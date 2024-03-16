Лещук о кричалках фанатов «Зенита» о нем и «Динамо»: «Это не от большого ума. Может, что-то другое уже придумают в следующий раз, поинтереснее»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук высказался о кричалках фанатов «Зенита».

В ответном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России « » уступило « » в Санкт-Петербурге (0:2, первая игра – 1:0).

– Отвыкли от того, что столько фанатов на матче?

– Когда вышел на разминку, удивился – что-то со стадионом стало? Почему они слева – обычно же на противоположной трибуне. Но в целом приятно играть, атмосфера стадиона ощущается совсем по-другому.

– Но там были достаточно жесткие кричалки.

– Один раз только. Или вы про команду и клуб?

– Да, про команду и клуб.

– Она очень долго была. Может, что-то другое уже придумают в следующий раз, поинтереснее. Уже всю игру кричали.

– Вы сказали про кричалку о вас. Что за тема?

– Обычно кричат про [Шунина], а сегодня поменяли – про меня.

– Так это слава.

– Нет, это небольшой склад ума какой-то группы болельщиков. Когда ты ничего плохого не делаешь болельщикам или конкретному клубу, а люди просто так начинают кричать – это не от большого ума.

Впрочем, давления я не почувствовал. Была хорошая атмосфера футбола, много людей пришло, – сказал .