорджио Фурлани высказался о вингере «Милана» Рафаэле Леау .
«В контракте Рафаэла Леау прописаны отступные в 175 миллионов евро.
Но я могу подтвердить, что Рафа хочет остаться и продолжить карьеру в «Милане», – заявил генеральный директор «Милана» Джорджио Фурлани в интервью La Gazzetta dello Sport.
Контракт португальского вингера с итальянским клубом рассчитан до 2028 года.
В этом сезоне Серии А Леау провел 25 матчей, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач. Его статистика – тут.
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