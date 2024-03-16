Лещук о кричалках фанатов «Зенита» о нем и «Динамо»: «Это не от большого ума. Может, что-то другое уже придумают в следующий раз, поинтереснее»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Динамо Москва Антон Шунин Газпром Арена (Крестовский) Игорь Лещук Футбол

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук высказался о кричалках фанатов «Зенита».

В ответном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Динамо» уступило «Зениту» в Санкт-Петербурге (0:2, первая игра – 1:0).

– Отвыкли от того, что столько фанатов на матче?

– Когда вышел на разминку, удивился – что-то со стадионом стало? Почему они слева – обычно же на противоположной трибуне. Но в целом приятно играть, атмосфера стадиона ощущается совсем по-другому.

– Но там были достаточно жесткие кричалки.

– Один раз только. Или вы про команду и клуб?

– Да, про команду и клуб.

– Она очень долго была. Может, что-то другое уже придумают в следующий раз, поинтереснее. Уже всю игру кричали.

– Вы сказали про кричалку о вас. Что за тема?

– Обычно кричат про Антона [Шунина], а сегодня поменяли – про меня.

– Так это слава.

– Нет, это небольшой склад ума какой-то группы болельщиков. Когда ты ничего плохого не делаешь болельщикам или  конкретному клубу, а люди просто так начинают кричать – это не от большого ума.

Впрочем, давления я не почувствовал. Была хорошая атмосфера футбола, много людей пришло, – сказал Лещук.

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51 комментарий
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Забавно, когда Лещук обвиняет кого-то в небольшом складе ума))
+67
-12
+55
Небольшой склад ума - это маленькое подсобное помещение в головах у многих наших футболистов
+42
-2
+40
Ну, заплачь😁
+24
-10
+14
Ответ Timiko
Комментарий удален модератором
А динамовский репертуар о Зените раскроете?
+15
-4
+11
Ответ Timiko
Комментарий удален модератором
а из уст болельщиков Динамо про Санкт-Петербург и некоторые моменты из его истории особенно в период с 1941 по 1944 годов ничего не слыхали?)) или вы считаете что эти 2 кричалки на пустом месте возникли?
+10
-1
+9
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Небольшой склад ума - это маленькое подсобное помещение в головах у многих наших футболистов
Красиво ))
+10
-3
+7
Ответ Otto Kretschmer
московские как проиграют, сразу ноют, и город не такой, и стадион угнетает, склад ума другой.
"Склад ума небольшой" (с) Лещук. Это надо в сборник цитат от футболистов.
+7
-1
+6
Ответ dimitrii36
так это хорошо, когда есть чем трясти, хуже, когда нечего показать
Вот я и говорю, Соболев тряс, а показать- то и нечего.
+6
0
+6
Лещук - это Ещенко нашего времени. Играет слабо и через раз, но любитель отстаивать себя и клуб в интервью.
+8
-2
+6
Ответ dimitrii36
у женщины сей склад ниже ватерлинии, красиво
У мужчин там же. Соболев еще этим умом тряс.
+5
0
+5
Ответ Анатолий Дмитриевич
Забавно, когда Лещук обвиняет кого-то в небольшом складе ума))
Знает о чем говорит, специалист по этой теме))
+5
-1
+4
Ответ Анатолий Дмитриевич
Забавно, когда Лещук обвиняет кого-то в небольшом складе ума))
Небольшой склад, это еще хорошо, по сравнению с тумбочкой Лещука.
+4
0
+4
А кто такой лещук? Он в футбол играет?))
+8
-4
+4
Небольшой склад ума - это как вообще? Это на каком языке?
+4
-1
+3
Ответ dimitrii36
философ
На фоне таких, как Лещук любой философом выглядит.
+3
0
+3
Ответ dimitrii36
железобетонная, бабская логика, показать то и нечего
Согласна. Логика бабская. Зачем ты речь о показать завел непонятно. А может ты ....?
+3
0
+3
московские как проиграют, сразу ноют, и город не такой, и стадион угнетает, склад ума другой.
+9
-7
+2
У этого лещука , все его интервью очень глупые, как он сам выразился — не от большого ума: про поездки его в США, про личную жизнь и так далее. Пусть возьмёт и сам перечитает их.
+3
-1
+2
Есть большой склад, а есть маленький. Все поняли.
+2
0
+2
Ответ Токосо Томимо
Небольшой склад ума - это как вообще? Это на каком языке?
Кладовка ума, разума палата, не озабочен интеллектом... и прочие необычные штуки от Игоря Лещука
+1
0
+1
Ответ Otto Kretschmer
В Москве со снабжением торговых сетей мозгами получше.
В смысле, там склад ума побольше?
+1
0
+1
Как то слишком много Лещука после проигранного матча.
Прикольные они там, в Наутилусе.
+7
-6
+1
Ответ dimitrii36
тебе в колоде места не хватает, пересдача
В колоде - не в колодках. Переживу эту трагедию.
+1
0
+1
Ты лучше играй и меньше болтай.
+1
0
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Ответ tostao
Так в Москве 4 клуба в РПЛ и один в первой лиге.
так там и населения в 4 раза больше)
+2
-1
+1
У наших и динамовских фанатов очень длинная и жестокая история с насилием и даже смертью(гуглите про Петухова), так что никакого уважения ждать не приходится.
+1
0
+1
Обычно кричат про Антона [Шунина], а сегодня поменяли – про меня...
ну так, придумали же другое и поменяли...
нет бы оценить... креативность
+2
-1
+1
А че кричали то про хейтера Нью-Йоркской шаурмы?) интересно узнать
+1
0
+1
Комментарий удален модератором
Ответ dimitrii36
вспомни времена подметных писем
Прекрасные времена, спасибо, что напомнил. Надо бы снова заняться. Но сейчас тоже неплохие.
+2
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