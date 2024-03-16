Лещук о кричалках фанатов «Зенита» о нем и «Динамо»: «Это не от большого ума. Может, что-то другое уже придумают в следующий раз, поинтереснее»
Вратарь «Динамо» Игорь Лещук высказался о кричалках фанатов «Зенита».
В ответном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Динамо» уступило «Зениту» в Санкт-Петербурге (0:2, первая игра – 1:0).
– Отвыкли от того, что столько фанатов на матче?
– Когда вышел на разминку, удивился – что-то со стадионом стало? Почему они слева – обычно же на противоположной трибуне. Но в целом приятно играть, атмосфера стадиона ощущается совсем по-другому.
– Но там были достаточно жесткие кричалки.
– Один раз только. Или вы про команду и клуб?
– Да, про команду и клуб.
– Она очень долго была. Может, что-то другое уже придумают в следующий раз, поинтереснее. Уже всю игру кричали.
– Вы сказали про кричалку о вас. Что за тема?
– Обычно кричат про Антона [Шунина], а сегодня поменяли – про меня.
– Так это слава.
– Нет, это небольшой склад ума какой-то группы болельщиков. Когда ты ничего плохого не делаешь болельщикам или конкретному клубу, а люди просто так начинают кричать – это не от большого ума.
Впрочем, давления я не почувствовал. Была хорошая атмосфера футбола, много людей пришло, – сказал Лещук.
Прикольные они там, в Наутилусе.
ну так, придумали же другое и поменяли...
нет бы оценить... креативность